Политика

РЕН ТВРЕН ТВПутин поручил утвердить требования к структуре зарплат медиков

Президент России Владимир Путин поручил на законодательном уровне утвердить требования к структуре зарплат медиков. Об этом говорится на сайте Кремля. Такое поручение российский лидер дал по итогам совещания о модернизации первичного звена здравоохранения, которое прошло 2 октября.
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Путин поручил создать единый перечень стимулирующих выплат для медиков

Известия15:48

Путин дал задание Медведеву по зарплатам врачей и медсестер

URA.Ru15:34

Путин поручил утвердить требования к структуре зарплат врачей

Московский Комсомолец13:51

Правила начисления

Российская газета14:59

Путин поручил утвердить требования к структуре зарплат медиков

РЕН ТВ13:10

Путин поручил законодательно утвердить требования к структуре зарплат медиков

ТАСС12:50

Главные проблемы российской медицины

Взгляд.рувчера в 10:45
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Политика

Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами США

Шестой комитет Генассамблеи ООН по правовым вопросам приостановил работу вслед за первым комитетом из-за проблем с визами США, сообщил зампостпреда России при организации Геннадий Кузьмин, передает «РИА Новости».
РБК вчера в 16:46
Армия и оружие

Хуситам достались трофеи в виде бельгийских автоматов FN F2000 саудовского спецназа Нацгвардии

В кадр попал представитель хуситского отряда, у которого в руках штурмовая винтовка FN F2000 бельгийского производства.
Военное обозрение вчера в 08:54
Политика

Лукашенко назвал войну в Донбассе конфликтом России и Украины

С 2014 года в Донбассе идет конфликт между Россией и Украиной, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Lenta.ru 06:03
Общество

В Бразилии обнаружили бутылку с посланием от советских моряков

LentaChel.ru вчера в 23:56
Политика

Путин обсудил с членами Совбеза обострение ситуации в Сирии

Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности обострение ситуации в Сирии. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Lenta.ru 16:21
Футбол

Мюллер готов уйти из «Баварии», за которую играл всю свою карьеру

30-летний Мюллер всю карьеру провёл в «Баварии». За мюнхенский клуб он забил 186 голов в 495 матчах.
Чемпионат 12:40
Политика

Georgian airways готовит иск против России из-за запрета полетов

Грузинская авиакомпания Georgian airways планирует подать иск в Европейский суд против министерства транспорта России за "необоснованное прекращение полетов" и потребовать 25 миллионов долларов компенсации, заявил заявлении гендиректор авиакомпании Роман Бокерия.
РИА Новости 09:05
Здоровье

Эксперты назвали продукты, которые вымывают кальций из организма

Нутрициолог Анна Ивашкевич объяснила, какие продукты способствуют вымыванию кальция из организма человека, пишут «Аргументы и факты».
Ореанда-Новости 13:54
Футбол

Мурад Мусаев: «В Лиге Европы для нас еще все поправимо»

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в интервью «СЭ» заявил, что команда ответственно относится к матчам Лиги Европы, несмотря на неудачный старт в турнире.
Спорт-Экспресс 14:55
Политика

Новак рассказал о ситуации с контрактом на транзит газа через Украину

Министр энергетики России Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал о возможном изменении технических параметров контракта на транзит газа через территорию Украины в Европу.
RT на русском 11:16
Космос

Boeing вложит средства в космическую компанию Virgin Galactic

Корпорация Boeing инвестирует 20 миллионов долларов в британскую космическую компанию Virgin Galactic, разрабатывающую технологию суборбитальных коммерческих космических полетов, сообщила Virgin Galactic во вторник.
ПРАЙМ 11:44
Шоу-бизнес

Сергей Семак сыграл свадьбу в Италии

Главный тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак сыграл свадьбу в Италии.
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Съемки сериала о Началовой стартовали со скандала

Впервые слухи о съемках сериала, посвященному Началовой, появились еще в начале лета.
ФАН 16:12
Футбол

Воспитанник «Зенита» рассказал о предложении сдать матч за 500 тысяч

Мойка78 16:09
Политика

Парламент Нидерландов поддержал идею изучить роль Украины в деле МН17

Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
RT на русском 16:36
Наука

Британцы разработают гибридный самолет для региональных перевозок

Британцы разработают гибридный самолет для внутренних региональных перевозок.
Ugpressa.ru 07:58
Кино

В Москве завершается фестиваль Comic Con Russia 2019

В Москве в "Крокус Экспо" 6 октября завершается международный фестиваль Comic Con Russia, передает ОТР.
Общественное телевидение России 06 октября в 03:17
Футбол

Джампаоло установил антирекорд в «Милане»

Марко Джампаоло установил антирекорд по продолжительности работы на посту главного тренера «Милана».
Sportbox.RU 14:48
Единоборства

Боец ММА Нурматов скончался после поединка в Грозном

Узбекский боец смешанных единоборств Бекзод Нурматов, проигравший 4 октября бой россиянину Беслану Исаеву на турнире Absolute Championship Akhmat 100, скончался спустя несколько дней в больнице.
Вести.Ru вчера в 14:17
Происшествия

Два человека пострадали при столкновении трамваев на востоке Москвы

Интерфакс 14:39
Футбол

Женская сборная России по футболу проиграла Голландии

Женская сборная России по футболу потерпела поражение в гостевом матче против команды Голландии со счетом 0:2.
Metaratings 16:40
Общество

Мосгорсуд отменил возврат дела Серебренникова в прокуратуру

Мосгорсуд отменил постановление Мещанского суда о возврате в прокуратуру дела Серебренникова. Материалы дела вновь будут рассмотрены в суде.
Life.ru 08:55
Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

РБК 07:26
Политика

Путин поручил проработать вопрос сближения законов России и Белоруссии

Президент России Владимир Путин дал поручение федеральным органам исполнительной власти проработать вопрос синхронизации законодательства России и Белоруссии в различных сферах, сообщил РБК источник, близкий к российскому правительству.
РБК 10:03
Происшествия

Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Экономика

Центробанк США объявил о возвращении к покупкам активов

Федеральная резервная система (ФРС) США возобновит наращивание своего баланса, остановленное в 2014 году, — это понадобилось для предотвращения дефицита ликвидности на денежных рынках, заявил во вторник, 8 октября, председатель ФРС Джером Пауэлл.
РБК 16:46
Киберспорт

В World of Warcraft появятся две новые расы — вульперы и мехагномы

7 октября разработчики World of Warcraft объявили, что в патче 8.3 дополнения Battle for Azeroth появятся две новые расы — вульперы и мехагномы.
CyberSport.ru вчера в 14:44
Кино

Опубликован трейлер российского фантастического фильма «Спутник»

Ридус вчера в 10:25
Происшествия

ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США

Федеральное бюро расследований (ФБР) США назвало серийного убийцу с самым большим числом жертв.
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Футбол

Шюррле — Швайнштайгеру: в финале ЧМ-2014 ты пожертвовал всем ради нас

Чемпионат 15:45
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