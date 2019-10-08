Президент России Владимир Путин поручил на законодательном уровне утвердить требования к структуре зарплат медиков. Об этом говорится на сайте Кремля. Такое поручение российский лидер дал по итогам совещания о модернизации первичного звена здравоохранения, которое прошло 2 октября.

Политика Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами США Шестой комитет Генассамблеи ООН по правовым вопросам приостановил работу вслед за первым комитетом из-за проблем с визами США, сообщил зампостпреда России при организации Геннадий Кузьмин, передает «РИА Новости».

Армия и оружие Хуситам достались трофеи в виде бельгийских автоматов FN F2000 саудовского спецназа Нацгвардии В кадр попал представитель хуситского отряда, у которого в руках штурмовая винтовка FN F2000 бельгийского производства.

Политика Лукашенко назвал войну в Донбассе конфликтом России и Украины С 2014 года в Донбассе идет конфликт между Россией и Украиной, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Политика Путин обсудил с членами Совбеза обострение ситуации в Сирии Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности обострение ситуации в Сирии. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Футбол Мюллер готов уйти из «Баварии», за которую играл всю свою карьеру 30-летний Мюллер всю карьеру провёл в «Баварии». За мюнхенский клуб он забил 186 голов в 495 матчах.

Политика Georgian airways готовит иск против России из-за запрета полетов Грузинская авиакомпания Georgian airways планирует подать иск в Европейский суд против министерства транспорта России за "необоснованное прекращение полетов" и потребовать 25 миллионов долларов компенсации, заявил заявлении гендиректор авиакомпании Роман Бокерия.

Здоровье Эксперты назвали продукты, которые вымывают кальций из организма Нутрициолог Анна Ивашкевич объяснила, какие продукты способствуют вымыванию кальция из организма человека, пишут «Аргументы и факты».

Футбол Мурад Мусаев: «В Лиге Европы для нас еще все поправимо» Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в интервью «СЭ» заявил, что команда ответственно относится к матчам Лиги Европы, несмотря на неудачный старт в турнире.

Политика Новак рассказал о ситуации с контрактом на транзит газа через Украину Министр энергетики России Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал о возможном изменении технических параметров контракта на транзит газа через территорию Украины в Европу.

Космос Boeing вложит средства в космическую компанию Virgin Galactic Корпорация Boeing инвестирует 20 миллионов долларов в британскую космическую компанию Virgin Galactic, разрабатывающую технологию суборбитальных коммерческих космических полетов, сообщила Virgin Galactic во вторник.

Шоу-бизнес Сергей Семак сыграл свадьбу в Италии Главный тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак сыграл свадьбу в Италии.

Кино Съемки сериала о Началовой стартовали со скандала Впервые слухи о съемках сериала, посвященному Началовой, появились еще в начале лета.

Политика Парламент Нидерландов поддержал идею изучить роль Украины в деле МН17 Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.

Наука Британцы разработают гибридный самолет для региональных перевозок Британцы разработают гибридный самолет для внутренних региональных перевозок.

Кино В Москве завершается фестиваль Comic Con Russia 2019 В Москве в "Крокус Экспо" 6 октября завершается международный фестиваль Comic Con Russia, передает ОТР.

Футбол Джампаоло установил антирекорд в «Милане» Марко Джампаоло установил антирекорд по продолжительности работы на посту главного тренера «Милана».

Единоборства Боец ММА Нурматов скончался после поединка в Грозном Узбекский боец смешанных единоборств Бекзод Нурматов, проигравший 4 октября бой россиянину Беслану Исаеву на турнире Absolute Championship Akhmat 100, скончался спустя несколько дней в больнице.

Футбол Женская сборная России по футболу проиграла Голландии Женская сборная России по футболу потерпела поражение в гостевом матче против команды Голландии со счетом 0:2.

Общество Мосгорсуд отменил возврат дела Серебренникова в прокуратуру Мосгорсуд отменил постановление Мещанского суда о возврате в прокуратуру дела Серебренникова. Материалы дела вновь будут рассмотрены в суде.

Политика Путин поручил проработать вопрос сближения законов России и Белоруссии Президент России Владимир Путин дал поручение федеральным органам исполнительной власти проработать вопрос синхронизации законодательства России и Белоруссии в различных сферах, сообщил РБК источник, близкий к российскому правительству.

Происшествия Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.

Экономика Центробанк США объявил о возвращении к покупкам активов Федеральная резервная система (ФРС) США возобновит наращивание своего баланса, остановленное в 2014 году, — это понадобилось для предотвращения дефицита ликвидности на денежных рынках, заявил во вторник, 8 октября, председатель ФРС Джером Пауэлл.

Киберспорт В World of Warcraft появятся две новые расы — вульперы и мехагномы 7 октября разработчики World of Warcraft объявили, что в патче 8.3 дополнения Battle for Azeroth появятся две новые расы — вульперы и мехагномы.