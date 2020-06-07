с чего всё началось

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с социальными работниками поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице. Так, выплата составит 4,5 тыс. руб. и будет продлена еще на 3 месяца, начиная с мая.

Экономика Армения отказалась от российского госкредита на модернизацию АЭС В начале мая Папикян заявлял, что Армения планирует продолжать модернизацию АЭС "Мецаморская" не на средства ранее привлеченного российского госкредита, а за счет других источников финансирования. 1

Общество В Москве сохраняется масочный режим Москва возвращается к обычному ритму жизни: все основные ограничения в июне будут сняты, при условии сохранения эпидемиологической безопасности и с учетом соблюдения необходимых санитарных мер. 37

Армия и оружие Как Кожедуб из-под Чернигова стал лучшим советским военным летчиком Сегодня, 8 июня, исполнилось сто лет со дня рождения одного из величайших советских летчиков – трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба.

Общество В Крыму разработали проект добычи воды из палеорусел Сотрудники географического факультета Крымского федерального университета разработали проект, позволяющий добывать воду из подруслового стока рек, что позволит существенно улучшить ситуацию с водоснабжением на крымском полуострове. 112

Общество В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев. 89

Общество В ВОЗ дали советы россиянам после снятия ограничений в Москве Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала советы России после начала снятия ограничений в столице.

Политика Спецпредставитель США анонсировал переговоры с Россией по вооружениям Агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Госдепартамента США ранее писало, что встреча пройдет 22 июня в Вене. 3

Политика Захарова оценила сообщения о «причастности» России к беспорядкам в США Предположения о «причастности» России к протестам в США являются примером того, что некоторые американские политики не имеют представления о действительной картине событий, считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова. 2

Футбол Бенедикт Хёведес расторг контракт с «Локомотивом» Защитник Бенедикт Хёведес покидает московский "Локомотив", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Происшествия Алексей Дюмин высказался о смерти пациента новомосковской больницы Напомним, 43-летний Константин Красиков, в молодости воевавший в Чечне в составе разведроты под командованием легендарного Алексея Ефентьева - майора с позывным «Гюрза», обратился за помощью в новомосковскую больницу. 1

Политика Песков прокомментировал передачу Михалкова о чипировании Президент РФ Владимир Путин ознакомился с ситуацией вокруг передачи режиссёра Никиты Михалкова, которая была посвящена чипированию населения. 213

Общество Кадыров выделил деньги на выкуп 207 невест Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил выделить деньги на выкуп 207 невест, у которых есть проблемы с финансами из-за пандемии COVID-19, сообщило Духовное управление мусульман региона. 722

Политика Эрдоган рассказал Трампу о причастности курдов к беспорядкам в США Турецкий лидер обсудил с главой Белого дома протесты в США, обвинив Рабочую партию Курдистана в причастности к беспорядкам в Соединенных Штатах. 1

Политика Стала известна дата открытия КПВВ в Донбассе Украинская сторона озвучила дату открытия контрольных пунктов въезда и выезда (КПВВ) в Донбассе на линии разграничения.

Политика Британский парламентарий обвинил Германию в предательстве Европы Лондон, 8 июня 2020, 09:15 — REGNUM Член парламента Великобритании Даниэл Кавчинский обвинил Германию в предательстве стран Европы из-за «спорной энергетической сделки, заключённой с Москвой» по проекту «Северный поток — 2». Об этом политик заявил в интервью Daily Express. 142