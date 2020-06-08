Общество

RT на русскомRT на русскомПутин поручил увеличить минимальный размер пособия по безработице

Президент России Владимир Путин поручил увеличить на три месяца с 1 мая минимальный размер пособия по безработице до 4500 рублей.
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с чего всё началось
«Увеличить с 1 мая 2020 года на три месяца минимальный размер пособия по безработице до 4500 рублей», — говорится в перечне поручений
, утверждённом по итогам совещания о ситуации на рынке труда, которое прошло 27 мая.
RT на русском14:03

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Путин поручил увеличить размер пособия по безработице

Известия21:55

Путин поручил увеличить минимальное пособие по безработице

Газета.Ru11:55

Путин поручил увеличить минимальный размер пособия по безработице

RT на русском14:03

Путин поручил повысить минимальное пособие по безработице

РИА Новости14:23

Путин поручил увеличить пособие по безработице

РБК11:12

Путин поручил увеличить пособие по безработице в России

Комсомольская правда20:55

Путин поручил увеличить минимальный размер пособия по безработице

Российская газета09:50
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