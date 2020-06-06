Политика
Деловое.ТВПутин поручил учесть сферу культуры в плане восстановления экономики
В новом плане по восстановлению экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, будут учтены вопросы сферы культуры. Об этом 6 июня заявил президент РФ Владимир Путин.
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Сейчас мы постепенно возвращаемся к привычной нормальной жизни. Идет доработка национального плана восстановления экономики и социальной сферы. Обязательно нужно учесть в нем вопросы деятельности учреждений культуры.
с чего всё началось
В разрабатываемом едином плане восстановления экономики необходимо учесть вопросы деятельности учреждений культуры, заявил президент России Владимир Путин.Коммерсантъ08:22
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