с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поручил увеличить на три месяца с 1 мая минимальный размер пособия по безработице до 4500 рублей.

Футбол Без Роналду. Сульшер выбрал сильнейшего бывшего одноклубника Выберу Кина, но пускай Скоулз подкрадется с черного хода, чтобы их было двое, - добавил Сульшер.

Происшествия Дочь Ефремова отреагировала на аварию с участием отца Дочь российского актера Михаила Ефремова Анна-Мария отреагировала в беседе с Telegram-каналом Life Shot на аварию с участием ее отца.

Армия и оружие Как Кожедуб из-под Чернигова стал лучшим советским военным летчиком Сегодня, 8 июня, исполнилось сто лет со дня рождения одного из величайших советских летчиков – трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба.

Здоровье Пик заболевания коронавирусом в Ивановской области еще не пройден По состоянию на 8 июня на территории Ивановской области официально зарегистрированы 2822 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, за сутки поставлено 117 диагнозов. 28

Общество ВОЗ рекомендовала россиянам соблюдать масочный режим Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович считает, что россиянам необходимо продолжать носить маски в общественных местах, несмотря на ослабление ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. 58

Футбол В Италии изменились сроки летнего трансферного окна Федерация футбола Италии (FIGC) на официальном сайте сообщила об изменении сроков летнего трансферного окна из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Общество В Москве сохраняется масочный режим Москва возвращается к обычному ритму жизни: все основные ограничения в июне будут сняты, при условии сохранения эпидемиологической безопасности и с учетом соблюдения необходимых санитарных мер. 40

Общество В Туле ограничено посещение городского пространства «Искра» По рекомендации главного санитарного врача по Тульской области Александра Ломовцева с 9 июня ограничивается работа веранд и летних кафе в городском пространстве «Искра» и посещение его территории. 2

Общество Выезжающих за границу россиян попросят подтвердить цель поездки 25 мая Мишустин призвал сограждан не планировать поездки за границу в ближайшее время, чтобы исключить даже минимальный риск повторного завоза инфекции в Россию. 21

Общество В Думе разработали законопроект о почасовой оплате труда В Госдуме подготовлен законопроект об установлении нижней границы почасовой оплаты труда для граждан, работающих по срочным договорам и в неполный рабочий день. 3,4K

Футбол РФС откажется от географического принципа выбора судей на матчи Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил о готовности назначать арбитров на матчи с участием местных команд.

Политика Стала известна дата открытия КПВВ в Донбассе Украинская сторона озвучила дату открытия контрольных пунктов въезда и выезда (КПВВ) в Донбассе на линии разграничения.

Политика Кремль рекомендовал регионам широко использовать досрочное голосование Рекомендация Администрация президента рекомендовала регионам создать условия, чтобы во время голосования по Конституции поток голосующих по возможности был равномерным в течение всех семи дней голосования — досрочного и в основной день 1 июля. 1

Политика Елену Шувалову исключили из КПРФ Депутата Московской городской думы Елену Шувалову исключили из КПРФ, она может оспорить это решение, сообщил РИА Новости депутат гордумы, член фракции КПРФ Леонид Зюганов. 1,2K

Общество В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев. 93

Общество В Москве скончались 59 пациентов с коронавирусом Оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом сообщил о том, что в Москве скончались 59 пациентов с коронавирусом. 608