Политика

ФАНФАНПутин поручил увековечить память Лужкова

Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ почтил память Юрия Лужкова и поручил сформулировать предложения по увековечиванию его памяти. Во время заседания Совета безопасности России была объявлена минута молчания в память о Лужкове.
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Путин попросил внести предложения по увековечению памяти Лужкова

Российская газета14:00

Путин призвал российские власти увековечить память Лужкова

Газета.Ru13:58

Путин поручил подготовить предложения по увековечиванию памяти Лужкова

Интерфакс13:00

Путин поручил подготовить предложения по увековечиванию памяти Лужкова

Известия13:20

Путин попросил Медведева и Собянина увековечить память Лужкова

РБК13:18

Президент Владимир Путин поручил Совбезу подготовить предложения по увековечиванию памяти Юрия Лужкова

Эхо Москвы13:02

Путин почтил память Лужкова

Lenta.ru13:23
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 22:33, Ашберн
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Госдума приняла закон о повышении МРОТ

Закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.
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Происшествия

В убийстве Шеремета подозреваются пять человек

Первый заместитель главы Нацполиции Украины Евгений Коваль сообщил, что под подозрением в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета находится пять человек.
Газета.Ru 11:47
Космос

Закольцованный мир: ученые выдвинули новую гипотезу о форме Вселенной

В ноябре 2019 года в журнале Nature Astronomy было опубликовано исследование группы ученых из Римского университета Сапиенца.
РБК 10 декабря в 02:20
Политика

Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд.
РБК 15:37
Шоу-бизнес

Супруг ростовчанки Костенко призвал подписчиков к героизму

Многие пользователи в комментариях предположили, что эти слова писала Анастасия Костенко.
Rostov gazeta 09 декабря в 23:52
Политика

Евросоюз принял решение о продлении санкций против России

Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.
РИА Новости 16:48
Политика

Зеленский ответил на слова Путина по поводу газа

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
RT на русском 17:16
Экономика

Путин оценил неисполнение бюджета на триллион рублей

Президент России Владимир Путин оценил заявление главы Счетной палаты Алексея Кудрина о неисполнении расходов федерального бюджета в 2019 году на триллион рублей.
Lenta.ru вчера в 14:35
Политика

МИД ФРГ отреагировал на высылку своих дипломатов из России

В МИД России заявили, что решение об объявлении персонами нон грата немецких дипломатов принято на основе «принципа взаимности».
Национальная служба новостей 04:49
Общество

Гороскоп на 12 декабря: чудеса случаются там, где в них верят

Астрологический прогноз для Львов говорит, что сегодня лучше заняться чем-то спокойным.
Бугульминская газета 00:31
Авто

В РФ введут новый документ на автомобиль

31 марта 2020 года в России вступит в силу новый ГОСТ, подразумевающий выдачу автопроизводителями так называемой «этикетки энергоэффективности».
Автоновости дня вчера в 04:15
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском 01:01
Политика

Губернатор Иркутской области Левченко ушел в отставку

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко написал заявление о сложении с себя полномочий, сообщает газета «Ведомости».
Южный Федеральный 11:25
Наука

Ученым придется найти способ для усиления поглощения парниковых газов

Чистый баланс углекислого газа между атмосферой и землей называется «чистый поток CO2», который представляет собой сумму поглощения его при фотосинтезе (-) и выбросах (+) в результате дыхания, разложения органических веществ в почве, лесных пожаров.
Хайтек 07:05
Общество

Сколько россияне потратят на Новый год

Российская газета 02:56
Шоу-бизнес

Егор Крид выплатит больше 100 миллионов лейблу Black Star

Заявляют, что за возможность выступать сольно Егор Крид обязан выложить Black Star огромную сумму — 102 миллиона рублей.
Дни24 вчера в 12:08
Происшествия

Уголовное дело возбуждено из-за угроз сыну Плющенко

В Подмосковье возбуждено уголовное дело после угроз неизвестного убить шестилетнего сына олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:50
Политика

Парламент Казахстана одобрил вывод части земель Байконура из аренды РФ

Парламент Казахстана на пленарном заседании в четверг одобрил изменения в договор с Россией об аренде комплекса Байконур.
Российская газета 03:10
Космос

Конец света близко: что вызовет апокалипсис в 2020

Эксперты уверены, что апокалипсис случится именно в 2020 году, но его причины могут быть разными.
Утро.ru 18:20
Происшествия

В Новой Зеландии нашли тела шести погибших из-за извержения вулкана

Полиция Новой Зеландии обнаружила тела шести погибших из-за извержения вулкана на острове Уайт-Айленд, которое произошло 9 декабря.
РБК 20:09
Футбол

РФС собирается отстранить Гинера от футбольной деятельности

По словам источников, руководство РФС хочет отстранить президента ЦСКА от любой футбольной деятельности, в том числе и в самом РФС (Гинер возглавляет финансовый комитет организации).
Евро-футбол.ру 11:02
Происшествия

В школе в Кургане раздавали снюс младшеклассникам

В Кургане школьникам дали попробовать снюс. В Кургане ученикам школы № 7 раздали бесплатные жвачки, которые на деле оказались снюсом.
УралПолит.Ru 07:49
Политика

Пушков назвал предложение Зеленского «убийством» Минских соглашений

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter предложение президента Украины Владимира Зеленского передать украинским военным контроль над границей с Россией до проведения выборов в Донбассе.
РИА Новости 19:10
Футбол

Ганчаренко прокомментировал свою дисквалификацию в ЧР

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера ЦСКА Виктора Ганчаренко на три матча (один - условно) за нецензурные высказывания в адрес судьи встречи 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром".
РИА Новости 17:34
Наука

В Индонезии найдено древнейшее наскальное изображение охоты

Исследовав кальциевый налет с рисунков, археологи оценили возраст изображений в 44 тыс. лет.
RuNews24.ru 05:42
Гаджеты

IPhone 11 Pro Max резко подешевел до 77 тысяч рублей

Рекомендованная розничная цена на iPhone 11 Pro Max с 64 ГБ памяти на данный момент по-прежнему 99 990 рублей.
iReactor 22:10
Армия и оружие

В США испытали запрещенную ДРСМД баллистическую ракету

РИА Новости 12:25
Общество

День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря

Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
Телепорт 18:35
Общество

Белорусский олигарх стал поставлять российский уголь на Украину

Структура белорусского олигарха Николая Воробья в декабре 2019 года получила квоты на поставку более 600 тысяч тонн российского угля на Украину.
Lenta.ru 01:14
Общество

Штрафы для бизнеса предложили повысить в десятки раз

Штраф для компаний за невыполнение предписаний Роспотребнадзора, ФНС и прочих надзорных органов может вырасти в десятки раз, до 500 тыс. рублей вместо нынешнего максимума в 20 тыс.
Известия вчера в 17:58
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Советский и российский государственный и политический деятель. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Заслуженный химик РСФСР, Заслуженный строитель Российской Федерации.
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