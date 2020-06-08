Общество
RT на русскомПутин поручил увеличить минимальный размер пособия по безработице
Президент России Владимир Путин поручил увеличить на три месяца с 1 мая минимальный размер пособия по безработице до 4500 рублей.
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с чего всё началось
«Увеличить с 1 мая 2020 года на три месяца минимальный размер пособия по безработице до 4500 рублей», — говорится в перечне поручений, утверждённом по итогам совещания о ситуации на рынке труда, которое прошло 27 мая.RT на русском14:03
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