Экономика
РИА НовостиПутин поручил ускорить строительство и ремонт мостов в Благовещенске
Президент РФ Владимир Путин поручил Минфину и Минтранс решить вопрос с ремонтом моста на реке Зея в Благовещенске и строительством нового, такое поручение глава государства дал в ходе онлайн-совещания о ситуации с паводками и природными пожарами в субъектах РФ.
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На строительство моста в Амурской области в 2020 году выделят 5 млрд рублей
Rambler News Service08:45
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Шоу-бизнес
Кузьмин поругался с братом из-за своих женщин: кто больше любит
Кузьмин старший прокомментировал отношение его экс-супруги к нему за все прожитые годы: "Катя моталась со мной в это время по многочисленным концертам и испытала все трудности гастрольной жизни", Также Кузьмин заявил, что с братом он рассорился не из-за Екатерины: "К слову, заблокировал я его задолго до того как мы вновь с ней сошлись".
Московский Комсомолец вчера в 09:12
Политика
Трамп отказался сообщить о состоянии Ким Чен Ына
Президент США Дональд Трамп заявил, что знает, в каком состоянии находится лидер КНДР Ким Чен Ын, однако говорить об этом отказался.
РБК 20:01
Общество
«Бессмертный полк» пройдет 9 Мая в режиме онлайн
Акция «Бессмертный полк» состоится 9 мая в режиме видеотрансляции в связи с пандемией коронавируса.
Daily Storm 05:55
Общество
Помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров уволен
27 апреля секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак направил официальное обращение в адрес главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева с просьбой уволить помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова, подозреваемого в совращении малолетних.
ТАСС 10:35
Общество
В Подмосковье продлевают режим самоизоляции на майские праздники
Красногорск, 27 апреля 2020, 21:23 — REGNUM Власти Московской области планируют продлить режим самоизоляции в регионе на период майских праздников.
REGNUM 14:23
Политика
Фельдмаршал Хафтар объявил себя правителем Ливии
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о разрыве так называемого Схиратского соглашения, в результате которого было сформировано Правительство национального согласия страны, и о принятии управления государством на себя.
Вести.Ru 15:58
Общество
«Открытые медиа»: из больницы в Коммунарке увольняются медсестры из-за условий работы
Из московской больницы в Коммунарке, где лечат больных с коронавирусом, в марте - апреле уволились десятки медсестер и других сотрудников младшего медперсонала.
Znak.com 05:35
Политика
Путин обсудит с губернаторами борьбу с коронавирусом 28 апреля
Во вторник, 28 апреля, российский президент Владимир Путин обсудит с главами регионов ситуацию с коронавирусом и дальнейшие меры по ее стабилизации.
Городовой 08:25
Футбол
Милевский: «Впечатление, что в Беларуси коронавирусом никто не болеет»
Впечатление, что никто не болеет, а как передачу включишь какую-то или новости – куча болеющих. И не знаю, кому и во что верить.
Soccer.ru 13:35
Армия и оружие
Полет российского Ил-38 вблизи американского авианосца попал на видео
Полет российского противолодочного самолета средней дальности Ил-38 вблизи американского авианосца George Washington («Джордж Вашингтон») попал на видео.
Lenta.ru 08:12
Здоровье
Число заболевших коронавирусом выросло до 439 в Хабаровском крае
За сутки в Хабаровском крае коронавирус подтвердился у 33 человек. Теперь в регионе зарегистрировано 439 случаев COVID-19.
EastRussia 04:28
Армия и оружие
Военные вертолеты начали сброс воды на природные пожары в Туве
Кызыл, 26 апреля 2020, 17:38 — REGNUM Вертолёты армейской авиации Центрального военного округа (ЦВО) начали принимать участие в тушении природных пожаров на территории Республики Тува, сообщает 26 апреля пресс-служба ЦВО.
REGNUM вчера в 10:38
Общество
Власти Москвы назвали условие для снятия ограничений
Данчиков отметил, что на сегодняшний день в Москве зафиксировано свыше 45 тысяч случаев заражения и наблюдается ежедневный рост числа заболевших.
РИА Новости 13:46
Происшествия
В Омской области ребёнок заразился коронавирусом в аэропорту
Омск, 27 апреля 2020, 12:22 — REGNUM По состоянию на 27 апреля в Омской области зарегистрирован 71 случая заражения коронавирусом.
REGNUM 05:22
Происшествия
В Волгограде после взрыва машины завели дело о покушении на убийство
Следователи первого отдела по расследованию особо важных дел возбудили уголовное дело по статьям "покушение на убийство" и "незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств".
Российская газета 13:23
Религия
В РПЦ установили ответственность за игнорирование мер по коронавирусу
Патриарх Кирилл установил ответственность для священников, которые не соблюдают меры по предотвращению распространения коронавируса.
АБН 13:38
Футбол
ФИФА предлагает временно разрешить командам делать по пять замен
Каждой команде теперь будет предоставлена возможность использовать до пяти замен во время матча, - цитирует Sky Sports представителя ФИФА.
Советский спорт 11:51
Общество
Правила поведения при режиме повышенной готовности утвердили в Якутии
Глава Якутии Айсен Николаев утвердил правила поведения при введении режима повышенной готовности из-за коронавируса.
EastRussia 19:29
Общество
«Ведомости» написали о подорожании авиабилетов из Москвы
Москва, 27 апреля 2020, 17:39 — REGNUM Стоимость перелётов рейсами авиакомпаний «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», S7 Airlines, Utair из Москвы существенно повысилась с этого месяца, пишут 27 апреля «Ведомости».
REGNUM 10:39
Культура
Анатолий Цой стал победителем шоу «Маска» на НТВ
В воскресенье, 26 апреля, в эфир телеканала НТВ вышел финальный выпуск шоу "Маска".
Piter.tv 10:00
Авто
Автоэксперты рассказали, какие шины лучше выбрать
REGNUM вчера в 04:15
Экономика
В российских аптеках подорожали лекарства
В российских аптеках в марте стоимость лекарств увеличилась на 9 процентов, чем в тот же период годом ранее.
Lenta.ru 19:33
Общество
59 новых случаев коронавируса подтвердили в Свердловской области
Оперштаб сообщил в понедельник, 27 апреля о 59 новых случаях заражения коронавирусом в Свердловской области.
Kursk.com 04:21
Общество
Вильфанд прогнозирует рекордно жаркое лето в РФ
Руководитель Гидрометцентра России заявил, что 2020 год попадет в топ-5 самых теплых лет.
МедиаПоток 03:33
Армия и оружие
В США показали прототип нового танка для сухопутных сил
В Соединенных Штатах впервые были публично показаны опытные образцы новых легких танков.
Военное дело 04:01
Происшествия
Лесные пожары в Хакасии набирают силу
ИА Хакасия 03:23
Экономика
Ректор ВШЭ заявил о риске обеднения среднего класса в России
В результате экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, средний класс в России может скатиться в бедность, заявил 27 апреля ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов в интервью РБК.
Известия 21:48