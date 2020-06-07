с чего всё началось

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с социальными работниками поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице. Так, выплата составит 4,5 тыс. руб. и будет продлена еще на 3 месяца, начиная с мая.

Общество Минимум 150 рублей. В России могут ввести почасовую оплату труда "При заключении срочного трудового договора на условиях неполного рабочего времени для исчисления оплаты труда работника применяется минимальный почасовой размер оплаты труда", – гласит текст законопроекта. 3,3K

Общество В Москве сохраняется масочный режим Москва возвращается к обычному ритму жизни: все основные ограничения в июне будут сняты, при условии сохранения эпидемиологической безопасности и с учетом соблюдения необходимых санитарных мер. 18

Общество Россиянам вновь разрешили поездки за границу Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу. 1,2K

Экономика Сбербанк: работая с эскроу, региональные застройщики строят быстрее Бизнесмен пояснил, что Сбербанк не видит перекоса в сторону столичных регионов в рамках работы по выдаче застройщикам проектного финансирования с использованием счетов эскроу.

Экономика Снятие наличных стало самой непопулярной операцией по картам Снятие наличных стало самой непопулярной операцией по банковским картам в первом квартале, следует из статистического бюллетеня ЦБ (.pdf), который проанализировал РБК. 42

Общество РФПИ: в интернете вместо лекарства от COVID-19 продают плацебо В интернете участились случаи мошенничества с продажей подделок фавипиравира — лекарства от коронавируса COVID-19 японского или китайского производства, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ; совместно с группой компаний «Химрар» разрабатывает российский препарат на основе фавипиравира). 2

Политика В США демократы представили законопроект о реформе полиции страны Демократы Конгресса США в понедельник представили законопроект, направленный на проведение масштабной полицейской реформы в ответ на массовые протесты в стране.

Армия и оружие Уничтоженный турецким дроном ЗРПК «Панцирь-С1» попал на видео Украинское агентство Defense Express подсчитало, что за последние несколько лет в результате военных конфликтов в Сирии и Ливии было потеряно как минимум 23 ЗРПК "Панцирь-С1", 15 в Ливии и 8 в Сирии. 292

Общество Тушение нефтяного пожара из пушки показали на видео Минобороны РФ опубликовало видео снайперского выстрела из противотанковой пушки МТ-12 "Рапира" по горящей нефтяной скважине в Иркутской области. 223

Авто Toyota отзывает в России 79 автомобилей Alphard Из-за неправильного программного обеспечения одного из электронных ассистентов на сервис пригласят владельцев 79 автомобилей, выпущенных в период с 16 октября 2019-го по 23 марта 2020 года. 1

Политика США отказались предоставлять информацию по делу MH17 Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета. 310

Технологии Google Chrome изменят из-за расизма В коде продуктов проекта Chromium, в который входит браузер Chrome, исчезнут фразы blacklist и whitelist (с английского «черный список» и «белый список»). 4

Футбол Бенедикт Хёведес расторг контракт с «Локомотивом» Защитник Бенедикт Хёведес покидает московский "Локомотив", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Происшествия В Красноярском крае задержан второй подозреваемый в убийстве девочки В Красноярском крае сотрудники полиции задержали еще одного подозреваемого в убийстве 12-летней девочки из села Нижняя Коя Шушенского района. 93

Экономика Всемирный банк: экономика России в 2020 году упадет на 6% Ранее прогноз ВБ по спаду ВВП России составлял 1%. Теперь же во Всемирном банке считают в 2020 году российская экономика упадет на 6%. 25

Интернет Пользователи WhatsApp оказались под угрозой из-за QR-кодов Суть уязвимости в том, что Google подвергает метаданные индексации, поэтому номера телефонов таких пользователей оказываются в сети в свободном доступе. 1

Политика Елена Шувалова исключена из КПРФ Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший. 1,2K

Игры Новая модель Сидоровича из «Сталкера», ставшего волосатым мулатом, смутила фанатов игры Российский 3D-моделлер JayK96, в конце апреля сделавший на основе первого скриншота S.T.A.L.K.E.R. 2 трёхмерную сцену на движке Unreal Engine 4, решил заняться более простой работой и осовременил модель знаменитого торговца Сидоровича из первой части игры с помощью программы Blender. 1

Общество В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев. 62