Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПутин поручил установить в регионах специальный порядок передвижения

Президент России Владимир Путин поручил главам регионов установить особый порядок передвижения граждан в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля. Главы субъектов обязаны разработать комплекс мер по сдерживанию распространения заболевания.
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Регионы установят особый порядок передвижения жителей и транспорта

РБК10:31

Путин поручил ввести в регионах особый порядок передвижения

РИА Новости12:09

Путин поручил установить в регионах специальный порядок передвижения

Газета.Ru10:51

Путин расширил полномочия губернаторов для борьбы с коронавирусом

Ведомости12:31

Путин поручил установить в регионах особый порядок передвижения россиян

Московский Комсомолец10:28

Путин поручил ввести особый порядок передвижения в России

Lenta.ru10:26

Путин поручил ввести особый порядок передвижения граждан в регионах

RT на русском10:26
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Политика

Врио главы Коми назначен Владимир Уйба

Гапликов, возглавлявший республику с 2015 года как и.о. главы и с 2016 года как избранный губернатор, объявил об отставке ранее 2 апреля.
Известия 11:35
Политика

Путин объявил продление нерабочих дней до 30 апреля

Нерабочие дни для россиян продлятся до 30 апреля минимум. Об этом в своем видеообращении к гражданам РФ сообщил президент Владимир Путин.
Открытый Нижний 09:59
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 07:59
Шоу-бизнес

Лолита Милявская впервые рассказала об обмане Александра Цекало

Певица Лолита Милявская призналась, что даже не догадывалась о том, как Александр Цекало многие годы обманывает её.
Paparazzi.ru 02:25
Общество

В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету

В России выявили 3548 больных коронавирусом (2475 из них — в Москве), 30 человек скончались, 235 выздоровели.
РИА Новости вчера в 20:13
Общество

Минобрнауки рекомендовало вузам возобновить дистанционное обучение

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что всем вузам рекомендуется возобновить обучение в дистанционном формате с 6 апреля.
РИА Новости 10:59
Футбол

Василий Казарцев — о Божовиче в матче с «Оренбургом»: «Стало реально страшно, что это послужит сигналом для цепной реакции»

Российский арбитр Василий Казарцев поделился мнением о матче 13-го тура Тинькофф РПЛ между «Оренбургом» и «Крыльями Советов» (0:1). По итогам встречи Александр Анюков, Миодраг Божович и Владимир Федотов получили дисквалификации за потасовку в конце встречи.
Спорт-Экспресс 12:59
Общество

В Подмосковье продлили режим самоизоляции до 1 мая

Власти Подмосковья вслед за Москвой продлевают ограничения в рамках борьбы с коронавирусом до 1 мая 2020 года.
Московский Комсомолец 13:16
Политика

Россия отправит в Сербию гуманитарную помощь из-за коронавируса

«Президент Путин выразил солидарность и обещал значительную помощь и поддержку сербскому государству и гражданам Сербии в борьбе против коронавируса, которая будет подразумевать и то, что Россия направит своих медиков и специалистов по дезинфекции», – сообщила администрация президента Сербии.
ФедералПресс 11:30
Общество

Собянин отложил введение пропускного режима в Москве

Во введении пропускного режима в Москве пока нет необходимости, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Российская газета 12:48
Политика

Аксенов предупредил о возможном изменении мер борьбы с коронавирусом

Глава государства пояснил свое решение тем, что, по мнению специалистов-вирусологов, пик распространения вируса и в мире, и в России, еще не пройден.
РИА Новости Крым 12:31
Транспорт

Челябинскую область закрыли для въезда автомобилей из других регионов

В полиции пояснили, что если жители других регионов пытаются пересечь границы Челябинской области, им объясняют все риски, связанные с коронавирусом, их убеждают вернуться домой и придерживаться там режима самоизоляции.
РБК 08:36
Гаджеты

В России стартовали продажи новых iPad Pro, MacBook Air и Mac mini

В России начались продажи новых ноутбуков MacBook Air от американской компании Apple.
Дни24 09:25
Общество

Адвокат Мансур Гильманов подал иск к столичному руководству с требованием признать незаконным введение режима изоляции

Адвокат Мансур Гильманов подал иск к столичному руководству с требованием признать незаконным введение режима изоляции в городе.
Эхо Москвы вчера в 16:02
Политика

Президент Филиппин разрешил стрелять по нарушителям порядка

Президент Филиппин Родриго Дутерте разрешил полиции и военным стрелять на поражение по нарушителям ограничений, введенных из-за пандемии, особенно если те устроят беспорядки или нарушат работу по раздаче еды, передает Bloomberg.
Интерфакс 06:42
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Красовскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ 09:02
Политика

В Китае смоделировали поражение Японии при попытке захвата Курил

Газета.Ru 07:16
Энергетика

Минск планирует получить от Москвы 2 млн тонн нефти по $4 за баррель

Белорусский премьер Сергей Румас заявил, что Минск рассчитывает получить 2 млн тонн нефти из России по цене около $4 за баррель.
RT на русском 04:13
Шоу-бизнес

Лещенко обратился к поддержавшим его поклонникам

Газета.Ru 03:31
Политика

Следующая неделя в России может стать также нерабочей

Следующую неделю тоже планируют объявить в России нерабочей.
Новости Воронежа 04:31
Финансы

Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей

Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Вести.Ru вчера в 05:17
Энергетика

Цена на нефть Brent подскочила до $36 за баррель

Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выросла на 29,06%, до $33,04 за баррель по состоянию на 17:41 мск.
РБК 10:43
Здоровье

Евгений Куйвашев продолжил отвечать на вопросы о режиме изоляции

Евгений Куйвашев сегодня продолжил отвечать на вопросы уральцев, возникающие в условиях пандемии коронавируса.
Телеканал ОТВ 11:40
Энергетика

Цена нефти на российском рынке стала отрицательной

Падение цен на мировую нефть привело к тому, что на российском рынке нефти ценовые формулы показали отрицательное значение.
VSE42.RU вчера в 22:41
Происшествия

В Костромской области умерла женщина с подозрением на коронавирус

Пожилая жительница Костромской области, госпитализированная с подозрением на коронавирус, скончалась, сообщила администрация региона.
РИА Новости 11:11
Политика

Демократы отложили съезд по выдвижению кандидата в президенты США

Демократы США на фоне пандемии коронавируса отложили съезд, в ходе которого должны были выдвинуть кандидата в президенты на грядущих выборах.
Взгляд.ру 13:05
Общество

Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии

Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
REGNUM 01:20
Экономика

Потанин предложил отказаться от дивидендов «Норникеля» из-за кризиса

Крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин (34,6%) предложил второму крупнейшему акционеру компании UC Rusal (27,8%), основанному Олегом Дерипаской, не выплачивать дивиденды за 2020 год из-за падения цен на металл и ожиданий глобальной рецессии.
РБК 10:41
Общество

В Петербурге сохранят все ограничения до 30 апреля

Губернатор Петербурга Александр Беглов не стал ужесточать меры по борьбе с коронавирусом и продлил уже принятые меры до 30 апреля после послания президента РФ Владимира Путина.
МР7.ру 13:33
Экономика

ЦБ вновь отменил комиссии для банков в Системе быстрых платежей

Банк России с 1 апреля вновь обнулил комиссии, которые кредитные организации уплачивают регулятору за использование Системы быстрых платежей.
ТАСС 31 марта в 17:09
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