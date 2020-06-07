с чего всё началось

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с социальными работниками поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице. Так, выплата составит 4,5 тыс. руб. и будет продлена еще на 3 месяца, начиная с мая.

Общество В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев. 76

Футбол Медведев опроверг уход Ивановича из «Зенита» Гендиректор директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию сербского издания «Спортски журнал» о новом контракте Бранислава Ивановича.

Общество Россиянам вновь разрешили поездки за границу Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу. 1,4K

Армия и оружие В Ливии заговорили о планах России создать две военные базы Глава МВД правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага в интервью агентству Bloomberg заявил, что Россия планирует построить две военные базы на территории страны.

Экономика Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году В конце мая международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по снижению ВВП России по итогам 2020 года до 5%. В апреле агентство прогнозировало, что экономика России в этом году сократится на 3,3%. Fitch также ухудшило оценку по снижению мирового ВВП. 55

Здоровье Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли. 746

Футбол Данни: шутил над Роналду после победы над «МЮ» в Суперкубке-2008 Бывший полузащитник петербургского "Зенита" Данни вспомнил, как подшучивал над соотечественником Криштиану Роналду после того, как "сине-бело-голубые" обыграли английский "Манчестер Юнайтед" в матче за Суперкубок УЕФА в 2008 году.

Шоу-бизнес Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости. 297

Армия и оружие США подтвердили возможность бомбардировщиков F-15 нести ядерные бомбы Бомбардировщики F-15E Strike Eagle прошли испытания на возможность нести ядерные бомбы B61-12, сообщили в понедельник Сандийские национальные лаборатории США.

Происшествия Начальнику цеха ТЭЦ в Норильске предъявлено обвинение Начальнику котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 в Норильске, где 29 мая произошёл разлив дизельного топлива, предъявлено обвинение в нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ. 81

Происшествия В Подмосковье похитили сына свидетеля по делу банды Гагиева Сам господин Скрыпник связывает произошедшее с тем, что он является важным свидетелем по делу банды Аслана Гагиева (Джако), на счету которой десятки убийств и других тяжких преступлений. 56

Общество Жара в столице спадет к выходным Жара в столице спадет к выходным. В субботу в городе ожидается 17–22 градуса тепла. 16

Общество Российские артисты записали видеообращение против «цифровой диктатуры» Народные артисты России записали видеообращение, в котором негативно высказались против принятия нового закона о едином федеральном информационном регистре, также они просят президента Путина не принимать данный проект.

Шоу-бизнес Цымбалюк-Романовская прокомментировала «травлю» после видео с Норкиной Бывшая супруга актера Армена Джигарханяна, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала изданию StarHit о "потоке негатива", который обрушился на нее после публикации видео с покойной журналисткой Юлией Норкиной. 529

Армия и оружие Как Кожедуб из-под Чернигова стал лучшим советским военным летчиком Сегодня, 8 июня, исполнилось сто лет со дня рождения одного из величайших советских летчиков – трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба.