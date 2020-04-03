Коронавирус
МонаВистаПутин поручил снизить для россиян стоимость ипотеки
Президент России Владимир Путин по итогам совещания с членами правительства 1 апреля по ситуации с коронавирусной инфекцией в стране поручил Банку России разработать схему по снижению процентов по ипотеке для граждан. Соответствующие документы опубликованы на сайте Кремля.
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с чего всё началось
«Разработать совместно с Банком России программу действий по развитию жилищного строительства и ипотечного жилищного кредитования», — сообщается 3 апреля на сайте Кремля.Фонтанка.Рувчера в 03:42
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Происшествия
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В Москве умерли еще два пациента с коронавирусом
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Театры
Большой театр проведет онлайн-показ балета «Марко Спада»
Политика
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Фейсал бен Фархан Аль Сауд отметил, что "приписываемое президенту России Владимиру Путину сообщение одного из СМИ, где одной из причин снижения цен на нефть является выход королевства из соглашения ОПЕК+ и желание избавиться от производителей сланцевой нефти, не соответствует действительности".
Общество
Голикова назвала страны — лидеры по завозу коронавируса в Россию
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что лидерами среди стран, откуда в Россию была завезена коронавирусная инфекция COVID-19, стали Италия, Испания, Франция, Германия и ОАЭ.
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Власти Москвы рассказали о контроле за соблюдением режима самоизоляции
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Общество
Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС
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Общество
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Штрафы для юридических лиц за нарушения введенных из-за коронавирусной инфекции ограничений установили в столице.
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Релиз The Last of Us: Part 2 перенесен
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Баскетбол
Коби Брайанта внесут в зал славы НБА
Двукратный олимпийский чемпион по баскетболу, легендарный американский баскетболист Коби Брайант будет внесен в зал славы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2020 году.
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Оксана Самойлова обратилась за психологической помощью
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Общество
Салоны оптики в Москве продолжат работу
В Москве салоны оптики продолжат работать во время режима повышенной готовности с 5 апреля по 1 мая.
Общество
«Я ошибся»: врач рассказал, как пандемия пошла «по худшему сценарию»
Врач Александр Мясников в телеграм-канале признал, что недооценил серьезность развития пандемии коронавируса.