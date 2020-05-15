Коронавирус

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаПутин поручил нарастить объемы тестирования населения на коронавирус

Объемы тестирования населения на наличие коронавирусной инфекции поручил нарастить президент России Владимир Путин 15 мая. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
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Путин поручил больше тестировать на коронавирус

Российская газета15:55

Путин утвердил новый список поручений в связи с коронавирусом

Вести.Ru15:24

Путин поручил увеличить объем тестирования населения на коронавирус

Известия14:46

Путин поручи продлить режим самоизоляции для лиц старше 65 лет

Интерфакс - Россия15:03

Путин поручил нарастить объемы тестирования на коронавирус

РИА Новости14:48

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для россиян старше 65 лет

РЕН ТВ15:04

Путин поручил обеспечить наращивание объемов тестирования населения на коронавирус

ТАСС15:06
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Общество

Словения первой в Европе объявила об окончании эпидемии коронавируса

«Сегодня в Словении складывается самая благоприятная эпидемиологическая обстановка в Европе, которая позволяет нам объявить о конце эпидемии»,— заявил премьер-министр Янез Янша (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 06:17
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
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Экономика

Путин поручил списать к 1 июня налоги для малого бизнеса и НКО

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить списание налогов за II квартал для малого бизнеса и НКО к 1 июня, пишет ТАСС.
Общественное телевидение России 15:27
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Экономика

В России резко сократился прирост сбережений граждан

Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru 06:40
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Кино

Итальянский режиссер Гуаданьино снимет ремейк фильма «Лицо со шрамом»

Лос-Анджелес, США, 15 мая 2020, 09:22 — REGNUM Ремейк картины «Лицо со шрамом», выпущенной Брайаном Де Пальма в 1983 году, снимет итальянский режиссер Лука Гуаданьино.
REGNUM 02:22
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Общество

Бастрыкин поручил возбуждать уголовные дела по факту невыплат медикам

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил незамедлительно возбуждать уголовные дела при невыплате доплат медикам, работающим с коронавирусом, если имеются основания.
МР7.ру 15:54
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Общество

Волгоградцы старше 60 лет бесплатно получают маски с доставкой на дом

Жители Волгограда в возрасте старше 60 лет бесплатно получают средства индивидуальной защиты второй день подряд.
РИАЦ 05:52
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Общество

Туроператоры аннулируют зарубежные туры на июнь

Крупные туроператоры начали аннулировать туры по всем зарубежным направлениям с датами вылета в июне.
Российская газета 13:56
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Общество

Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса

70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
BFM.ru 12:19
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Авто

Гражданский Aurus Senat с бельгийскими номерами заметили в Европе

Журналисты опубликовали фотографии Aurus Senat с бельгийскими номерами, который был замечен недалеко от Брюсселя.
Политическая Экспертиза вчера в 10:14
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Политика

МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции

Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости 15:29
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Космос

Лазерный ровер исследует на Луне кратеры с водяным льдом

Новый лазерный ровер исследует Луну. Об этом рассказали представители NASA, сообщил «Ридус».
Телеканал 360° 10:04
Игры

Epic Games раздает игру GTA V совершенно бесплатно до 21 мая

Релиз о подарке появился на странице сайта магазина в разделе с бесплатными играми. Известно, что раздача игры GTA V будет до 21 мая.
Pravda.Ru вчера в 13:59
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Шоу-бизнес

Внучка Федосеевой-Шукшиной отказалась возвращать квартиру в Финляндии

News.ru 10:04
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Футбол

Мещеряков прокомментировал призывы фанатов «Локомотива» к его отставке

Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал призыв объединения болельщиков клуба отправить в отставку руководство столичной команды.
РИА Новости 14:52
Авто

Chevrolet Niva официально переименован в Lada Niva

В открытой базе Росстандарта опубликовали одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новую Lada Niva.
Новые автомобили вчера в 11:01
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Политика

Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии

Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM 06:26
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Политика

Меркель рассказала об атаке российских хакеров на бундестаг

В среду, 13 мая, стало известно, что Меркель прокомментировала атаку российских хакеров на бундестаг.
Piter.tv 13 мая в 14:24
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Политика

В Госдуме предостерегли Черногорию от репрессий в отношении СПЦ

Действия властей идут вразрез с исторически сложившимися тесными отношениями между нашими государствами, — заявил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, президент Генеральной Ассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) Сергей Гаврилов (КПРФ).
REGNUM 10:24
Общество

Собянин рассказал о сроках действия ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса, будут действовать в столице еще минимум 1-2 недели.
Москва 24 вчера в 14:21
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Происшествия

В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»

У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ 10:54
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Музыка

BTS дадут онлайн-концерт Bang bang con: the live

Культуромания 09:47
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Политика

COVID-19 опозорил главного контролера разведки США

Как теперь выясняется, еще 24 января 2020 года комитеты сената США по здравоохранению и по внешней политике провели закрытый брифинг о распространении эпидемии COVID-19.
Взгляд.ру 13:00
Политика

Зеленский подписал закон об усиленном тестировании на COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении тестирования на коронавирус нового типа, сообщается на сайте главы государства.
Газета.Ru 12:32
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Экономика

ЦБ пожаловался на банки из-за кредитных каникул

ЦБ пожаловался на российские банки и выявил недостатки в предоставлении гражданам кредитных каникул.
Lenta.ru 13:05
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Общество

Джефф Безос может стать первым триллионером в мире

Alibaba и даосизм: как Джек Ма построил бизнес-империю в Китае Седьмым — и самым молодым — триллионером, скорее всего, станет Марк Цукерберг.
РБК 10:19
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Автоспорт

Даниэль Риккардо переходит из Renault F1 в McLaren F1

Расставание Ferrari и Себастьяна Феттеля стало причиной смены состава ещё в дух командах "Формулы 1". Как уже сообщал портал "За Рулём Кубань", из McLaren к итальянцам перейдёт Карлос Сайнс-младший, место которого с 2021 года займёт Даниэль Риккардо.
За рулем Кубань вчера в 08:45
Происшествия

В Саратове раскрыто дело о взятке чиновника из сферы строительства

В Саратове завершено расследование уголовного дела о взятке. Подозреваемый – сотрудник областного «Управления капитального строительства».
Саратов 24 09:47
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Политика

Путин потребовал зачистить «СНиПы-хрипы» для строительства медцентров

Президент Владимир Путин попросил правительство «навести порядок» в строительной документации, для того чтобы не затягивать строительство медицинских центров.
РБК 10:03
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Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 13 мая в 17:34
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