Политика
Деловое.ТВПутин поручил учесть сферу культуры в плане восстановления экономики
В новом плане по восстановлению экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, будут учтены вопросы сферы культуры. Об этом 6 июня заявил президент РФ Владимир Путин.
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Все такие решения, и об этом мы с коллегами из правительства договорились, будут вырабатываться прямо в контакте с профессиональным сообществом, с представителями ключевых сфер, к которым, без всякого сомнения, принадлежит культура.
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Путин призвал учесть вопросы деятельности культуры в плане восстановления экономики
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