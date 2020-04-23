Экономика

Газета.RuГазета.RuПравительство России утвердило программу льготной ипотеки

Граждане не могут получить кредитные каникулы, а предприниматели - льготные кредиты. Надо исправляться, призвал банковское сообщество президент Владимир Путин. Банки подошли к кризису в хорошей форме, считают в правительстве и тоже призывают активнее кредитовать экономику.
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Правительство России утвердило программу льготной ипотеки

Газета.Ruвчера в 17:02

Путин поручил утвердить льготную ипотеку до 1 мая

Российская газетавчера в 03:51

Программа льготного ипотечного кредитования начнет действовать с 27 апреля

Интерфаксвчера в 05:28

Жители Ленобласти смогут взять ипотеку под 6,5%

РИА Новостивчера в 09:23

Размер льготного ипотечного кредита под 6,5% составит до 3 млн рублей для 81 региона РФ

ТАССвчера в 03:31

Путин поручил правительству утвердить льготную ипотеку со ставкой 6,5%

Известиявчера в 03:10

Путин поручил кабмину утвердить программу ипотеки под 6,5% до 1 мая

РБКвчера в 03:58
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Правительство утвердило программу льготной ипотеки

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Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
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Общество

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Врачи предупредили о новых странных симптомах коронавируса

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Общество

Жителям Чехии разрешили поездки за границу

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