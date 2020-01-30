Политика

КоммерсантъКоммерсантъПутин поручил усилить ответственность за оскорбление

Президент России Владимир Путин поручил своей администрации и правительству рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление. Документ опубликован на сайте Кремля. Предложения должны быть представлены к 1 июля.
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с чего всё началось
«Проанализировать… правоприменительную и судебную практику по делам о защите чести и достоинства, возбуждённым в связи с распространением в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, порочащей честь или достоинство гражданина», — говорится в сообщении
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RT на русском07:17

Подробнее о событии

«Государство не просило вас рожать». Оскорбительные высказывания российских чиновников

ТАСС12:04

Путин поручил усилить ответственность за оскорбление

Коммерсантъ07:56

Путин поручил проанализировать практику по делам об оскорблении в Сети

РИА Новости07:06

Путин поручил ужесточить наказание за оскорбления

РБК07:34

Путин поручил ужесточить наказание за оскорбления

Lenta.ru06:59

Путин поручил рассмотреть вопрос об ужесточении наказания за оскорбление

Life.ru06:59

Путин поручил изучить практику по делам об оскорблениях в интернете

RT на русском07:17
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Происшествия

В жилом доме в Нижнем Новгороде прогремел взрыв

РИА Новости 05:33
Авто

Новый Kia Sorento полностью раскрыт на фото

Шпионские фотографии распространили в социальной сети, а судя по ним новый кроссовер Kia Sorento будет иметь дизайнерские решения от Optimа, причем не только во внешности, но и в салоне.
Tvoe-avto.com вчера в 03:38
Здоровье

Минздрав посоветовал три лекарства для лечения коронавируса

Согласно временным методическим рекомендациям Минздрава РФ и Роспотребнадзора, в список рекомендуемых лекарственных средств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых вошли препараты Рибавирин, Лопинавир/Ритонавир и Рекомбинантный интерферон бета-1b.
Инфорос 05:40
Общество

Собчак объяснила просьбу сойти с самолета во Внуково

Телеведущая и продюсер телеканала «Супер» Ксения Собчак сошла с борта самолета во Внуково, который должен был лететь из Москвы в Санкт-Петербург из-за долгого ожидания вылета.
РБК 12:47
Кино

«Наши котики»: внук Бандеры выступил продюсером циничной украинской комедии об «АТО»

«Юмористическая» картина режиссёра Владимира Тихого про украинских «хероев» носит довольно сложное и странное название: «Наши котики или Как мы полюбили лопаты в условиях ограниченной антитеррористической операции современными элементами военного положения».
Rusvesna.su 08:18
Политика

Мишустин прибыл в Казахстан на встречу премьер-министров ЕАЭС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Алма-Ату, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты 13:59
Культура

Умерла актриса из фильма про приключения Шурика

Бывшая актриса Липецкого драматического театра Светлана Агеева, сыгравшая в эпизодах «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», скончалась на 80-м году жизни.
Телеканал 360° 10:30
Футбол

Мостовой считает, что «Сельта» своевременно арендовала Смолова

Команда борется за выживание и нуждается в усилении атаки, поэтому Смолов своевременно переходит в «Сельту».
ProstoProSport 15:57
Происшествия

Задержана пассажирка, угрожавшая взорвать самолет в Домодедово

Европейско-Азиатские новости 07:51
Общество

Информацию о заболевшем коронавирусом в Москве не подтвердили

В секретариате вице-премьера России Татьяны Голиковой не подтвердили данные о первом заболевшем новым коронавирусом в столице.
Вечерняя Москва 16:33
Общество

ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения, сообщил генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 15:08
Происшествия

Суд арестовал пятерых экс-полицейских по делу Голунова

РИА Новости 12:51
Политика

Путин пошутил про призыв Силуанова «беречь каждый рубль»

В своем выступлении Силуанов призвал выстроить систему управления на уровне регионов и муниципалитетов.
РИА Новости 12:30
Экономика

Владелец Lipton задумался о продаже чайного бизнеса

Финансовый директор Unilever Грэм Питкетли заявил американской газете The Wall Street Journal, что после проверки руководство компании может принять решение о продаже части или всего чайного бизнеса, также рассматривается вариант уступки доли или выделения чайных активов в отдельную структуру.
Ведомости 13:11
Здоровье

Китайцы необычными способами защищаются от коронавируса

Цензуры.Нет 04:15
Политика

Путин помиловал израильтянку Нааму Иссахар

В среду, 29 января, президент России подписал указ о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которую в октябре 2019 года приговорили к 7,5 года колонии общего режима за контрабанду и хранение наркотиков.
RT на русском вчера в 15:08
Футбол

«Крылья Советов» приобрели защитника из Алжира

В самарских «Крыльях» появился легионер из Алжира.
Inc-news.ru 14:31
Шоу-бизнес

Располневшая Дана Борисова поделилась снимком в купальнике

Телеведущая опубликовала фото с отдыха, на котором она позирует в купальнике кирпичного цвета.
Uznayvse.ru 05:35
Происшествия

Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян

Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, что повлечет за собой прекращение уголовного преследования.
Известия 15:50
Гаджеты

На рынок вышел российский кнопочный слайдер за 2990 рублей

iXBT.com 04:00
Технологии

Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал об угрозах, которые влечет за собой использование приложения WhatsApp.
РИА Новости 15:40
Футбол

Бруну Фернандеш перешел в «Манчестер Юнайтед»

Bookmaker-ratings.ru 11:02
Космос

SpaceX снова отложила запуск спутников Starlink

Компания SpaceX вновь отложила запуск ракеты-носителя спутников интернет-связи Starlink.
МИР 24 28 января в 00:41
Происшествия

67 россиян находятся на борту заблокированного в Италии лайнера

Газета.Ru 14:42
Политика

США расширили санкции против России

Восемь россиян и одна компания были внесены в санкционный список США.
Газета.Ru вчера в 14:11
Общество

В AliExpress опровергли приостановку доставки из-за коронавируса

Ранее появилась информация, что магазины китайской торговой площадки AliExpress якобы прекратили доставку товаров из-за вспышки нового коронавируса в Китае.
Взгляд.ру 08:55
Политика

Стала известна зарплата Медведева в Совбезе РФ

Точная сумма зарплаты бывшего премьер-министра составит 618,3 тысячи рублей. Такая зарплата установлена с 16 января 2020 года.
REGNUM 09:50
Общество

В Керчи заявили, что дарили блокадникам пироги с мясом, а не хлеб

Как пояснила пресс-секретарь горсовета Диана Ушакова, ветеранам дарили не обычный хлеб, а караимские пироги.
РИА Новости 05:24
Общество

Раскрыта авария российского Су-27 после перехвата самолета НАТО

Летчик Дмитрий Чащин раскрыл «Красной звезде» инцидент с аварией российского Су-27, произошедший после перехвата данным истребителем самолета-разведчика НАТО в небе над Балтийским морем.
Lenta.ru 16:12
Общество

Правительство России проиндексировало выплаты инвалидам и ветеранам

Отмечается, что индексация затронет ветеранов, инвалидов, граждан, имеющих детей, а также будет касаться выплат при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
RT на русском 08:43
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