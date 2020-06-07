Общество

Газета.RuГазета.RuПутин поручил увеличить минимальное пособие по безработице

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с социальными работниками поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице. Так, выплата составит 4,5 тыс. руб. и будет продлена еще на 3 месяца, начиная с мая.
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с чего всё началось
«Увеличить с 1 мая 2020 года на три месяца минимальный размер пособия по безработице до 4 500 рублей», — говорится в перечне поручений
, утверждённом по итогам совещания на рынке труда, которое прошло 27 мая.
RT на русском14:03

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Путин поручил увеличить минимальный размер пособия по безработице

RT на русском14:03

Путин поручил увеличить пособие по безработице

РБК11:12

Путин поручил увеличить минимальное пособие по безработице

Газета.Ru11:55

Повышенные выплаты безработным продлят до октября

Коммерсантъ10:58

Путин поручил увеличить минимальный размер пособия по безработице

Российская газета09:50

Россиянам вновь разрешили поездки за рубеж

РИА Новости11:21

«Мне уже знакомо, что значит голодать». Истории безработных, получающих минимальное и максимальное пособие в Москве

Новая газетавчера в 08:11
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Общество

В Петербурге открываются непродовольственные магазины

Gazeta.SPb 02:18
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Общество

В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов

Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:57
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Общество

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Проводя параллели между сегодняшним днем и началом марта этого года, можно увидеть ощутимые отличия: "красная зона" почти пуста, никто из медработников давно не заражался.
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Спорт день за днем 13:10
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Стрелявший на юго-западе Москвы мужчина умер в больнице

Мужчина, стрелявший из окна квартиры на улице Строителей в Москве, умер.
РИА Новости 03:32
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Микроавтобус наехал на пешеходов в центре Екатеринбурга

Микроавтобус совершил наезд на пешеходов, переходивших дорогу в центре Екатеринбурга.
ТАСС 13:32
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Общество

Россиянам вновь разрешили поездки за границу

Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу.
RT на русском 10:35
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Мать и троих детей нашли мертвыми в квартире в Элисте

«По предварительным данным, дети погибли от колотых ран, несовместимых с жизнью, женщина покончила с собой», — говорится в сообщении ведомства.
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Женева, Швейцария, 8 июня 2020, 18:58 — REGNUM Распространение коронавирусной инфекции в Европе замедляется, однако в мире в целом ситуация с вирусом ухудшается.
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Глава МВД правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага в интервью агентству Bloomberg заявил, что Россия планирует построить две военные базы на территории страны.
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В конце мая международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по снижению ВВП России по итогам 2020 года до 5%. В апреле агентство прогнозировало, что экономика России в этом году сократится на 3,3%. Fitch также ухудшило оценку по снижению мирового ВВП.
РБК 12:22
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Общество

С 9 июня в Москве отменят режим самоизоляции и пропуска

Режим самоизоляции, цифровые пропуска и график прогулок отменят в Москве с 9 июня, сообщил председатель Общественной палаты столицы Константин Ремчуков, передает ТАСС.
Ведомости 07:28
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Здоровье

Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли.
РИА Новости 06 июня в 08:34
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Здоровье

У 107 постояльцев дома престарелых под Воронежем выявили коронавирус

Коронавирус в Воронежской области подтвердился у 107 постояльцев дома престарелых и у 12 сотрудников.
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Футбол

Данни: шутил над Роналду после победы над «МЮ» в Суперкубке-2008

Бывший полузащитник петербургского "Зенита" Данни вспомнил, как подшучивал над соотечественником Криштиану Роналду после того, как "сине-бело-голубые" обыграли английский "Манчестер Юнайтед" в матче за Суперкубок УЕФА в 2008 году.
РИА Новости 13:05
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Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

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Общество

В Саратовской области отменяют пропуска, открывают кладбища и бани

Напомним, что пропускной режим, запреты на посещение кладбищ, бань и проч. были введены в Саратовской области в апреле.
Четвертая Власть 12:12
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Армия и оружие

США подтвердили возможность бомбардировщиков F-15 нести ядерные бомбы

Бомбардировщики F-15E Strike Eagle прошли испытания на возможность нести ядерные бомбы B61-12, сообщили в понедельник Сандийские национальные лаборатории США.
РИА Новости 13:29
Общество

В России может появиться минимальный размер почасовой оплаты труда

Предполагается, что минимальный размер оплаты труда составит 150 рублей в час с 1 января 2021 года.
UfaTime.ru 04:07
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Происшествия

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Происшествия

В Подмосковье похитили сына свидетеля по делу банды Гагиева

Сам господин Скрыпник связывает произошедшее с тем, что он является важным свидетелем по делу банды Аслана Гагиева (Джако), на счету которой десятки убийств и других тяжких преступлений.
Коммерсантъ вчера в 07:11
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Общество

Путин одобрил закон о внесении данных о границах в ЕГРН

Президент России Владимир Путин одобрил закон о внесении данных о границах в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).
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Общество

Жара в столице спадет к выходным

Жара в столице спадет к выходным. В субботу в городе ожидается 17–22 градуса тепла.
Вечерняя Москва 04:12
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Российские артисты записали видеообращение против «цифровой диктатуры»

Народные артисты России записали видеообращение, в котором негативно высказались против принятия нового закона о едином федеральном информационном регистре, также они просят президента Путина не принимать данный проект.
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Цымбалюк-Романовская прокомментировала «травлю» после видео с Норкиной

Бывшая супруга актера Армена Джигарханяна, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала изданию StarHit о "потоке негатива", который обрушился на нее после публикации видео с покойной журналисткой Юлией Норкиной.
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Лера Кудрявцева поздравила мужа с медной свадьбой

Лера поздравила своего мужа с медной свадьбой в своем аккаунте Instagram.
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Россия возобновит производство ракет «Рокот» без Украины

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Как Кожедуб из-под Чернигова стал лучшим советским военным летчиком

Сегодня, 8 июня, исполнилось сто лет со дня рождения одного из величайших советских летчиков – трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба.
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