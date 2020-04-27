Экономика
РИА НовостиПутин поручил ускорить строительство и ремонт мостов в Благовещенске
Президент РФ Владимир Путин поручил Минфину и Минтранс решить вопрос с ремонтом моста на реке Зея в Благовещенске и строительством нового, такое поручение глава государства дал в ходе онлайн-совещания о ситуации с паводками и природными пожарами в субъектах РФ.
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На строительство моста в Амурской области в 2020 году выделят 5 млрд рублей
Rambler News Service08:45
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Политика
Путин потребовал от регионов готовности к ЧП
27 апреля на совещании с губернаторами регионов по ситуации с паводками и лесными пожарами Владимир Путин призвал на 100% подготовиться к любому бедствию, сообщает пресс-служба Кремля.
ИжевскИнфо.РУ 08:57
Экономика
Банки оценили, сколько россиян оплачивают ЖКХ без комиссии
Большинство плательщиков услуг ЖКХ в России (около 70%) оплачивают их без комиссии.
РБК 22:59
Шоу-бизнес
Арнольд Шварценеггер станет дедушкой
Американский актер Арнольд Шварценеггер впервые станет дедушкой.
Культуромания вчера в 05:50
Здоровье
Профессор РАН рассказал, чем опасна госпитализация с коронавирусом
Директор института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, профессор РАН Александр Лукашев в эфире шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1" объяснил, почему госпитализация опасна для больных COVID-19 в "не очень тяжелой" форме.
РИА Новости 20:56
Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости 14:25
Происшествия
ФМБА объяснила гибель выпавшей из окна сотрудницы несчастным случаем
Заведующая отделением скорой медицинской помощи Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Звездном городке Наталья Лебедева погибла в результате несчастного случая.
РБК 11:48
Политика
Завтра ожидается заявление Владимира Путина о продлении ограничений
Накануне, 26 апреля, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что, как ожидается, на этой неделе президент выступит с новыми заявлениями о перспективах развития ситуации с коронавирусом и связанных с этим ограничениях.
Пункт А 03:28
Общество
В Омске еще один человек скончался от коронавируса
Ранее сообщалось, по состоянию на 27 апреля, в Омской области выявлен 71 случай коронавируса, в том числе 21 человек уже вылечился.
RuNews24.ru 23:02
Общество
Названы наиболее обеспокоенные из-за коронавируса регионы России
Жители Дальневосточного и Приволжского федеральных округов оказались самыми обеспокоенными из-за ситуации с коронавирусом, следует из опроса специалистов компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».
Коммерсантъ 01:45
Политика
Путин присвоил Леониду Рошалю звание Героя Труда
Президент России Владимир Путин присвоил детскому врачу Леониду Рошалю звание Героя Труда.
Известия 11:28
Общество
Кинологи поддержали введение штрафов за лай собак по ночам
Президент Российской кинологической Федерации Владимир Голубев поддержал введение штрафов за лай собак по ночам.
Москва 24 22:05
Армия и оружие
Российские военные обработали в Сербии 30 объектов
Сводные российско-сербские расчеты РХБ защиты за сутки обработали 30 объектов в городах Белград, Нови-Сад, Нови-Княжевац, Алексенац, Житковац и Кулина.
ТАСС вчера в 23:08
Спорт
Концерты Трэвиса Скотта в Fortnite смотрели более 27 млн игроков
Cyber.sports.ru 16:05
Здоровье
Врач, лечивший людей от коронавируса, сам оказался в реанимации
ToDay News Ufa 18:41
Общество
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru 10:27
Футбол
Тренер «Торпедо» Игнашевич заявил о необходимости доиграть сезон ФНЛ
Старший тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич написал у себя в Instagram, что, по его мнению, розыгрыш второго по силе дивизиона чемпионата России, Футбольной национальной лиги (ФНЛ), должен быть доведен до конца, а завершить его досрочно было бы несправедливо.
РБК 13:23
Общество
По числу заболевших COVID-19 Россия обогнала Китай
Общее число заразившихся коронавирусом в стране достигло 87,1 тысячи человек – по этому показателю РФ обогнала Китай, где в конце прошлого года зафиксировали самую первую вспышку COVID-19.
Вести.Ru 04:32
Здоровье
В Мордовии растёт число «тяжёлых» и молодых пациентов с коронавирусом
Да и в целом количество заболевших коронавирусом в Мордовии растёт. По состоянию на 27 апреля в регионе подтверждено 560 случаев covid-19.
МордовМедиа 13:12
Происшествия
В Алтайском крае нашли тела подростка и девушки, пропавших в январе
Тела подростка и девушки, пропавших в Алтайском крае в начале января 2020 года, найдены, сообщает пресс-служба СК России по региону.
РИА Новости 08:44
Происшествия
В Бурятии умер третий пациент с коронавирусом
По информации Управления Роспотребнадзора по Бурятии на 28.04.2020 зарегистрировано 245 лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-2019.
Ариг Ус 22:14
Культура
Анатолий Цой стал победителем шоу «Маска» на НТВ
В воскресенье, 26 апреля, в эфир телеканала НТВ вышел финальный выпуск шоу "Маска".
Piter.tv 10:00
Футбол
«Крылья Советов» накажут своего вратаря за высказывания о власти
Самарский клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» опубликовал у себя на официальном сайте заявление по поводу интервью вратаря команды Евгения Фролова YouTube-каналу «Футбольный Биги».
РБК 11:11
Шоу-бизнес
Ларису Гузееву дважды оштрафовали в Москве за превышение скорости
Актрису и телеведущую Ларису Гузееву оштрафовали за превышение скорости на Ленинградском проспекте в Москве 15 и 16 апреля, сообщает kp.ru.
РИАМО 09:57
Авто
В Уфе распродают автомобили должников
В Уфе состоится распродажа арестованных автомобилей.
Тарантас Ньюс вчера в 23:32
Политика
США решили выставить Китаю счет за коронавирус
В апреле сразу два американских штата — Миссури и Миссисипи — решили подать иск на Китай из-за сокрытия информации о коронавирусе.
Lenta.ru 21:20
Общество
Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих
«Ведомости» выяснили, что о включении сахалинских рыбодобывающих компаний в список системообразующих в середине апреля просила член Совета Федерации от правительства Тувы Людмила Нарусова – она мать Ксении Собчак.
Ведомости 15:13
Политика
Зеленский заявил о возможности открытия продуктовых рынков на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продовольственные рынки в стране при условии соблюдения всех правил безопасности смогут возобновить работу с 1 мая.
RT на русском 12:03
Гаджеты
Microsoft улучшит индексирование файлов для поиска Windows
Microsoft в мае выпустит обновление Windows 10 (2004), но уже сейчас идёт работа по улучшению быстродействия.
Игромания.ру 15:53