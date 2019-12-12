Политика

ФАНФАНПутин поручил увековечить память Лужкова

Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ почтил память Юрия Лужкова и поручил сформулировать предложения по увековечиванию его памяти. Во время заседания Совета безопасности России была объявлена минута молчания в память о Лужкове.
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Путин попросил внести предложения по увековечению памяти Лужкова

Российская газета14:00

Путин призвал российские власти увековечить память Лужкова

Газета.Ru13:58

Президент Владимир Путин поручил Совбезу подготовить предложения по увековечиванию памяти Юрия Лужкова

Эхо Москвы13:02

Путин поручил подготовить предложения по увековечиванию памяти Лужкова

Известия13:20

Путин попросил Медведева и Собянина увековечить память Лужкова

РБК13:18

Путин почтил память Лужкова

Lenta.ru13:23

Путин поручил подготовить предложения по увековечиванию памяти Лужкова

Интерфакс13:00
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 19:31, Ашберн
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По факту смерти журналиста издания "Вечерняя Москва" будет проведена проверка.
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Исследовав кальциевый налет с рисунков, археологи оценили возраст изображений в 44 тыс. лет.
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В отношении полицейского следственный отдел по г. Биробиджану СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО возбудил сразу два уголовных дела.
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Какие елки украшают улицы Рязани: составили список зеленых красавиц

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Главное управление метеорологии Антальи объявило "красный", наивысший уровень погодной опасности, это значит, что погодные катаклизмы могут нанести значительный ущерб инфраструктуре.
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