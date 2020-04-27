Экономика
РИА НовостиПутин поручил ускорить строительство и ремонт мостов в Благовещенске
Президент РФ Владимир Путин поручил Минфину и Минтранс решить вопрос с ремонтом моста на реке Зея в Благовещенске и строительством нового, такое поручение глава государства дал в ходе онлайн-совещания о ситуации с паводками и природными пожарами в субъектах РФ.
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На строительство моста в Амурской области в 2020 году выделят 5 млрд рублей
Rambler News Service08:45
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Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева подарила сыну Жану на 30-летие автомобиль
Дни24 25 апреля в 11:14
Общество
Попова спрогнозировала сроки отмены самоизоляции в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия-1" заявила, что режим самоизоляции в России можно будет отменять после 12 мая.
Газета.Ru 11:32
Политика
Япония запретила въезд из России из-за коронавируса
В Японии приняли решение запретить въезд в страну из России, Белоруссии и с Украины в связи с пандемией коронавируса.
RT на русском вчера в 23:35
Общество
Названы сроки окончания пандемии коронавируса в России
Сингапурские ученые из университета технологий и дизайна спрогнозировали, что вспышка коронавируса в России завершится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 12:39
Общество
Замглавы воронежского ГИБДД с 22 квартирами перевели на работу в район
Обозреватель Врн 05:52
Культура
МИД Таджикистана усмотрел в казахском сериале разжигание розни
МИД Таджикистана 27 апреля направил ноту коллегам в Казахстане с требованием провести разбирательство вокруг появившихся в соцсетях видео с отрывками из сериала «Патруль».
Фергана 07:30
Политика
Фельдмаршал Хафтар объявил себя правителем Ливии
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о разрыве так называемого Схиратского соглашения, в результате которого было сформировано Правительство национального согласия страны, и о принятии управления государством на себя.
Вести.Ru 15:58
Общество
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило три миллиона человек
Следом идут Испания, Италия, Франция и Германия. Жертвами вируса стали более 200 тысяч человек.
Эхо Москвы 13:30
Политика
Первый и последний. Социологи сравнили рейтинги Мишустина и Медведева
Социологи отмечают, что перед отставкой правительства Медведева (опрос проводился 9-12 января 2020 года) премьеру доверяли 38,3% респондентов, не доверяли – 56,1%.
Давыдов.Индекс 13:49
Шоу-бизнес
Джиган поздравил Самойлову с днем рождения и посвятил ей новую песню
Джиган прервал молчание, поздравив супругу и дочь с Днем рождения. Модель Оксана Самойлова 27 апреля отмечает 32-летие.
SM News 09:06
Общество
МВД разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских
МВД России разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских.
Ведомости 13:25
Общество
В Госдуме оценили планы продления режима самоизоляции в Подмосковье
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что в Московской области нужно продлить режим самоизоляции и пропускной режим, в том числе на майские праздники.
RT на русском 16:13
Общество
Помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров уволен
27 апреля секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак направил официальное обращение в адрес главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева с просьбой уволить помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова, подозреваемого в совращении малолетних.
ТАСС 10:35
Происшествия
За выходные режим самоизоляции нарушили 484 жителя Иркутской области
В Иркутской области за минувшие выходные проверено 1957 граждан, которые находятся на самоизоляции по месту жительства.
Областная газета (г. Иркутск) 04:23
Общество
PepsiCo приостановила сотрудничество с Тодоренко
Компания PepsiCo решила отказаться от рекламы с телеведущей Региной Тодоренко и остановить медиакампанию с ее участием.
РБК 01:04
Биатлон
Адвокат: подпись Родченкова признали поддельной
Подпись бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова признана поддельной, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:32
Общество
В Москве назвали основание для снятия ограничений из-за коронавируса
Поэтапное снятие ограничений в Москве, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции, станет возможно только при условии положительной динамики по числу новых случаев заражения, заявил начальник столичного Главного контрольного управления Евгений Данчиков.
RT на русском 14:28
Здоровье
Найдено средство от смертельного симптома коронавируса
Медики во Франции нашли средство от смертельного симптома коронавируса в ходе клинических испытаний.
Lenta.ru 18:44
Экономика
В российских аптеках подорожали лекарства
В российских аптеках в марте стоимость лекарств увеличилась на 9 процентов, чем в тот же период годом ранее.
Lenta.ru 19:33
Футбол
«Крылья Советов» накажут своего вратаря за высказывания о власти
Самарский клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» опубликовал у себя на официальном сайте заявление по поводу интервью вратаря команды Евгения Фролова YouTube-каналу «Футбольный Биги».
РБК 11:11
Происшествия
В Волгограде после взрыва машины завели дело о покушении на убийство
Следователи первого отдела по расследованию особо важных дел возбудили уголовное дело по статьям "покушение на убийство" и "незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств".
Российская газета 13:23
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовало видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru 17:52
Космос
Черная дыра породила уникальную разновидность планет
Черная дыра породила уникальную разновидность планет.
Piter.tv 10:00
Экономика
Россия приостанавливает экспорт зерна
Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
BFM.ru вчера в 07:49
Религия
Уральского священника за проклятие лишили права проповедовать
«Сегодня принято решение о лишении его права проповедовать и высказываться в публичном пространстве, что более соответствует покаянному, молитвенному и уединенному образу жизни схимонаха», — прокомментировали в Екатеринбургской епархии.
Уральский меридиан 05:31
Шоу-бизнес
Марата Башарова требуют лишить звания заслуженного артиста Татарстана
Коммерсантъ Казань 02:33
Здоровье
Эпидемиолог перечислил, какие органы поражает коронавирус
ToDay News Ufa 15:14
Политика
Трамп заявил, что ситуация с коронавирусом в США улучшается
Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с коронавирусом в США улучшается.
РИА Новости 18:30
Общество
В Подмосковье продлевают режим самоизоляции на майские праздники
Красногорск, 27 апреля 2020, 21:23 — REGNUM Власти Московской области планируют продлить режим самоизоляции в регионе на период майских праздников.
REGNUM 14:23
Политика
Путин потребовал от регионов полной готовности к ЧП
«В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», — подчеркнул президент.
РБК 07:50