Политика

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаПутин поручил срочно изолировать промплощадку в Усолье-Сибирском

Путин потребовал срочно изолировать загрязненную промплощадку в Усолье-Сибирском. Он также распорядился выставить охрану из росгвардейцев, а для ликвидации загрязнения привлечь военных.
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Путин поручил срочно изолировать промышленную площадку в Усолье-Сибирском

Коммерсантъ08:24

Путин поручил привлечь военных к ликвидации загрязнения на промплощадке в Усолье-Сибирском

Комсомольская правда07:40

Военные и Росгвардия помогут решить проблему химотходов под Иркутском

Интерфакс08:05

Путин поручил разобраться с экологической ситуацией в Усолье-Сибирском

RT на русском07:49

Путин поручил изолировать промплощадку в Усолье-Сибирском

Известия07:45

Мэр Усолье-Сибирского сообщил об интересе инвесторов к промплощадке «Усольехимпрома»

ТАСС10:09

Путин поручил изолировать загрязненную промплощадку в Усолье-Сибирском

РИА Новости07:48
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Политика

Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев не исключил, что задержанные в республике россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
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Происшествия

В квартире в Петербурге нашли расчлененное тело украинского рэпера

В квартире в центре Санкт-Петербурга нашли расчлененное тело украинского рэпера Александр Юшко (Энди Картрайт).
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Политика

Россия не вошла в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС

Брюссель не включил Россию в обновленную версию списка стран, с которыми Евросоюз готов открыть границы.
Коммерсантъ 09:52
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Армия и оружие

Во Франции испытали новый беспилотный вертолёт VSR700 для ВМС

Париж, 30 июля 2020, 18:04 — REGNUM Перспективный палубный разведывательный беспилотный вертолет VSR700, создаваемый по заказу ВМС Франции, совершил свой первый свободный полет, сообщает 30 июля пресс-служба концерна Airbus.
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Экономика

ВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%

ВВП Соединенных Штатов во втором квартале 2020 года упал на 32,9% против ожидаемых 34,7%, передает CNBC.
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Космос

NASA запустило к Марсу марсоход

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 30 июля запустило ракету-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance и вертолетом Ingenuity на борту.
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Разведенный Прилучный публично оскорбил фанатку

Звезда "Мажора" и "Закрытой школы" актер Павел Прилучный, в июне официально оформивший развод с коллегой по цеху Агатой Муцениеце, оскорбил подписчицу, которая высказалась о возможном воссоединении пары.
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Происшествия

Президента «Нобель Ойл» задержали по делу о мошенничестве

В пресс-службе Басманного суда РБК сообщили, что Григорий Гуревич, председатель совета директоров и президент ООО «Нобель Ойл» и Сергей Шаповал, который в настоящее время не работает, обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
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Футбол

Артем Дзюба подписал контракт с «Зенитом» еще на два года

Город+ 03:37
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Политика

Белоруссия усилила охрану границы с Россией и Украиной

Белоруссия усилила охрану своей границы с Россией и Украиной. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Госпогранкомитета.
BFM.ru 10:21
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Происшествия

Завершено расследование гибели 20 человек при прорыве дамб в 2019 году

РЕН ТВ 10:41
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер не страдает алкоголизмом

Артист Михаил Ефремов не страдает алкоголизмом, хотя иногда и выпивает. Об этом ТАСС заявил его адвокат Эльман Пашаев.
ТАСС 10:12
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Финансы

Международные резервы России выросли за неделю на $8,7 млрд

«Международные резервы по состоянию на 24 июля составили $582,7 млрд», — отмечается в сообщении. За неделю они увеличились на $8,7 млрд.
Известия 09:58
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Общество

Суд отказался раскрывать биографии прокуроров из сталинских «троек»

Тверской суд Москвы встал на сторону Генпрокуратуры в вопросе раскрытия информации об 11 советских прокурорах, которые входили в "тройки" НКВД.
Газета.Ru 11:19
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Политика

Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов

Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект, устанавливающий ценз оседлости для губернатора.
Газета.Ru 10:59
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Политика

ЕС ввел санкции против России, Китая и КНДР за кибератаки

Евросоюз обвинил Россию, Китай и Северную Корею в кибератаках и ввел санкции.
BFM.ru 10:42
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Политика

Затулин заявил, что Лукашенко стал невменяемым

Депутат и первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил «Газета.ру», что задержание российских бойцов ЧВК в Минске приведет к ухудшению российско-белорусских отношений.
Московский Комсомолец 04:23
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Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о новых вирусах гриппа в России

Совещание провел Президент РФ Владимир Путин. Специалист отметила, что в этом году стоит ожидать принципиально новый эпидсезон.
Телеканал Краснодар вчера в 08:04
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Общество

Собянин: Москва находится на минимальном уровне по коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица прошла пик заболевания коронавирусной инфекцией и находится на минимальном уровне.
RT на русском 09:34
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Здоровье

В Волжском завершили строительство инфекционного корпуса на 60 мест

Блокнот Волжский 06:27
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Общество

Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре

Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
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Политика

Трамп предложил отложить выборы президента США

Президент США Дональд Трамп выступил с инициативой о переносе очередных выборов главы государства, назначенных на 3 ноября 2020 года.
РБК 09:17
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Кино

Кинокомпания Universal договорилась о показе «Форсаж 9» в кинотеатрах

В соглашении между кинокомпанией и сетью кинотеатров говорится о показе ленты на протяжении трех уикендов.
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Происшествия

Суд продлил арест экс-замгубернатора Курганской области Пугину

Суд продлил до 3 октября арест бывшему первому заместителю губернатора Курганской области Сергею Пугину, подозреваемому в злоупотреблении должностными полномочиями, причинившему ущерб на 195 млн рублей.
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Собчак назвала идиотами россиян, которые держат сбережения в рублях

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Помпео назвал Компартию Китая «центральной угрозой современной эпохи»

Госсекретарь США Майкл Помпео назвал Коммунистическую партию Китая (КПК) «центральной угрозой современной эпохи», которую Вашингтон «помог осознать» другим странам.
Взгляд.ру 10:39
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Общество

ФСБ задержала депутата ЗакСа Петербурга Романа Коваля

Федеральная служба безопасности 30 июля задержала в Петербурге депутата Законодательного собрания Петербурга Романа Коваля.
АБН 10:37
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Автоспорт

Грожан: Надеюсь, все гонщики встанут на колено

F1news.ru 10:51
Шоу-бизнес

Лучше бы не снимали: топ самых неудачных продолжений мультфильмов

Peterburg2.ru вчера в 11:45
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Семак может покинуть «Зенит» из-за конфликта с руководством

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак может покинуть клуб из-за конфликта с руководством.
Газета.Ru 10:51
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