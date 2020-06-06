Политика

RT на русскомRT на русскомПутин поручил учесть сферу культуры в плане восстановления экономики

Российский президент Владимир Путин поручил учесть работу учреждений культуры в национальном плане восстановления экономики. Об этом он сказал в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции. Он отметил, что Россия постепенно возвращается к привычной, нормальной жизни.
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Владимир Путин
Сейчас мы постепенно возвращаемся к привычной нормальной жизни. Идет доработка национального плана восстановления экономики и социальной сферы. Обязательно нужно учесть в нем вопросы деятельности учреждений культуры.
— Владимир ПутинНТВ 07:46
с чего всё началось
В разрабатываемом едином плане восстановления экономики необходимо учесть вопросы деятельности учреждений культуры, заявил
 президент России Владимир Путин.
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