с чего всё началось

Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ почтил память Юрия Лужкова и поручил сформулировать предложения по увековечиванию его памяти. Во время заседания Совета безопасности России была объявлена минута молчания в память о Лужкове.

Политика Экзитпол: британские консерваторы получают большинство в парламенте Британские консерваторы получают большинство в парламенте, что позволит им осуществить Brexit до 31 января 2020 года - экзитпол.

Общество В Москве простились с Юрием Лужковым В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.

Энергетика Европа прекращает оплачивать низкие цены на газ в России По данным отчета российского холдинга за три квартала этого года, средняя цена российского газа в Европе упала в этом году до 15-летнего минимума — около $ 170 за тысячу кубометров.

Происшествия Уголовное дело возбуждено из-за угроз сыну Плющенко В Подмосковье возбуждено уголовное дело после угроз неизвестного убить шестилетнего сына олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, сообщает РИА "Новости".

Биатлон Юрлова-Перхт стартует 12-й в спринте на этапе КМ в Хохфильцене Международный союз биатлонистов опубликовал стартовые листы женской спринтерской гонки на 7,5 км с двумя огневыми рубежами на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

Общество Полиция заявила о поиске «сакральной жертвы» фигурантами дела Шеремета Подозреваемые в убийстве журналиста Павла Шеремета готовили новую провокацию с целью дестабилизации ситуации на Украине и искали для этого «сакральную жертву», заявил на брифинге зампредседателя нацполиции Евгений Коваль, передает ТСН.

Происшествия Возросло число пострадавших на «Адмирале Кузнецове» Число пострадавших при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», стоящем на ремонте в Мурманске, увеличилось до 11 человек.

Экономика Госдума приняла закон о повышении МРОТ Закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.

Политика Евросоюз продлил санкции против России Лидеры стран Евросоюза приняли политическое решение о продлении санкций против России.

Политика Хорватия и БиГ бойкотируют вручение Нобелевской премии Петеру Хандке Ранее самопровоглашенная республика Косово и Албания отказались послать своих представителей в Швеции на вручение Нобелевской премии по литературе за 2019 год австрийскому писателю Петеру Хандке - из-за его позиции по войне в бывшей Югославии в 90-е годы.

Хоккей Главный арбитр попал в больницу после удара Овечкина в спину Стоит добавить, что 21 ноября от Овечкина досталось другому арбитру: в матче с «Рейнджерс» российский капитан «Вашингтона» нечаянно попал шайбой в голову судье Фурману Сауту, после чего тому пришлось накладывать швы.