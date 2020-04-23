Экономика
Актуальные НовостиПутин поручил утвердить льготную программу ипотеки под 6,5% до 1 мая
Владимир Путин поручил правительству утвердить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых. Сделать это необходимо до 1 мая. В кабинете министров сообщили, что готовы выполнить поставленную задачу в срок.
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Политика
МИД России вернул Украине две ноты по Крыму
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о возвращении двух нот по Крыму украинскому правительству.
NewInform вчера в 11:42
Общество
Минтруд предложил увеличить срок вахты до полугода из-за коронавируса
Временные правила предусматривают, что в исключительных случаях при невозможности прибытия вахтовой смены из-за противоэпидемических ограничений работодатель может увеличить продолжительность вахты еще на три месяца — до полугода, следует из проекта постановления.
РБК вчера в 07:43
Политика
Инициатора сноса памятника Коневу в Праге взяли под охрану
Lenta.ru 22 апреля в 14:26
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции
Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:38
Общество
Собянин заявил о нарастающей проблеме коронавируса в Москве
Проблема с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве не уходит, а нарастает.
RT на русском вчера в 11:23
Футбол
«Ливерпуль» может подписать Виллиана
Виллиан выступает за «Челси» с 2013 года. В текущем сезоне игрок забил семь голов и сделал шесть ассистов в 37 матчах.
Бомбардир.ру вчера в 15:34
Общество
Где в Кузбассе выявили новых пациентов с коронавирусом
Накануне в Кемеровской области инфекцию выявили в Новокузнецке, Кемерове, в посёлках Краснобродский и Тяжинский и в Прокопьевском районе.
ВашГород.ру вчера в 00:13
Политика
Додон прокомментировал отмену получения Молдавией кредита от России
Конституционный суд Молдавии в четверг приостановил вступление в силу закона о получении республикой кредита от России в размере 200 миллионов евро, Вступление закона в силу приостановлено до тех пор, пока КС не даст свою оценку заключенному соглашению.
РИА Новости вчера в 13:21
Экономика
Обвал рубля увеличил активность россиян на рынке Forex
Что привлекло россиян на валютный рынок Март для форекс-дилеров был горячим месяцем, признает руководитель АФД Евгений Машаров, а волатильность на рынке стала одним из факторов, привлекших клиентов.
РБК вчера в 22:00
Экономика
США заподозрили Россию в игре на обвале нефти
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (СFTC) США с помощью Госдепартамента и ФБР начала расследование по поводу ставок на цены на нефть, с помощью которых трейдеры заработали сотни миллионов долларов, сообщает Bloomberg.
Lenta.ru вчера в 02:40
Политика
Горбачев назвал виновников срыва перестройки
Срыв перестройки в свое время стал результатом действий ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча для развала страны, но это не перечеркивает ее значение, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев.
РИА Новости вчера в 06:42
Общество
Первый пациент с коронавирусом умер в Самарской области
На территории Самарской области зарегистрирован первый в регионе летальный случай среди пациентов с коронавирусом.
Kursk.com 01:48
Шоу-бизнес
Владимир Яглыч и Антонина Паперная снова стали родителями
Совсем недавно стало известно о том, что Владимир Яглыч и Антонина Паперная снова ждут ребенка.
Srnsk 22 апреля в 20:05
Происшествия
В Кемерове загорелась крыша на стройке кадетского училища
Российская газета 02:02
Политика
Лукашенко раскритиковал меры стран Европы по борьбе с коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подверг критике шаги, предпринятые рядом стран Европы по борьбе с пандемией коронавируса COVID-19, и предупредил о второй волне заболеваемости из-за ослабленного иммунитета людей, которые были вынуждены находиться в самоизоляции.
РИА Новости вчера в 16:49
Экономика
Правительство утвердило программу льготной ипотеки
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых.
РИА Новости вчера в 15:25
Культура
Сериал «Зулейха открывает глаза» установил рекорд в телеэфире
За первую неделю показа фильм установил сразу несколько рекордов в телеэфире, несмотря на сильную конкуренцию в прайм-тайме, сообщает "Россия 1".
Республика Татарстан 21 апреля в 13:40
Общество
Эпидемиолог спрогнозировал завершение пандемии коронавируса
«Пандемии двух других зоонозных коронавирусных инфекций — SARS (Китай, 2002–2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012–2014) — закончились примерно через 6–7 месяцев после регистрации первых случаев», ― цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 18:50
Финансы
Пока рано: Центральный банк РФ призвали не понижать ключевую ставку
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ РФ будет рассматривать снижение ключевой ставки в качестве основного сценария.
REGNUM вчера в 11:28
Политика
Верховный совет Хакасии не рассмотрел отчет главы региона из-за отсутствия кворума
Сессия Верховного совета Хакасии, на которой должен был быть рассмотрен отчет главы республики Валентина Коновалов об итогах работы за 2019 год, не состоялась из-за отсутствия кворума.
ТАСС 01:27
Шоу-бизнес
Топалов и Тодоренко высказались о скандальных разводах звезд
7Дней.ру вчера в 18:15
Авто
Полиция Филиппин получила грузовики «Урал»
Автоновости дня вчера в 03:01
Гаджеты
Doogee начинает российские продажи доступного смартфона X95. Цена
Doogee объявила о том, что сверхдоступный бюджетный смартфон Doogee Х95 с тремя камерами стал доступен российским покупателям.
CNews вчера в 10:29
Общество
МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских
МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости 22 апреля в 07:36
Политика
Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова
Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости вчера в 13:52
Энергетика
Deutsche Bank: при $15 за баррель Urals средств ФНБ хватит на два года
Расчеты аналитиков показывают, что при цене нефти марки Urals в $15 за баррель средств ФНБ для покрытия дефицита бюджета хватит на срок до двух лет, при цене $30 — на шесть лет.
Ведомости 00:19
Общество
Главврач Коммунарки рассказал о числе находившихся под ИВЛ пациентов
Ранее 21 апреля Проценко сообщил, что за прошедшие сутки из московской больницы в Коммунарке были выписаны почти 100 пациентов.
Известия 21 апреля в 20:57
Шоу-бизнес
Жорин пообещал доказать, что Федосеева-Шукшина добровольно подарила квартиру Алибасову
Жорин заверил, что в ближайшее время сторона Алибасова докажет, что слова Федосеевой-Шукшиной не соответствуют действительности — она, безусловно, отдавала отчет всем своим действиям и осознавала то, что происходит.
ФАН вчера в 06:28
Общество
Большинство работодателей отказались сохранить удаленку после пандемии
В связи с нерабочим периодом 33% работодателей перевели сотрудников на удаленную работу.
РБК 00:00