Общество
Газета.RuПутин поручил увеличить минимальное пособие по безработице
Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с социальными работниками поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице. Так, выплата составит 4,5 тыс. руб. и будет продлена еще на 3 месяца, начиная с мая.
Читать в источнике
Оценить635
с чего всё началось
Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить на три месяца, до 1 октября выплату пособия по безработице тем, кто обратился за ним или утратил право на него после 1 марта, сообщается на сайте Кремля.Коммерсантъ10:58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 12:37, Ашберн
Общество
Минимум 150 рублей. В России могут ввести почасовую оплату труда
"При заключении срочного трудового договора на условиях неполного рабочего времени для исчисления оплаты труда работника применяется минимальный почасовой размер оплаты труда", – гласит текст законопроекта.
АМИТЕЛ 02:18
Общество
В Москве сохраняется масочный режим
Москва возвращается к обычному ритму жизни: все основные ограничения в июне будут сняты, при условии сохранения эпидемиологической безопасности и с учетом соблюдения необходимых санитарных мер.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 08:57
Общество
Россиянам вновь разрешили поездки за границу
Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу.
RT на русском 10:35
Происшествия
Скончался подозреваемый в стрельбе в жилом доме в Москве
Мужчина, открывший вечером 7 июня стрельбу из окна жилого дома в Москве, скончался от ранений, полученных при задержании, несмотря на усилия медиков.
RT на русском 03:47
Экономика
Сбербанк: работая с эскроу, региональные застройщики строят быстрее
Бизнесмен пояснил, что Сбербанк не видит перекоса в сторону столичных регионов в рамках работы по выдаче застройщикам проектного финансирования с использованием счетов эскроу.
Newstracker.ru 12:08
Политика
На сайт голосования по Конституции внесены изменения
На сайт голосования по Конституции были внесены изменения, добавлена информация о президентских сроках.
RT на русском вчера в 23:36
Общество
В России готовятся к постепенному открытию туристического сезона
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о готовности к постепенному открытию курортного сезона в России.
Газета.Ru 04:34
Экономика
Снятие наличных стало самой непопулярной операцией по картам
Снятие наличных стало самой непопулярной операцией по банковским картам в первом квартале, следует из статистического бюллетеня ЦБ (.pdf), который проанализировал РБК.
Коммерсантъ 01:44
Общество
РФПИ: в интернете вместо лекарства от COVID-19 продают плацебо
В интернете участились случаи мошенничества с продажей подделок фавипиравира — лекарства от коронавируса COVID-19 японского или китайского производства, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ; совместно с группой компаний «Химрар» разрабатывает российский препарат на основе фавипиравира).
Коммерсантъ 12:18
Политика
В США демократы представили законопроект о реформе полиции страны
Демократы Конгресса США в понедельник представили законопроект, направленный на проведение масштабной полицейской реформы в ответ на массовые протесты в стране.
ТАСС 11:32
Армия и оружие
Уничтоженный турецким дроном ЗРПК «Панцирь-С1» попал на видео
Украинское агентство Defense Express подсчитало, что за последние несколько лет в результате военных конфликтов в Сирии и Ливии было потеряно как минимум 23 ЗРПК "Панцирь-С1", 15 в Ливии и 8 в Сирии.
Деловое.ТВ вчера в 03:00
Общество
Тушение нефтяного пожара из пушки показали на видео
Минобороны РФ опубликовало видео снайперского выстрела из противотанковой пушки МТ-12 "Рапира" по горящей нефтяной скважине в Иркутской области.
Российская газета 06:28
Авто
Toyota отзывает в России 79 автомобилей Alphard
Из-за неправильного программного обеспечения одного из электронных ассистентов на сервис пригласят владельцев 79 автомобилей, выпущенных в период с 16 октября 2019-го по 23 марта 2020 года.
Автоновости дня 04:49
Культура
Московские власти выдали почти 200 миллионов рублей фонду лидера музыкальной группы Любэ Николая Расторгуева
Эхо Москвы 12:32
Политика
США отказались предоставлять информацию по делу MH17
Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета.
РИА Новости 05:30
Технологии
Google Chrome изменят из-за расизма
В коде продуктов проекта Chromium, в который входит браузер Chrome, исчезнут фразы blacklist и whitelist (с английского «черный список» и «белый список»).
Lenta.ru 12:10
Футбол
Бенедикт Хёведес расторг контракт с «Локомотивом»
Защитник Бенедикт Хёведес покидает московский "Локомотив", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
РИА Новости 12:19
Происшествия
В Красноярском крае задержан второй подозреваемый в убийстве девочки
В Красноярском крае сотрудники полиции задержали еще одного подозреваемого в убийстве 12-летней девочки из села Нижняя Коя Шушенского района.
Российская газета 02:35
Экономика
Всемирный банк: экономика России в 2020 году упадет на 6%
Ранее прогноз ВБ по спаду ВВП России составлял 1%. Теперь же во Всемирном банке считают в 2020 году российская экономика упадет на 6%.
REGNUM 11:34
Интернет
Пользователи WhatsApp оказались под угрозой из-за QR-кодов
Суть уязвимости в том, что Google подвергает метаданные индексации, поэтому номера телефонов таких пользователей оказываются в сети в свободном доступе.
The GEEK 11:28
Политика
Елена Шувалова исключена из КПРФ
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ вчера в 11:03
Общество
В Саратовской области отменяют пропуска, открывают кладбища и бани
Напомним, что пропускной режим, запреты на посещение кладбищ, бань и проч. были введены в Саратовской области в апреле.
Четвертая Власть 12:12
Происшествия
Стало известно об обращении семьи убитого афроамериканца в ООН
Семья убитого афроамериканца Джорджа Флойда попросила ООН вмешаться в расследование.
Lenta.ru 12:29
Политика
В России появится федеральный регистр сведений о населении
В России создадут единый федеральный регистр, в котором будет содержаться информация о гражданах страны.
Российская газета 08:46
Игры
Новая модель Сидоровича из «Сталкера», ставшего волосатым мулатом, смутила фанатов игры
Российский 3D-моделлер JayK96, в конце апреля сделавший на основе первого скриншота S.T.A.L.K.E.R. 2 трёхмерную сцену на движке Unreal Engine 4, решил заняться более простой работой и осовременил модель знаменитого торговца Сидоровича из первой части игры с помощью программы Blender.
Чемпионат вчера в 07:31
Общество
В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов
Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:57
Экономика
LetterOne Михаила Фридмана вышла из капитала Uber с убытком
В конце 2015 года инвесторы оценивали Uber в $62,5 млрд, исходя из этого L1 могла получить долю менее 3% компании.
РБК 09:11