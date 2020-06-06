с чего всё началось

Сейчас мы постепенно возвращаемся к привычной нормальной жизни. Идет доработка национального плана восстановления экономики и социальной сферы. Обязательно нужно учесть в нем вопросы деятельности учреждений культуры.

Российский президент Владимир Путин поручил учесть работу учреждений культуры в национальном плане восстановления экономики. Об этом он сказал в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции. Он отметил, что Россия постепенно возвращается к привычной, нормальной жизни.

Общество ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу. 2,1K

Футбол «Лейпциг»: «Сделку с „Челси“ по Вернеру еще не заключили» Исполнительный директор «Лейпцига» Оливер Минцлафф не стал отрицать, что форвард команды Тимо Вернер близок к трансферу в «Челси».

Общество Путин: На продвижение русской культуры денег хватит На продвижение русской культуры и русского языка у государства денег хватит, заявил президент на видеоконференции с деятелями культуры. 7

Общество Мишустин обязал возвращать стоимость билетов при отмене мероприятий Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о компенсации за билеты на несостоявшиеся культурные мероприятия в случае чрезвычайной ситуации. 1

Политика Киев передал Берлину предложения по перемирию на Донбассе Украина направила Германии пакет предложений по обеспечению прекращения огня в Донбассе для согласования с руководством России, передает ТАСС слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. 12

Игры Анонсировано дополнение Fallen God для SpellForce III — оно про троллей Среди особенностей дополнения стоит отметить появление фракции троллей и континента Ургат, а также свежую сюжетную кампанию на 15 часов, финал которой зависит от решений игрока.

Гаджеты Владельцы Apple iPhone 11 жалуются на позеленение экрана В Сети появились жалобы пользователей на периодически появляющийся заметный зелёный оттенок у дисплеев смартфонов Apple iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. 1

Общество ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий» В последнее время резко увеличилось число обращений, связанных с перерасчетом пенсий. Об этом говорят данные Пенсионного фонда России (ПРФ). 923

Политика Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, рассказывавшего о стоимости нового здания национальной библиотеки республики. 529

Хоккей Роднина отреагировала на заявление Панарина о России Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина. 4

Кино Скончался актер Михаил Кокшенов Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24». 1,5K

Политика МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии Чехия поступила "непорядочно и недостойно", объявив персонами нон грата двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге, заявили в МИД. 467

Футбол Форвард «Баварии» Левандовски обновил личный рекорд по голам за сезон Свой тридцатый гол в сезоне-2019/20 Бундеслиги забил польский форвард «Баварии» Роберт Левандовски в матче 30-го тура против «Байера» (4:1) в Леверкузене, 6 июня сообщает корреспондент ИА Красная Весна.

Происшествия В США полицейские в знак протеста ушли с работы Все сотрудники группы быстрого реагирования полиции города Баффало (штат Нью-Йорк, США) покинули состав спецподразделения в знак протеста против отстранения от службы двух полицейских. 122

Здоровье Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли. 376

Футбол Футболисты «Шахтера» обыграли «Десну» в матче чемпионата Украины Донецкий "Шахтер" одержал победу над черниговской "Десной" в матче 25-го тура чемпионата Украины по футболу.