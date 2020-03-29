Коронавирус

ТК ЗвездаТК ЗвездаПутин поручил увеличить пособие по безработице до МРОТ

Владимир Путин поручил до 31 декабря приравнять минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности до одного минимального размера оплаты труда. Об этом сообщается на сайте Кремля.
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Президент Владимир Путин поручил приравнять минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности к размеру не менее одного минимального размера оплаты труда, сообщает
 пресс-служба Кремля.
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Размер пособия по безработице увеличат до размера МРОТ

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