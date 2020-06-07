Общество

Газета.RuГазета.RuПутин поручил увеличить минимальное пособие по безработице

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с социальными работниками поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице. Так, выплата составит 4,5 тыс. руб. и будет продлена еще на 3 месяца, начиная с мая.
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с чего всё началось
«Увеличить с 1 мая 2020 года на три месяца минимальный размер пособия по безработице до 4500 рублей», — говорится в перечне поручений
, утверждённом по итогам совещания о ситуации на рынке труда, которое прошло 27 мая.
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Путин поручил увеличить минимальный размер пособия по безработице

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Путин поручил повысить минимальное пособие по безработице

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Путин поручил увеличить минимальный размер пособия по безработице

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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 15:42, Ашберн
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