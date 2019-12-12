Политика
ФАНПутин поручил увековечить память Лужкова
Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ почтил память Юрия Лужкова и поручил сформулировать предложения по увековечиванию его памяти. Во время заседания Совета безопасности России была объявлена минута молчания в память о Лужкове.
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Сборная России уступила команде Швеции на старте Кубка Первого канала
Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Швеции в стартовом матче второго этапа Евротура - Кубка Первого канала.
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Полиция завела уголовное дело по статье 117 УК России ("Истязание двух и более лиц") против 46-летнего жителя Нижнего Новгорода.
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В Великобритании начались парламентские выборы
В Великобритании стартовали парламентские выборы. По всей стране открыты 40 тысяч избирательных участков.
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Орешкин: первая половина 2020 года потеряна для российской экономики
Первые шесть месяцев 2020 года уже потеряны для российской экономики, заявил глава Минэкономики Максим Орешкин.
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Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ
Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Политика
Евросоюз принял решение о продлении санкций против России
Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.
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Глава Иркутской области Сергей Левченко покинул свой пост
Раскритиковал губернатора за то, что тот не возглавил комиссию по ликвидации последствий наводнения.
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Во время пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов» погиб человек
Напомним, ранее «Петербургский дневник» сообщал о том, что число пострадавших при пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» возросло до 12 человек.
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Тренер рассказал, как Устюгов отреагировал на решение WADA по России
Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер рассказал о реакции Сергея Устюгова на отстранение России от крупных международных соревнований.
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В убийстве Шеремета подозреваются пять человек
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Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов
Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 16 декабря.
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Путин опасается повторения Сребреницы на Донбассе
Президент России Владимир Путин отметил, что в условиях отсутствия закона об амнистии в отношении жителей Донбасса, установление Киевом контроля на границе с РФ чревато массовым уничтожением граждан республик.
Происшествия
Минздрав выяснит, что стало причиной смерти журналиста в Москве
По факту смерти журналиста издания "Вечерняя Москва" будет проведена проверка.
Наука
В Индонезии найдено древнейшее наскальное изображение охоты
Исследовав кальциевый налет с рисунков, археологи оценили возраст изображений в 44 тыс. лет.
Общество
Госдума одобрила закон о запрете штрафа за превышение средней скорости
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает штрафовать водителей за превышение средней скорости на участке дороги.
Гаджеты
Представлен инновационный смартфон Samsung Galaxy A51
Компания Samsung представила новый смартфон Galaxy A51.
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В ЕАО задержали полицейского, избившего двух мужчин
В отношении полицейского следственный отдел по г. Биробиджану СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО возбудил сразу два уголовных дела.
Политика
Зеленский выразил сожаление по поводу снятия с эфира «Слуги народа»
Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление, что сериал с его участием «Слуга народа» был снят с эфира российского телеканала ТНТ, сообщает в пятницу, 13 декабря, «РИА Новости».
Армия и оружие
Военные США в Сирии запросили инструкции на случай нападения России
Американское военное командование в Сирии обратилось в Пентагон за инструкциями на случай атаки со стороны российских, сирийских, иранских или турецких сил и их союзников, сообщили источники.
Общество
Какие елки украшают улицы Рязани: составили список зеленых красавиц
В преддверии Нового года улицы Рязани украсились зелеными пушистыми елочками.
Общество
«Красный» код погодной опасности объявлен в турецкой Анталье
Главное управление метеорологии Антальи объявило "красный", наивысший уровень погодной опасности, это значит, что погодные катаклизмы могут нанести значительный ущерб инфраструктуре.
Армия и оружие
ВВС Франции оснастили модернизированным истребителем Rafale
Франция объявила о поступлении модернизированного истребителя Rafale стандарта F3-R на вооружение национальных ВС. Представленный еще в июле, военный самолет был разработан совместными усилиями экспертов из компании Dassault и производителей ракет MBDA, Safran и Thales, согласно договору 2013 года.
Игры
Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала
Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.
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«Краснодар» проиграл «Хетафе» и вылетел из Лиги Европы
"Краснодар" потерпел поражение от "Хетафе" в заключительном матче группового этапа Лиги Европы.
Авто
Появилась информация о новейших арктических вездеходах России
На территории РФ в следующем году начнется серийный выпуск 10-колесного вездехода «Шерп», который будет использоваться для освоения Арктики и даст жизнь целой линейке универсальных вездеходов.
Шоу-бизнес
Бывшей звезде «Дома-2» подарили квартиру за 20 миллионов рублей
Сын олигарха подарил своей возлюбленной джип Mercedes за 8 миллионов рублей.
Наука
Хорошо одетых людей считают более компетентными
Общество
День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря
Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.