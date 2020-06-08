с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поручил увеличить на три месяца с 1 мая минимальный размер пособия по безработице до 4500 рублей.

Экономика В Минэкономразвития спрогнозировали инфляцию в июне Годовая инфляция, как отмечали в регуляторе, останется на уровне 3–3,1%. При этом накануне в ЦБ заявили, что российская экономика в результате пандемии коронавируса и волнений на нефтяном рынке столкнулась с беспрецедентным шоком.

Политика Песков заявил о превалирующей поддержке поправок к Конституции "Ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок к Конституции", - констатировал Песков, заметив, что об этом свидетельствуют и социологические исследования. 3,1K

Экономика Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты В правительстве обсуждается идея снизить зарплату топ-менеджерам госкомпаний и госкорпораций, сообщает в понедельник, 8 июня, газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в кабмине. 1,1K

Общество Россиянам разрешили выезжать из страны Правительство России позволило жителям страны выезжать за рубеж для ухода за больными родственниками, работы, учебы и лечения, сообщил глава кабмина РФ Михаил Мишустин, открывая заседание президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией. 1,9K

Политика Британский парламентарий обвинил Германию в предательстве Европы Лондон, 8 июня 2020, 09:15 — REGNUM Член парламента Великобритании Даниэл Кавчинский обвинил Германию в предательстве стран Европы из-за «спорной энергетической сделки, заключённой с Москвой» по проекту «Северный поток — 2». Об этом политик заявил в интервью Daily Express. 149

Происшествия В Ненецком автономном округе разлилось 10 т нефтепродуктов На Дюсушевском месторождении в Ненецком автономном округе (НАО) произошел разлив около 10 т нефтепродуктов, было загрязнено 30 кв. м, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный ГУ МЧС. 68

Футбол Клинтон Н’Жи опроверг сообщения, что он перепутал «Динамо» с ЦСКА Ранее в СМИ появилась информация о том, что форвард "Динамо" Клинтон Н'Жи в интервью изданию Radio Sport Info перепутал клуб, за который играет и почему-то назвал ЦСКА.

Политика США отказались предоставлять информацию по делу MH17 Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета. 503

Здоровье Врач рассказала, кому не стоит есть мороженое Следить за количеством съеденных порций холодного лакомства нужно только в определенных случаях, рассказала в интервью радио Sputnik медицинский журналист, врач-терапевт Ольга Кашубина. 1

Армия и оружие Польша внесла ясность в вопрос возможного размещения ядерных ракет США Вопросы дислокации ядерного оружия не являются в настоящее время предметом наших переговоров Павел Солох, глава Бюро национальной безопасности Польши В Польше добавили, что продолжают поддерживать программу по ядерному сдерживанию, предложенную НАТО. 15

Футбол Ла Лига возвращается на «Матч ТВ» с севильского дерби В настоящий момент за 11 туров до окончания Ла Лиги лидирует «Барселона», опережающая на 2 очка мадридский «Реал».

Наука В России усомнились в глубине Марианской впадины Расположенная в западной части Тихого океана Марианская впадина имеет глубину около 11 тысяч метров и считается самым глубоким местом в Мировом океане. 104

Общество Глава Общественной палаты Москвы объявил об отмене пропусков «Уже с завтрашнего дня, 9 июня, отменяется самоизоляция и пропускной режим, вместе с ними отменяется и график прогулок», — заявил Ремчуков в ходе дистанционного заседания Общественной палаты столицы.

Общество Росавиация предложит возобновить авиасообщение с Европой и Китаем Росавиация предложит возобновить авиасообщение в первую очередь со странами Европы, включая Турцию, а также с Китаем и Южной Кореей. 965

Экономика Отдых в России может подорожать на 30% Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, а туристическая индустрия страны восстановится не раньше 2022 года. 17