Экономика

Российская газетаРоссийская газетаПутин поручил утвердить льготную ипотеку до 1 мая

Президент подписал поручения по поддержке строительной отрасли. Речь, в частности, идет о льготной ипотеке, доступных кредитах застройщикам, поддержке дольщиков и масштабных инфраструктурных проектов. До 1 мая правительство должно утвердить льготную ипотечную программу.
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Жители Ленобласти смогут взять ипотеку под 6,5%

РИА Новостивчера в 09:23

Программа льготного ипотечного кредитования начнет действовать с 27 апреля

Интерфаксвчера в 05:28

Путин поручил кабмину утвердить программу ипотеки под 6,5% до 1 мая

РБКвчера в 03:58

Путин поручил утвердить льготную ипотеку до 1 мая

Российская газетавчера в 03:51

Размер льготного ипотечного кредита под 6,5% составит до 3 млн рублей для 81 региона РФ

ТАССвчера в 03:31

Путин поручил правительству утвердить льготную ипотеку со ставкой 6,5%

Известиявчера в 03:10

Путин поручил утвердить до 1 мая ипотечную программу со ставкой 6,5%

RT на русскомвчера в 03:58
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Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 03:47, Ашберн
Общество

В Ненецком АО выписали единственного пациента с коронавирусом

Нарьян-Мар, 23 апреля 2020, 19:48 — REGNUM Житель столицы Ненецкого АО, у которого был подтвержден коронавирус SARS-CoV2, выписан из больницы.
REGNUM вчера в 12:48
Шоу-бизнес

Волочкова заявила, что осталась без денег

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова осталась без средств к существованию.
Газета.Ru вчера в 06:27
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Происшествия

В Кемерово произошел пожар в кадетском корпусе

Газета.Ru 02:07
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Политика

Россия расценила блокировку Украиной резолюции в ООН как кощунство

Нью-Йорк, США, 24 апреля 2020, 08:20 — REGNUM Позиция Киева, который заблокировал принятие Генассамблеей ООН российской резолюции, касающейся борьбы с пандемией коронавируса, подрывает международную кооперацию в борьбе с распространением COVID-19.
REGNUM 01:20
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Экономика

«Роснефть» выплатит акционерам рекордные дивиденды за 2019 год

Совет директоров «Роснефти» рекомендовал выплатить акционерам рекордные дивиденды по итогам прошлого года.
Компания вчера в 09:40
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Общество

Жители регионов смогут просить рабочие пропуска только на 24 часа

Сумма контракта — 11,99 млрд руб. Как пояснил Качанов, оформленные гражданами пропуска для выхода на работу будут действовать в течение 12 часов и предназначены для тех, кому поездка в офис будет требоваться эпизодически.
РБК 01:30
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Экономика

Чистая прибыль «Северстали» упала почти в шесть раз на фоне пандемии

Чистая прибыль «Северстали» в первом квартале 2020 года упала почти в шесть раз относительного аналогичного периода прошлого года — с $428 млн до $72 млн, сообщила пресс-служба компании.
РБК 02:30
2
Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции

Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:38
3K
Политика

Донецку вернули название Сталино на три дня в году

Донецку на три дня в году вернули прежнее название Сталино, указ подписал глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
Lenta.ru 03:16
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Политика

Горбачев назвал виновников срыва перестройки

Срыв перестройки в свое время стал результатом действий ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча для развала страны, но это не перечеркивает ее значение, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев.
РИА Новости вчера в 06:42
2,6K
Шоу-бизнес

Любовь Успенская со скандалом выгнала из дома родного племянника

После отъезда дочери Успенская пустила в свой особняк названного племянника Ролана, который является руководителем фан -клуба артистки.
Что происходит вчера в 08:31
9
Общество

В Свердловской области за сутки подтвердились 33 случая коронавируса

В Свердловской области за сутки официально подтвердились еще 33 случая коронавируса, сообщил Znak.com источник.
Znak.com 01:21
1
Биатлон

