Коронавирус

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Президент Владимир Путин на фоне распространения пандемии коронавируса поручил ввести в регионах особый порядок передвижения лиц и транспортных средств. Как отмечается в опубликованном на сайте Кремля документе, ограничение не коснется машин, которые осуществляют межрегиональные перевозки.
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Путин поручил ввести в регионах особый порядок передвижения

РИА Новости12:09

Путин разрешил губернаторам ограничивать передвижение людей и транспорта

Коммерсантъ11:01

Путин поручил ввести особый порядок передвижения в России

Lenta.ru10:26

Регионы установят особый порядок передвижения жителей и транспорта

РБК10:31

Путин поручил установить в регионах особый порядок передвижения россиян

Московский Комсомолец10:28

Путин поручил установить в регионах специальный порядок передвижения

Газета.Ru10:51

Губернаторы должны установить особый порядок передвижения граждан

РЕН ТВ10:22
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Общество

Главред пермской газеты умерла от коронавируса

BFM.ru 05:32
Политика

Режим нерабочих дней до конца апреля продлил Владимир Путин

В связи со сложной ситуацией в стране по коронавирусу к россиянам сегодня обратился глава государства Владимир Путин.
Севская правда 10:14
Культура

Известный музыкант Адам Шлезингер умер от коронавируса

Online47.ru 01:09
Энергетика

Стоимость Brent выросла до $26 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне во время торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на более чем 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
РБК 00:55
Политика

США оплатили половину доставленной из России медпомощи

Половину стоимости гуманитарного груза из России для США оплатил Российский фонд прямых инвестиций, вторая половина была оплачена американской стороной.
BFM.ru 07:17
Политика

Песков: разговора Путина с наследным принцем Саудовской Аравии не было

В Кремле опровергли информацию о том, что президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Сальманом.
Вести.Ru 11:09
Футбол

ЦСКА в составе Чалова и Кучаева обыграл «Спартак» в матче по FIFA

ЦСКА в РПЛ идет пятым, «Спартак» – восьмым. Джикия и Соболев Чалов и КучаевТолько посмотрите на безумие в студии.
Бомбардир.ру вчера в 14:42
Политика

Врио главы Коми назначен Владимир Уйба

Гапликов, возглавлявший республику с 2015 года как и.о. главы и с 2016 года как избранный губернатор, объявил об отставке ранее 2 апреля.
Известия 11:35
Происшествия

Уфимца оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции

В уфимском микрорайоне Затон оштрафовали на 15 тысяч рублей 33-летнего мужчину за нарушение режима самоизоляции.
Уфа1.ру 10:02
Политика

В Китае предсказали поражение Японии в случае попытки захвата Курил

Попытка силового захвата Курильских островов может привести к существенным неприятностям для Японии.
Экономика сегодня 07:51
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 07:59
Общество

В США из-за коронавируса поставлен новый рекорд по безработице

Число инфицированных коронавирусом в США превысило 200 тысяч человек, а летальных исходов свыше 5 тысяч.
Российская газета 09:25
Происшествия

В Чувашии ужесточат режим самоизоляции и введут пропуска

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля в Чувашии изолировали женщину с подтверждённым коронавирусом: она прописана в Нижневартовске, но работала в Москве, где и почувствовала ухудшение здоровья.
REGNUM 09:08
Общество

Путин подписал закон о штрафах за нарушение карантина

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении ответственности за нарушение режима карантина, пишет РИА Новости.
Общественное телевидение России вчера в 13:03
Общество

Мэр Москвы утвердил штрафы за нарушение самоизоляции

Мосгордума приняла закон, который вводит штраф от 4 тыс. рублей за нарушение режима повышенной готовности физическими лицами, в том числе, самоизоляции.
Известия 08:56
Общество

Липецкая область начала сбор денег на борьбу с коронавирусом

Липецкая область начала сбор денег на борьбу с коронавирусом Администрация Липецкой области объявила сбор денег на борьбу с коронавирусом.
Медиазона 06:33
Энергетика

Новак заявил, что рынок нефти продолжит падение

Минэнерго России и нефтяные компании ожидают ухудшения ситуации на нефтяном рынке в ближайшие недели.
News.ru 09:59
Авто

Первые изображения новой «Волги» на базе Aurus показали в Сети

Основой возрожденной «Волги», по замыслу художников, мог бы стать отечественный представительский седан Aurus Senat.
Автоновости дня вчера в 07:45
Происшествия

РБК сообщил о задержании ФСБ двух генералов МВД

Сотрудники ФСБ провели обыск в следственном департаменте Министерства внутренних дел и задержали замглавы департамента Александра Краковского, Александра Бирюкова, а также следователя по особо важным делам Александра Брянцева, пишет РБК со ссылкой на источник.
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Тиньков покинет пост председателя совета директоров Тинькофф-банка

Бизнесмен Олег Тиньков уйдет с поста председателя совета директоров Тинькофф-банка. Он намерен сделать это в ближайшие несколько недель.
Коммерсантъ 10:16
Политика

Губернатор Архангельской области Орлов объявил об отставке

Как отметил Орлов, решение об отставке он принял на основании результатов "больших социологических исследований, которые провели ряд профессиональных компаний".
Интерфакс - Россия 09:58
Кино

В исторической драме «Маленькие женщины» нашли киноляп

В фильме Греты Гервиг "Маленькие женщины" нашли киноляп.
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Общество

В России разрешат производить медицинские маски без лицензии

RT на русском 08:42
Происшествия

В Костромской области умерла женщина с подозрением на коронавирус

Пожилая жительница Костромской области, госпитализированная с подозрением на коронавирус, скончалась, сообщила администрация региона.
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Внешность нового Nissan X-Trail раскрыли на патентных изображениях

В Сети появились патентные изображения Nissan X-Trail нового поколения. Дизайн кроссовера запатентовали в Бразилии.
110km.ru вчера в 02:34
Общество

В Оренбургской области ввели режим полной самоизоляции

В Оренбургской области вводятся новые меры против распространения коронавируса.
Orenday.ru вчера в 06:17
Политика

Россия окажет Сербии гуманитарную помощь в связи с коронавирусом

Россия окажет Сербии гуманитарную помощь в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Газета.Ru 11:06
Политика

Украинцам пообещали самые тяжелые недели эпидемии

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал, что для потерявших работу из-за коронавируса создадут новые рабочие места, а президент Владимир Зеленский сравнил эпидемию с чернобыльской катастрофой.
Lenta.ru 12:03
Экономика

В Калининграде подешевело вторичное жилье

В первом квартале 2020 года средняя цена квадратного метра жилья на вторичном рынке в Калининграде снизилась на 3,5%. Такие данные приводит портал «Мир квартир».
РБК Калининград 09:45
Общество

Названы ключевые симптомы коронавируса

Ученые из Королевского колледжа в Лондоне назвали ключевые симптомы коронавирусной инфекции.
9111.ru вчера в 10:48
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