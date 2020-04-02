Коронавирус
РИА НовостиПутин поручил ввести в регионах особый порядок передвижения
Президент Владимир Путин на фоне распространения пандемии коронавируса поручил ввести в регионах особый порядок передвижения лиц и транспортных средств. Как отмечается в опубликованном на сайте Кремля документе, ограничение не коснется машин, которые осуществляют межрегиональные перевозки.
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Политика
Режим нерабочих дней до конца апреля продлил Владимир Путин
В связи со сложной ситуацией в стране по коронавирусу к россиянам сегодня обратился глава государства Владимир Путин.
Культура
Известный музыкант Адам Шлезингер умер от коронавируса
Энергетика
Стоимость Brent выросла до $26 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне во время торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на более чем 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Политика
США оплатили половину доставленной из России медпомощи
Половину стоимости гуманитарного груза из России для США оплатил Российский фонд прямых инвестиций, вторая половина была оплачена американской стороной.
Политика
Песков: разговора Путина с наследным принцем Саудовской Аравии не было
В Кремле опровергли информацию о том, что президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Сальманом.
Футбол
ЦСКА в составе Чалова и Кучаева обыграл «Спартак» в матче по FIFA
ЦСКА в РПЛ идет пятым, «Спартак» – восьмым. Джикия и Соболев Чалов и КучаевТолько посмотрите на безумие в студии.
Политика
Врио главы Коми назначен Владимир Уйба
Гапликов, возглавлявший республику с 2015 года как и.о. главы и с 2016 года как избранный губернатор, объявил об отставке ранее 2 апреля.
Происшествия
Уфимца оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции
В уфимском микрорайоне Затон оштрафовали на 15 тысяч рублей 33-летнего мужчину за нарушение режима самоизоляции.
Политика
В Китае предсказали поражение Японии в случае попытки захвата Курил
Попытка силового захвата Курильских островов может привести к существенным неприятностям для Японии.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Общество
В США из-за коронавируса поставлен новый рекорд по безработице
Число инфицированных коронавирусом в США превысило 200 тысяч человек, а летальных исходов свыше 5 тысяч.
Происшествия
В Чувашии ужесточат режим самоизоляции и введут пропуска
Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля в Чувашии изолировали женщину с подтверждённым коронавирусом: она прописана в Нижневартовске, но работала в Москве, где и почувствовала ухудшение здоровья.
Общество
Путин подписал закон о штрафах за нарушение карантина
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении ответственности за нарушение режима карантина, пишет РИА Новости.
Общество
Мэр Москвы утвердил штрафы за нарушение самоизоляции
Мосгордума приняла закон, который вводит штраф от 4 тыс. рублей за нарушение режима повышенной готовности физическими лицами, в том числе, самоизоляции.
Общество
Липецкая область начала сбор денег на борьбу с коронавирусом
Липецкая область начала сбор денег на борьбу с коронавирусом Администрация Липецкой области объявила сбор денег на борьбу с коронавирусом.
Энергетика
Новак заявил, что рынок нефти продолжит падение
Минэнерго России и нефтяные компании ожидают ухудшения ситуации на нефтяном рынке в ближайшие недели.
Авто
Первые изображения новой «Волги» на базе Aurus показали в Сети
Основой возрожденной «Волги», по замыслу художников, мог бы стать отечественный представительский седан Aurus Senat.
Происшествия
РБК сообщил о задержании ФСБ двух генералов МВД
Сотрудники ФСБ провели обыск в следственном департаменте Министерства внутренних дел и задержали замглавы департамента Александра Краковского, Александра Бирюкова, а также следователя по особо важным делам Александра Брянцева, пишет РБК со ссылкой на источник.
Общество
Тиньков покинет пост председателя совета директоров Тинькофф-банка
Бизнесмен Олег Тиньков уйдет с поста председателя совета директоров Тинькофф-банка. Он намерен сделать это в ближайшие несколько недель.
Политика
Губернатор Архангельской области Орлов объявил об отставке
Как отметил Орлов, решение об отставке он принял на основании результатов "больших социологических исследований, которые провели ряд профессиональных компаний".
Кино
В исторической драме «Маленькие женщины» нашли киноляп
В фильме Греты Гервиг "Маленькие женщины" нашли киноляп.
Общество
В России разрешат производить медицинские маски без лицензии
Происшествия
В Костромской области умерла женщина с подозрением на коронавирус
Пожилая жительница Костромской области, госпитализированная с подозрением на коронавирус, скончалась, сообщила администрация региона.
Авто
Внешность нового Nissan X-Trail раскрыли на патентных изображениях
В Сети появились патентные изображения Nissan X-Trail нового поколения. Дизайн кроссовера запатентовали в Бразилии.
Общество
В Оренбургской области ввели режим полной самоизоляции
В Оренбургской области вводятся новые меры против распространения коронавируса.
Политика
Россия окажет Сербии гуманитарную помощь в связи с коронавирусом
Россия окажет Сербии гуманитарную помощь в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Политика
Украинцам пообещали самые тяжелые недели эпидемии
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал, что для потерявших работу из-за коронавируса создадут новые рабочие места, а президент Владимир Зеленский сравнил эпидемию с чернобыльской катастрофой.
Экономика
В Калининграде подешевело вторичное жилье
В первом квартале 2020 года средняя цена квадратного метра жилья на вторичном рынке в Калининграде снизилась на 3,5%. Такие данные приводит портал «Мир квартир».
Общество
Названы ключевые симптомы коронавируса
Ученые из Королевского колледжа в Лондоне назвали ключевые симптомы коронавирусной инфекции.