Политика

ФАНФАНПутин поручил увековечить память Лужкова

Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ почтил память Юрия Лужкова и поручил сформулировать предложения по увековечиванию его памяти. Во время заседания Совета безопасности России была объявлена минута молчания в память о Лужкове.
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с чего всё началось

Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости.
РИА Новости13:00

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Путин попросил Медведева и Собянина увековечить память Лужкова

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Интерфакс13:00
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Юрий Лужков
Политик
Советский и российский государственный и политический деятель. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Заслуженный химик РСФСР, Заслуженный строитель Российской Федерации.
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