Драчев не участвовал в созыве отчетно-выборной конференции СБР

Глава СБР Владимир Драчев заявил, что не участвовал в решении созвать внеочередную отчетно-выборную конференцию союза, информирует РИА "Новости".
ProstoProSport вчера в 06:00
2
Экономика

Перевод пенсионеров на карты «Мир» продлили до 1 октября

Российские банки могут перечислять пенсии на карты любых платежных систем после 1 июня, сообщил ЦБ.
Коммерсантъ 03:24
Общество

Врач назвал основные правила посещения магазина в условиях пандемии

RT на русском вчера в 19:30
12
Энергетика

Российские нефтяные компании могут начать сжигать лишнюю нефть

Нефтяные компании в РФ могут начать сжигать нефть, чтобы выполнить условия соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи.
АБН 00:14
14
Здоровье

Саратовский губернатор сменил главу минздрава на фоне коронавируса

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев в пятницу на фоне распространения коронавируса назначил новым министром здравоохранения области Олега Костина взамен находящейся под следствием Натальи Мазиной, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы главы региона Нина Попова.
РИА Новости 03:34
27
Происшествия

В Одессе вспыхнул пожар на территории мужского монастыря УПЦ

РИА Новости 03:24
4
Здоровье

Коронавирус на Украине: число заражённых растёт

На Украине по состоянию на утро 22 апреля подтверждено 6 592 случая заражения коронавирусом, общее число погибших от COVID-19 достигло 174.
Rusvesna.su 22 апреля в 03:16
6
Общество

Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан

Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан по республике и на выезд за ее пределы.
Вести.Ru вчера в 23:33
53
Происшествия

Женщина с двухлетним ребенком погибли в результате поджога в Крыму

На пожаре в Раздольненском районе ночью погибли женщина и ее двухлетний ребенок, передает пресс-служба ГСУ СК по республике, ссылаясь на старшего помощника руководителя ведомства Ольгу Постнову.
Аргументы и Факты - Крым 03:20
Общество

Rambler Group исполнила решения совета директоров в отношении NGinx

В следственные органы менеджментом Rambler Group было направлено официальное ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении программного обеспечения Nginx.
Lenta.ru 03:07
Общество

В Псковской области резко увеличилось число зараженных коронавирусом

23 апреля вечером Михаил Ведерников в инстаграме сообщил о резком росте числа заболевших коронавирусом в Псковской области — теперь в регионе 93 случая (утром 23 апреля было 73).
Луки.ру 02:00
12
Происшествия

В Алтайском крае умер первый больной коронавирусом

В регионе зафиксирована первая смерть человека, зараженного коронавирусом, — сообщает «ТОЛК».
Московский Комсомолец 03:23
2
Общество

Во сколько Москве обошлась новая инфекционная больница

Властям только предстоит подсчитать, в какую сумму обошелся московскому бюджету суперсовременный центр для борьбы с COVID-2019 в новой Москве.
Ведомости вчера в 16:51
2
Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы ресторанов

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы кафе и ресторанов в условиях пандемии COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости вчера в 09:29
729
Здоровье

Мало курильщиков оказалось среди больных коронавирусом

Саломон подчеркнул, что курящие пациенты зачастую испытывают осложнения при коронавирусе.
Цензуры.Нет вчера в 05:30
32
Общество

Против удаленной работы сотрудников выступили 80% работодателей

Как отмечается в исследовании, в связи с нерабочим периодом, объявленным с 28 марта, 33% работодателей перевели сотрудников на удаленную работу.
Российская газета 02:56
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Гаджеты

Найден новый способ вывести из строя iPhone на iOS 13 одним сообщением

Видимо, настал очередной такой раз, так как появилась информация о том, что найден новый способ вывести из строя iPhone на iOS 13 и iPad на iPadOS 13 одним-единственным сообщением.
Ferra 03:14
Здоровье

Главврач назвал «ночным кошмаром» ситуацию в коронавирусной больнице

Доктор Энтони Лено (Anthony Leno) сравнил происходящее в больнице для зараженных коронавирусной инфекцией нового типа с ночным кошмаром.
Московский Комсомолец 02:48
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