При планировании импортозамещения в ОПК иногда допускаются ошибки, что привело к сдвигу сроков выполнения нескольких заданий гособоронзаказа, заявил президент России Владимир Путин. Он поручил правительству исправить эти недочеты.

Путин поручил устранить ошибки при импортозамещении в ОПК

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