Политика
РЕН ТВПутин поручил утвердить требования к структуре зарплат медиков
Президент России Владимир Путин поручил на законодательном уровне утвердить требования к структуре зарплат медиков. Об этом говорится на сайте Кремля. Такое поручение российский лидер дал по итогам совещания о модернизации первичного звена здравоохранения, которое прошло 2 октября.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Правительство утвердит принципы модернизации первичного звена здравоохранения
Общественное телевидение России00:22
Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 02:24, Ашберн
Шоу-бизнес
Друзья Анастасии Заворотнюк прокомментировали ее выписку из больницы
Privet-Rostov.ru 00:45
Экономика
В Сети сравнили стоимость продуктов в России и на Украине
Известия вчера в 23:23
Происшествия
Бывший начальник колонии Кокорина и Мамаева объявлен в розыск
Вести.Ru вчера в 09:23
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 07 октября в 10:56
Политика
Парламент Нидерландов поддержал идею изучить роль Украины в деле МН17
Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
RT на русском вчера в 16:36
Политика
NYT назвала спецподразделение ГРУ «по дестабилизации Европы»
Как сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на данные западных спецслужб, на Западе пришли к выводу, что за разного рода акциями по дестабилизации ситуации в Европе стоит секретное спецподразделение Главного управления Генштаба (бывшего ГРУ).
РБК вчера в 22:22
Путешествия
Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, куда туристы могут поехать вместо турецкого курорта Анталья, где отели приостановили продажи из-за слишком высокого спроса.
РИА Новости вчера в 22:59
Кино
Вышел трейлер еще одного спин-оффа «Ходячих мертвецов»
Российская газета 07 октября в 10:23
Общество
Больше сотни номеров спецсвязи для высших чиновников и руководителей регионов оказались в открытом доступе
Больше сотни номеров спецсвязи для высших чиновников и руководителей регионов оказались в открытом доступе на сайте госзакупок.
Эхо Москвы 01:15
Здоровье
Родившегося в Турции малыша доставили в Челябинск
Челябинск Сегодня вчера в 23:51
Футбол
Футбольный арбитр не смог посмотреть VAR из-за зарядки для телефона
В одном из моментов встречи главный арбитр матча собирался применить VAR, но не смог из-за того, что система была выключена из розетки.
Вести.Ru 01:37
Финансы
Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России
В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Российская газета 00:43
Общество
Мэр Екатеринбурга предупредил о провокациях перед опросом по храму
Общегородской опрос по месту строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге пытаются заранее дискредитировать с помощью «обезличенных провокаций».
URA.Ru 00:58
Общество
Полиция Москвы решила отсудить у оппозиции 18 млн рублей
ГУ МВД Москвы хочет отсудить у Алексея Навального и других оппозиционеров компенсации за то, что в дни несогласованных акций 27 июля и 3 августа пришлось привлекать дополнительные силы и средства на обеспечение общественного порядка.
Интерфакс вчера в 01:30
Экономика
Экс-гендиректор «Магнита» Ольга Наумoва нашла новую работу
Forbes вчера в 04:35
Хоккей
«Даллас» забил победный гол после ошибки Овечкина
Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов забил гол в своём дебютном матче сезона НХЛ. Овечкин отметился результативной передачей.
Чемпионат 01:10
Общество
Нобелевскую премию по физике присудили за открытия в области космоса
В прошлом году нобелевскими лауреатами стали Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стрикланд за открытия в области лазерной физики.
Российская газета вчера в 05:58
Кино
Сериал «Отчаянные» в жанре экшн выйдет на Первом канале
Премьера сериала «Отчаянные» состоится на Первом канале в понедельник, 7 октября, лента будет выходить по будням в 21.30.
Sibnet Новости 05 октября в 23:33
Происшествия
Четыре подростка погибли в результате ДТП в Волгоградской области
Автомобиль с пятью подростками врезался в дерево в городе Михайловка в Волгоградской области, четверо из них погибли.
Газета.Ru 00:53
Единоборства
Соперником Александра Усика станет Чез Уизерспун
Allboxing.ru вчера в 13:45
Политика
CNN: США скоро объявят о выходе из Договора по открытому небу
Администрация американского лидера Дональда Трампа скоро объявит, что планирует выйти из Договора по открытому небу.
RT на русском 00:44
Происшествия
Сбербанк выявил новые утечки данных карт своих клиентов
В начале октября «Коммерсантъ» сообщил о появлении в интернете объявлений о продаже личных данных клиентов Сбербанка.
РБК 07 октября в 15:13
Армия и оружие
СК РФ возбудил несколько уголовных дел по факту обстрела Донбасса ВСУ
Следственный комитет России возбудил еще несколько уголовных дел в связи с артиллерийскими обстрелами гражданской инфраструктуры со стороны украинских военных в Донбассе во второй половине сентября и начале октября.
ТК Звезда 02:22
Происшествия
Пассажир умер во время полета из Красноярска в Москву
Пассажир рейса Красноярск - Домодедово (Москва), из-за которого вечером во вторник самолет вынужденно сел в аэропорту Омска, скончался во время полета, сообщили РИА Новости в областном минздраве.
РИА Новости 01:27
Шоу-бизнес
В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске
В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.
OAnews 07 октября в 12:25
Политика
СМИ узнали о новом месте работы чиновницы, оскорбившей жителей Тулуна
Экс-чиновница, глава пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, оскорбившая пострадавших от паводка жителей Тулуна, нашла новую работу, сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru 02:11
Политика
Появилось видео отдыха Путина и Шойгу в тайге
СМИ опубликовали видеозапись с отдыха президента РФ Владимира Путина и главы министерства обороны России Сергея Шойгу в сибирской тайге.
МедиаПоток 07 октября в 03:58
Общество
Johnson & Johnson выплатит мужчине с грудью $8 млрд
Суд присяжных в Филадельфии обязал выплатить 8 млрд долларов компанию Johnson & Johnson мужчине в качестве компенсации.
BFM.ru 00:28
Политика
Берлускони сообщил о встрече с Путиным в Сочи
ТАСС вчера в 15:34