с чего всё началось

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с социальными работниками поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице. Так, выплата составит 4,5 тыс. руб. и будет продлена еще на 3 месяца, начиная с мая.

Происшествия Актер Михаил Ефремов попал в ДТП в Москве Экспертиза подтвердила, что Ефремов во время ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин. 1,7K

Футбол «Манчестер Сити» поборется с «Челси» за Чилвела Помешать трансферу Чилвела может высокая стоимость футболиста: после продажи в «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра за 85 миллионов евро «Лестер» оценивает Чилвела примерно в такую же сумму.

Авто Составлен список автомобилей с самыми ненадежными АКПП В список ненадежных попали агрегаты, устанавливаемые в модели Sentra, Versa Note, Pathfinder, Maxima, Rogue и Infiniti QX60 2012-2015 годов выпуска. 49

Политика Песков объяснил отсутствие «обнуленных сроков» на сайте Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, почему на сайте с подробной информацией об изменениях в Конституцию РФ отсутствовало упоминание об обнулении сроков правления Владимира Путина. 303

Общество Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении мер поддержки российским гражданам и бизнесу в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. 43

Космос Роскосмос создаст четыре профильных холдинга Российская космическая госкорпорация в скором времени займётся реализацией планов по организации холдингов по ракетостроению, спутникостроению, наземной космической инфраструктуре и науке. 4

Общество Какие ограничения сохранятся в Москве после отмены режима самоизоляции Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отмене режима самоизоляции в столице с 9 июня. В прошлое уходит пропускная система. 12

Космос Пойманы мощные сигналы из космоса, повторяющиеся каждые 157 дней Международная команда ученых зафиксировала второй в истории наблюдений случай цикличной передачи мощных коротких радиосигналов из космоса, которые повторяются с периодичностью в 157 дней. 8

Футбол Клинтон Н’Жи опроверг сообщения, что он перепутал «Динамо» с ЦСКА Ранее в СМИ появилась информация о том, что форвард "Динамо" Клинтон Н'Жи в интервью изданию Radio Sport Info перепутал клуб, за который играет и почему-то назвал ЦСКА.

Шоу-бизнес Армен Джигарханян госпитализирован Ранее СМИ писали, что он госпитализирован с инсультом, но пресс-секретарь и близкие артиста это опровергли. 69

Общество В Москве сохраняется масочный режим Москва возвращается к обычному ритму жизни: все основные ограничения в июне будут сняты, при условии сохранения эпидемиологической безопасности и с учетом соблюдения необходимых санитарных мер. 44

Культура Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров. 147

Армия и оружие CNN: армия США может переименовать военные базы, названные в честь конфедератов Министр Армии (сухопутных войск) США Райан Маккарти выразил готовность к проведению консультаций с демократами и республиканцами относительно возможного переименования военных баз, которые были названы в честь командующих армией конфедератов.

Общество Выезжающих за границу россиян попросят подтвердить цель поездки 25 мая Мишустин призвал сограждан не планировать поездки за границу в ближайшее время, чтобы исключить даже минимальный риск повторного завоза инфекции в Россию. 23

Шоу-бизнес Анастасия Решетова сделала сексуальное селфи плоского животика Сказать, что Решетова набрала очень сильно нельзя. Но она сама своей фигурой недовольна.

Общество В июне изменится график выплат пенсий из-за праздников Что касается 24 июня, большинство пенсионеров объявленный выходной день никак не затронет, поскольку в регионах пенсию заканчивают выдавать 23 числа. 3

Футбол Спортивный директор «Наполи» прокомментировал интерес к Азмуну Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли прокомментировал информацию о том, что итальянский клуб проявляет интерес к нападающим Сердару Азмуну («Зенит»), Луке Йовичу («Реал»), Виктору Осимхену («Лилль») и Эвертону («Гремио»).

Общество В России масштабно подешевели билеты на самолеты В России наблюдается массовое снижение тарифов на полеты на самолете, сообщается на сайте АТОР.

Здоровье Онищенко призвал ужесточить масочный режим в Москве Депутат Госдумы и врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко оценил снятие ограничений в Москве и призвал ужесточить перчаточный и масочный режим. 1

Происшествия Мальчик оказался в реанимации после нападения собаки в Ленобласти Восьмилетний ребенок оказался в реанимации после нападения собаки в Тосненском районе Ленинградской области.