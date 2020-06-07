с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поручил увеличить на три месяца с 1 мая минимальный размер пособия по безработице до 4500 рублей.

Политика Жириновский объявил о начале революции в США Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский объявил о начале «революционных изменений» в США на фоне ситуации с массовыми беспорядками. 2

Политика Песков объяснил отсутствие «обнуленных сроков» на сайте Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, почему на сайте с подробной информацией об изменениях в Конституцию РФ отсутствовало упоминание об обнулении сроков правления Владимира Путина. 307

Политика «Не лез бы лучше»: Пушков высмеял слова историка из США о России Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков раскритиковал слова декана факультета афроамериканских исследований в Принстонском университете Эдди Глода о "расизме в России".

Общество Портал сообщил о видевших военные самолеты в небе в день крушения MH17 В день крушения пассажирского Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» в 2014 году как минимум два человека заметили военные самолеты в небе, видеозапись с их рассказами опубликована в YouTube-канале проекта Bonanza Media, внимание на нее обратил ТАСС. 564

Общество Россиян предупредили о 42-градусной жаре В ближайшие несколько дней в России ожидается жара и повышение температуры до 40-42 градусов в таких регионах, как Волгоградская и Астраханская области. 176

Общество В МЧС предложили региональным властям увеличить территории пляжей МЧС в условиях пандемии предложило властям регионов увеличить территории пляжей и зон купания для наибольшего охвата отдыхающих, а арендаторам территорий - установить дополнительные спасательные посты.

Общество В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и неполный день, сообщает «РИА Новости». 3,4K

Экономика Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году В конце мая международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по снижению ВВП России по итогам 2020 года до 5%. В апреле агентство прогнозировало, что экономика России в этом году сократится на 3,3%. Fitch также ухудшило оценку по снижению мирового ВВП. 121

Общество Мишустин заявил о готовности России к открытию туристического сезона Глава правительства поручил Ростуризму совместно с регионами оперативно проработать все вопросы по проведению курортного сезона и подготовиться к приему гостей. 459

Единоборства Американский боец UFC Стерлинг бросил вызов Петру Яну Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Альджамейн Стерлинг бросил вызов россиянину Петру Яну.

Армия и оружие На юге Триполи найдено четыре неопознанных тела Во время инспекции района Каллат аль-Фарджан на юге Триполи были обнаружены четыре неопознанных тела, пояснил руководитель группы по поиску и опознанию тел Люфти аль-Мисрати.