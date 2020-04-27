Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПутин поручил ускорить строительство и ремонт мостов в Благовещенске

Президент РФ Владимир Путин поручил Минфину и Минтранс решить вопрос с ремонтом моста на реке Зея в Благовещенске и строительством нового, такое поручение глава государства дал в ходе онлайн-совещания о ситуации с паводками и природными пожарами в субъектах РФ.
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Строительство моста через Зею начнут в короткие сроки

Телепорт20:34

Новый мост через Зею в Благовещенске начнут строить в этом году

ИА Порт Амур11:10

На строительство моста в Амурской области в 2020 году выделят 5 млрд рублей

Rambler News Service08:45

Владимир Путин поручил начать строительство нового моста через Зею в этом году

ГТРК Амур10:08

Путин поручил ускорить строительство и ремонт мостов в Благовещенске

РИА Новости09:15

Путин поручил ускорить финансирование строительства нового моста в Благовещенске

ТАСС09:03

Глава Приамурья попросил Путина помочь ускорить строительство мостов

EastRussia10:52
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Происшествия

Суд продлил домашний арест экс-замминистра культуры Пирумову

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Шоу-бизнес

Кузьмин поругался с братом из-за своих женщин: кто больше любит

Кузьмин старший прокомментировал отношение его экс-супруги к нему за все прожитые годы: "Катя моталась со мной в это время по многочисленным концертам и испытала все трудности гастрольной жизни", Также Кузьмин заявил, что с братом он рассорился не из-за Екатерины: "К слову, заблокировал я его задолго до того как мы вновь с ней сошлись".
Московский Комсомолец вчера в 09:12
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Трамп отказался сообщить о состоянии Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп заявил, что знает, в каком состоянии находится лидер КНДР Ким Чен Ын, однако говорить об этом отказался.
РБК 20:01
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Общество

«Бессмертный полк» пройдет 9 Мая в режиме онлайн

Акция «Бессмертный полк» состоится 9 мая в режиме видеотрансляции в связи с пандемией коронавируса.
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Общество

Помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров уволен

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Общество

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Политика

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Общество

«Открытые медиа»: из больницы в Коммунарке увольняются медсестры из-за условий работы

Из московской больницы в Коммунарке, где лечат больных с коронавирусом, в марте - апреле уволились десятки медсестер и других сотрудников младшего медперсонала.
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Политика

Путин обсудит с губернаторами борьбу с коронавирусом 28 апреля

Во вторник, 28 апреля, российский президент Владимир Путин обсудит с главами регионов ситуацию с коронавирусом и дальнейшие меры по ее стабилизации.
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Футбол

Милевский: «Впечатление, что в Беларуси коронавирусом никто не болеет»

Впечатление, что никто не болеет, а как передачу включишь какую-то или новости – куча болеющих. И не знаю, кому и во что верить.
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Число заболевших коронавирусом выросло до 439 в Хабаровском крае

За сутки в Хабаровском крае коронавирус подтвердился у 33 человек. Теперь в регионе зарегистрировано 439 случаев COVID-19.
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Армия и оружие

Военные вертолеты начали сброс воды на природные пожары в Туве

Кызыл, 26 апреля 2020, 17:38 — REGNUM Вертолёты армейской авиации Центрального военного округа (ЦВО) начали принимать участие в тушении природных пожаров на территории Республики Тува, сообщает 26 апреля пресс-служба ЦВО.
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Общество

Власти Москвы назвали условие для снятия ограничений

Данчиков отметил, что на сегодняшний день в Москве зафиксировано свыше 45 тысяч случаев заражения и наблюдается ежедневный рост числа заболевших.
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Происшествия

В Омской области ребёнок заразился коронавирусом в аэропорту

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Происшествия

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Религия

В РПЦ установили ответственность за игнорирование мер по коронавирусу

Патриарх Кирилл установил ответственность для священников, которые не соблюдают меры по предотвращению распространения коронавируса.
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Футбол

ФИФА предлагает временно разрешить командам делать по пять замен

Каждой команде теперь будет предоставлена возможность использовать до пяти замен во время матча, - цитирует Sky Sports представителя ФИФА.
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Общество

Правила поведения при режиме повышенной готовности утвердили в Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев утвердил правила поведения при введении режима повышенной готовности из-за коронавируса.
EastRussia 19:29
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Общество

«Ведомости» написали о подорожании авиабилетов из Москвы

Москва, 27 апреля 2020, 17:39 — REGNUM Стоимость перелётов рейсами авиакомпаний «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», S7 Airlines, Utair из Москвы существенно повысилась с этого месяца, пишут 27 апреля «Ведомости».
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Культура

Анатолий Цой стал победителем шоу «Маска» на НТВ

В воскресенье, 26 апреля, в эфир телеканала НТВ вышел финальный выпуск шоу "Маска".
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Автоэксперты рассказали, какие шины лучше выбрать

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Экономика

В российских аптеках подорожали лекарства

В российских аптеках в марте стоимость лекарств увеличилась на 9 процентов, чем в тот же период годом ранее.
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59 новых случаев коронавируса подтвердили в Свердловской области

Оперштаб сообщил в понедельник, 27 апреля о 59 новых случаях заражения коронавирусом в Свердловской области.
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Вильфанд прогнозирует рекордно жаркое лето в РФ

Руководитель Гидрометцентра России заявил, что 2020 год попадет в топ-5 самых теплых лет.
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В США показали прототип нового танка для сухопутных сил

В Соединенных Штатах впервые были публично показаны опытные образцы новых легких танков.
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Лесные пожары в Хакасии набирают силу

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В результате экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, средний класс в России может скатиться в бедность, заявил 27 апреля ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов в интервью РБК.
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Российский политик. Губернатор Амурской области с 27 сентября 2018.
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