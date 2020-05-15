Коронавирус
ИА Красная ВеснаПутин поручил нарастить объемы тестирования населения на коронавирус
Объемы тестирования населения на наличие коронавирусной инфекции поручил нарастить президент России Владимир Путин 15 мая. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
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Общество
Словения первой в Европе объявила об окончании эпидемии коронавируса
«Сегодня в Словении складывается самая благоприятная эпидемиологическая обстановка в Европе, которая позволяет нам объявить о конце эпидемии»,— заявил премьер-министр Янез Янша (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 06:17
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Экономика
Путин поручил списать к 1 июня налоги для малого бизнеса и НКО
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить списание налогов за II квартал для малого бизнеса и НКО к 1 июня, пишет ТАСС.
Общественное телевидение России 15:27
Экономика
В России резко сократился прирост сбережений граждан
Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru 06:40
Кино
Итальянский режиссер Гуаданьино снимет ремейк фильма «Лицо со шрамом»
Лос-Анджелес, США, 15 мая 2020, 09:22 — REGNUM Ремейк картины «Лицо со шрамом», выпущенной Брайаном Де Пальма в 1983 году, снимет итальянский режиссер Лука Гуаданьино.
REGNUM 02:22
Общество
Бастрыкин поручил возбуждать уголовные дела по факту невыплат медикам
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил незамедлительно возбуждать уголовные дела при невыплате доплат медикам, работающим с коронавирусом, если имеются основания.
МР7.ру 15:54
Общество
Волгоградцы старше 60 лет бесплатно получают маски с доставкой на дом
Жители Волгограда в возрасте старше 60 лет бесплатно получают средства индивидуальной защиты второй день подряд.
РИАЦ 05:52
Общество
Туроператоры аннулируют зарубежные туры на июнь
Крупные туроператоры начали аннулировать туры по всем зарубежным направлениям с датами вылета в июне.
Российская газета 13:56
Общество
Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса
70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
BFM.ru 12:19
Авто
Гражданский Aurus Senat с бельгийскими номерами заметили в Европе
Журналисты опубликовали фотографии Aurus Senat с бельгийскими номерами, который был замечен недалеко от Брюсселя.
Политическая Экспертиза вчера в 10:14
Политика
МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции
Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости 15:29
Космос
Лазерный ровер исследует на Луне кратеры с водяным льдом
Новый лазерный ровер исследует Луну. Об этом рассказали представители NASA, сообщил «Ридус».
Телеканал 360° 10:04
Игры
Epic Games раздает игру GTA V совершенно бесплатно до 21 мая
Релиз о подарке появился на странице сайта магазина в разделе с бесплатными играми. Известно, что раздача игры GTA V будет до 21 мая.
Pravda.Ru вчера в 13:59
Футбол
Мещеряков прокомментировал призывы фанатов «Локомотива» к его отставке
Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал призыв объединения болельщиков клуба отправить в отставку руководство столичной команды.
РИА Новости 14:52
Авто
Chevrolet Niva официально переименован в Lada Niva
В открытой базе Росстандарта опубликовали одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новую Lada Niva.
Новые автомобили вчера в 11:01
Политика
Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии
Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM 06:26
Политика
Меркель рассказала об атаке российских хакеров на бундестаг
В среду, 13 мая, стало известно, что Меркель прокомментировала атаку российских хакеров на бундестаг.
Piter.tv 13 мая в 14:24
Политика
В Госдуме предостерегли Черногорию от репрессий в отношении СПЦ
Действия властей идут вразрез с исторически сложившимися тесными отношениями между нашими государствами, — заявил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, президент Генеральной Ассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) Сергей Гаврилов (КПРФ).
REGNUM 10:24
Общество
Собянин рассказал о сроках действия ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса, будут действовать в столице еще минимум 1-2 недели.
Москва 24 вчера в 14:21
Происшествия
В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»
У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ 10:54
Музыка
BTS дадут онлайн-концерт Bang bang con: the live
Культуромания 09:47
Политика
COVID-19 опозорил главного контролера разведки США
Как теперь выясняется, еще 24 января 2020 года комитеты сената США по здравоохранению и по внешней политике провели закрытый брифинг о распространении эпидемии COVID-19.
Взгляд.ру 13:00
Политика
Зеленский подписал закон об усиленном тестировании на COVID-19
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении тестирования на коронавирус нового типа, сообщается на сайте главы государства.
Газета.Ru 12:32
Экономика
ЦБ пожаловался на банки из-за кредитных каникул
ЦБ пожаловался на российские банки и выявил недостатки в предоставлении гражданам кредитных каникул.
Lenta.ru 13:05
Общество
Джефф Безос может стать первым триллионером в мире
Alibaba и даосизм: как Джек Ма построил бизнес-империю в Китае Седьмым — и самым молодым — триллионером, скорее всего, станет Марк Цукерберг.
РБК 10:19
Автоспорт
Даниэль Риккардо переходит из Renault F1 в McLaren F1
Расставание Ferrari и Себастьяна Феттеля стало причиной смены состава ещё в дух командах "Формулы 1". Как уже сообщал портал "За Рулём Кубань", из McLaren к итальянцам перейдёт Карлос Сайнс-младший, место которого с 2021 года займёт Даниэль Риккардо.
За рулем Кубань вчера в 08:45
Происшествия
В Саратове раскрыто дело о взятке чиновника из сферы строительства
В Саратове завершено расследование уголовного дела о взятке. Подозреваемый – сотрудник областного «Управления капитального строительства».
Саратов 24 09:47
Политика
Путин потребовал зачистить «СНиПы-хрипы» для строительства медцентров
Президент Владимир Путин попросил правительство «навести порядок» в строительной документации, для того чтобы не затягивать строительство медицинских центров.
РБК 10:03
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 13 мая в 17:34