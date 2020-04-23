Экономика

Актуальные НовостиАктуальные НовостиПутин поручил утвердить льготную программу ипотеки под 6,5% до 1 мая

Владимир Путин поручил правительству утвердить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых. Сделать это необходимо до 1 мая. В кабинете министров сообщили, что готовы выполнить поставленную задачу в срок.
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Жители Ленобласти смогут взять ипотеку под 6,5%

РИА Новостивчера в 09:23

Программа льготного ипотечного кредитования начнет действовать с 27 апреля

Интерфаксвчера в 05:28

Путин поручил кабмину утвердить программу ипотеки под 6,5% до 1 мая

РБКвчера в 03:58

Путин поручил утвердить льготную ипотеку до 1 мая

Российская газетавчера в 03:51

Размер льготного ипотечного кредита под 6,5% составит до 3 млн рублей для 81 региона РФ

ТАССвчера в 03:31

Путин поручил правительству утвердить льготную ипотеку со ставкой 6,5%

Известиявчера в 03:10

Путин поручил утвердить до 1 мая ипотечную программу со ставкой 6,5%

RT на русскомвчера в 03:58
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Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 02:10, Ашберн
Политика

МИД России вернул Украине две ноты по Крыму

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о возвращении двух нот по Крыму украинскому правительству.
NewInform вчера в 11:42
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Общество

Минтруд предложил увеличить срок вахты до полугода из-за коронавируса

Временные правила предусматривают, что в исключительных случаях при невозможности прибытия вахтовой смены из-за противоэпидемических ограничений работодатель может увеличить продолжительность вахты еще на три месяца — до полугода, следует из проекта постановления.
РБК вчера в 07:43
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Политика

Инициатора сноса памятника Коневу в Праге взяли под охрану

Lenta.ru 22 апреля в 14:26
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Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции

Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:38
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Общество

Собянин заявил о нарастающей проблеме коронавируса в Москве

Проблема с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве не уходит, а нарастает.
RT на русском вчера в 11:23
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Футбол

«Ливерпуль» может подписать Виллиана

Виллиан выступает за «Челси» с 2013 года. В текущем сезоне игрок забил семь голов и сделал шесть ассистов в 37 матчах.
Бомбардир.ру вчера в 15:34
Общество

Где в Кузбассе выявили новых пациентов с коронавирусом

Накануне в Кемеровской области инфекцию выявили в Новокузнецке, Кемерове, в посёлках Краснобродский и Тяжинский и в Прокопьевском районе.
ВашГород.ру вчера в 00:13
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Политика

Додон прокомментировал отмену получения Молдавией кредита от России

Конституционный суд Молдавии в четверг приостановил вступление в силу закона о получении республикой кредита от России в размере 200 миллионов евро, Вступление закона в силу приостановлено до тех пор, пока КС не даст свою оценку заключенному соглашению.
РИА Новости вчера в 13:21
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Экономика

Обвал рубля увеличил активность россиян на рынке Forex

Что привлекло россиян на валютный рынок Март для форекс-дилеров был горячим месяцем, признает руководитель АФД Евгений Машаров, а волатильность на рынке стала одним из факторов, привлекших клиентов.
РБК вчера в 22:00
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Экономика

США заподозрили Россию в игре на обвале нефти

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (СFTC) США с помощью Госдепартамента и ФБР начала расследование по поводу ставок на цены на нефть, с помощью которых трейдеры заработали сотни миллионов долларов, сообщает Bloomberg.
Lenta.ru вчера в 02:40
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Политика

Горбачев назвал виновников срыва перестройки

Срыв перестройки в свое время стал результатом действий ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча для развала страны, но это не перечеркивает ее значение, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев.
РИА Новости вчера в 06:42
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Общество

Первый пациент с коронавирусом умер в Самарской области

На территории Самарской области зарегистрирован первый в регионе летальный случай среди пациентов с коронавирусом.
Kursk.com 01:48
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Шоу-бизнес

Владимир Яглыч и Антонина Паперная снова стали родителями

Совсем недавно стало известно о том, что Владимир Яглыч и Антонина Паперная снова ждут ребенка.
Srnsk 22 апреля в 20:05
Происшествия

В Кемерове загорелась крыша на стройке кадетского училища

Российская газета 02:02
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Политика

Лукашенко раскритиковал меры стран Европы по борьбе с коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подверг критике шаги, предпринятые рядом стран Европы по борьбе с пандемией коронавируса COVID-19, и предупредил о второй волне заболеваемости из-за ослабленного иммунитета людей, которые были вынуждены находиться в самоизоляции.
РИА Новости вчера в 16:49
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Экономика

Правительство утвердило программу льготной ипотеки

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых.
РИА Новости вчера в 15:25
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Культура

Сериал «Зулейха открывает глаза» установил рекорд в телеэфире

За первую неделю показа фильм установил сразу несколько рекордов в телеэфире, несмотря на сильную конкуренцию в прайм-тайме, сообщает "Россия 1".
Республика Татарстан 21 апреля в 13:40
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Общество

Эпидемиолог спрогнозировал завершение пандемии коронавируса

«Пандемии двух других зоонозных коронавирусных инфекций — SARS (Китай, 2002–2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012–2014) — закончились примерно через 6–7 месяцев после регистрации первых случаев», ― цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 18:50
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Финансы

Пока рано: Центральный банк РФ призвали не понижать ключевую ставку

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ РФ будет рассматривать снижение ключевой ставки в качестве основного сценария.
REGNUM вчера в 11:28
Политика

Верховный совет Хакасии не рассмотрел отчет главы региона из-за отсутствия кворума

Сессия Верховного совета Хакасии, на которой должен был быть рассмотрен отчет главы республики Валентина Коновалов об итогах работы за 2019 год, не состоялась из-за отсутствия кворума.
ТАСС 01:27
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Шоу-бизнес

Топалов и Тодоренко высказались о скандальных разводах звезд

7Дней.ру вчера в 18:15
Авто

Полиция Филиппин получила грузовики «Урал»

Автоновости дня вчера в 03:01
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Гаджеты

Doogee начинает российские продажи доступного смартфона X95. Цена

Doogee объявила о том, что сверхдоступный бюджетный смартфон Doogee Х95 с тремя камерами стал доступен российским покупателям.
CNews вчера в 10:29
Общество

МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских

МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости 22 апреля в 07:36
Политика

Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова

Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости вчера в 13:52
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Энергетика

Deutsche Bank: при $15 за баррель Urals средств ФНБ хватит на два года

Расчеты аналитиков показывают, что при цене нефти марки Urals в $15 за баррель средств ФНБ для покрытия дефицита бюджета хватит на срок до двух лет, при цене $30 — на шесть лет.
Ведомости 00:19
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Общество

Главврач Коммунарки рассказал о числе находившихся под ИВЛ пациентов

Ранее 21 апреля Проценко сообщил, что за прошедшие сутки из московской больницы в Коммунарке были выписаны почти 100 пациентов.
Известия 21 апреля в 20:57
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Шоу-бизнес

Жорин пообещал доказать, что Федосеева-Шукшина добровольно подарила квартиру Алибасову

Жорин заверил, что в ближайшее время сторона Алибасова докажет, что слова Федосеевой-Шукшиной не соответствуют действительности — она, безусловно, отдавала отчет всем своим действиям и осознавала то, что происходит.
ФАН вчера в 06:28
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Общество

Большинство работодателей отказались сохранить удаленку после пандемии

В связи с нерабочим периодом 33% работодателей перевели сотрудников на удаленную работу.
РБК 00:00
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Происшествия

На крупнейшей в России подземной шахте в Кузбассе произошел пожар

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