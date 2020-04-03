с чего всё началось

Президент России Владимир Путин по итогам совещания с членами правительства 1 апреля по ситуации с коронавирусной инфекцией в стране поручил Банку России разработать схему по снижению процентов по ипотеке для граждан. Соответствующие документы опубликованы на сайте Кремля.

Происшествия Полиция задержала выгуливавшего собаку на Патриарших прудах мужчину Сотрудники полиции задержали в сквере у Патриарших прудов в Москве местного жителя Иисуса Воробьева во время прогулки с собакой.

Транспорт Собянин пояснил правила передвижения москвичей на автомобилях Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил общие правила передвижения жителей столицы на автомобилях в условиях коронавируса.

Политика Сокуров попросил главу СПЧ помочь «брошенным» за рубежом россиянам Режиссер, член Совета по правам человека при президенте Александр Сокуров направил письмо председателю совета Валерию Фадееву, в котором попросил принять меры для возвращения на родину россиян, которые застряли за границей из-за ограничений, принятых из-за пандемии коронавируса.

Общество В Праге демонтировали памятник советскому маршалу Коневу Памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, установленный на площади Интербригады в шестом районе Праги, сняли с пьедестала.

Общество Собянин определил органы, которые могут штрафовать юрлица из-за вируса "Если был причинен вред здоровью или имуществу человека, штраф составит от 500 тысяч до одного миллиона рублей или же приостановление деятельности сроком до 90 дней", — говорится на сайте мэрии.

Музыка Земфира посвятила новую песню Крыму Впервые за долгие годы российская рок-звезда Земфира выпустила новую авторскую песню, которая получила название «Крым».

Общество Дипломаты собирают средства для помощи застрявшим в США россиянам Российские дипломаты в США организовали сбор средств для помощи гражданам России, которые не могут вернуться на родину из-за связанных с пандемией коронавируса ограничений, заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

Политика Аль Сауд ответил на «приписываемое Путину» заявление Фейсал бен Фархан Аль Сауд отметил, что "приписываемое президенту России Владимиру Путину сообщение одного из СМИ, где одной из причин снижения цен на нефть является выход королевства из соглашения ОПЕК+ и желание избавиться от производителей сланцевой нефти, не соответствует действительности".

Общество Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Политика В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.

Баскетбол Коби Брайанта внесут в зал славы НБА Двукратный олимпийский чемпион по баскетболу, легендарный американский баскетболист Коби Брайант будет внесен в зал славы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2020 году.

Шоу-бизнес Оксана Самойлова обратилась за психологической помощью Сегодня Оксана Самойлова написала пост в своем инстаграм аккаунте, где рассказывает о том, что она обратилась за психологической помощью.