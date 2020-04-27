Президент РФ Владимир Путин поручил Минфину и Минтранс решить вопрос с ремонтом моста на реке Зея в Благовещенске и строительством нового, такое поручение глава государства дал в ходе онлайн-совещания о ситуации с паводками и природными пожарами в субъектах РФ.

Путин поручил ускорить строительство и ремонт мостов в Благовещенске

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