Политика
ФАНПутин поручил увековечить память Лужкова
Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ почтил память Юрия Лужкова и поручил сформулировать предложения по увековечиванию его памяти. Во время заседания Совета безопасности России была объявлена минута молчания в память о Лужкове.
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости.РИА Новости13:00
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Политика
Зеленский заявил, что в Донбассе не может быть резни, как в Сребренице
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Полиция заявила о поиске «сакральной жертвы» фигурантами дела Шеремета
Подозреваемые в убийстве журналиста Павла Шеремета готовили новую провокацию с целью дестабилизации ситуации на Украине и искали для этого «сакральную жертву», заявил на брифинге зампредседателя нацполиции Евгений Коваль, передает ТСН.
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Лидеры стран Евросоюза приняли политическое решение о продлении санкций против России.
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Сборная России уступила команде Швеции на старте Кубка Первого канала
Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Швеции в стартовом матче второго этапа Евротура - Кубка Первого канала.
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Верховный суд Великобритании завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией о непогашенных еврооблигациях на сумму $3 млрд.
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Происшествия
Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки
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Хорватия и БиГ бойкотируют вручение Нобелевской премии Петеру Хандке
Ранее самопровоглашенная республика Косово и Албания отказались послать своих представителей в Швеции на вручение Нобелевской премии по литературе за 2019 год австрийскому писателю Петеру Хандке - из-за его позиции по войне в бывшей Югославии в 90-е годы.
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о пяти составляющих формулы будущего для страны. Об этом сообщает журнал "Новое время".
Футбол
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Футболисты московского ЦСКА обыграли испанский «Эспаньол» в последнем матче группового этапа Лиги Европы.
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Пашинян оценил резолюцию сената США о признании геноцида армян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал историческим событием принятие сенатом США резолюции о признании геноцида армян со стороны Османской империи.
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Пропавший в Приморье катер обнаружили у берегов Японии без экипажа
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Названа возможная причина смерти журналиста Михаила Виноградова
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Главный арбитр попал в больницу после удара Овечкина в спину
Стоит добавить, что 21 ноября от Овечкина досталось другому арбитру: в матче с «Рейнджерс» российский капитан «Вашингтона» нечаянно попал шайбой в голову судье Фурману Сауту, после чего тому пришлось накладывать швы.
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Верхняя палата парламента Казахстана ратифицировала протокол о внесении изменений в договор аренды комплекса «Байконур» между Россией и республикой от 10 декабря 1994 года.