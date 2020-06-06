Политика

Деловое.ТВДеловое.ТВПутин поручил учесть сферу культуры в плане восстановления экономики

В новом плане по восстановлению экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, будут учтены вопросы сферы культуры. Об этом 6 июня заявил президент РФ Владимир Путин.
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Владимир Путин
Все такие решения, и об этом мы с коллегами из правительства договорились, будут вырабатываться прямо в контакте с профессиональным сообществом, с представителями ключевых сфер, к которым, без всякого сомнения, принадлежит культура.
— Владимир ПутинТК Звезда 07:42

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