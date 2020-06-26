Общество

Deita.ruDeita.ruПутин поручил увеличить продолжительность жизни на Дальнем Востоке

Президент России поручил правительству утвердить национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости. Документ будет касаться периода до 2024 года, а также должен выстраивать перспективу региона до 2035 года.
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Путин поручил утвердить программу развития Дальнего Востока

Газета.Ru10:14

Путин поручил ускорить утверждение программы развития Дальнего Востока

Вести.Ru10:51

Путин поручил в трехмесячный срок утвердить нацпрограмму развития Дальнего Востока

ТАСС10:47

Путин поручил правительству утвердить план развития Дальнего Востока

Известия10:33

Путин поручил утвердить программу развития Дальнего Востока до 2035 года

РБК12:29

Путин поручил увеличить объемы строительства жилья на Дальнем Востоке

Российская газета10:11

Путин поручил предусмотреть средства на нацпрограмму развития ДФО

РИА Новости10:43
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Грызлов заявил о диалоге Киева и Донбасса по закону об особом статусе

Грызлов напомнил, что основной задачей минских договоренностей является наделение Донбасса особым статусом, закрепленным в Конституции Украины.
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Меркель заявила о необходимости конструктивного диалога с Россией

Берлин, 27 июня 2020, 03:29 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель считает необходимым продолжать конструктивный диалог с Россией, в том числе и из-за способности Москва влиять на ситуацию в Сирии и Ливии.
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Омскрегион вчера в 06:29
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Общество

В Челябинской области продлили режим повышенной готовности

Губернатор Челябинской области продлил до 12 июля режим повышенной готовности, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 12:04
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Происшествия

Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

РБК 14:38
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Общество

Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет

Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Министерство труда не поддержало ее предложения о введении выплат в размере 10 тысяч рублей в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет.
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Происшествия

Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео

В интернете появилась запись нападения 22-летнего рядового 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня.
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Общество

В Омске председатель УИК выиграла квартиру в лотерее на голосовании

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Музыка

Боб Дилан стал самым возрастным лидером британских чартов

Американский певец Боб Дилан стал самым возрастным музыкантом, занявшим вершину британских хит-парадов, сообщает ТАСС.
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Экономика

Уолл-стрит: Nasdaq снова закрылся выше 10 000 пунктов

К концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 299,66 пункта (1,18%), до 25 745,60 пункта.
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Дипмиссии России в США начали угрожать после статьи NYT об Афганистане

Российским дипломатам в Вашингтоне и Лондоне стали поступать угрозы после публикации в американской газете The New York Times статьи, содержащей необоснованные и анонимные обвинения в адрес России якобы из-за её действий в Афганистане, сообщило посольство в США.
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Футбол

Тренер «Барселоны» признался, что клуб не сообщал ему об уходе Артура

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Газета.Ru 21:18
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Рэпер Huey погиб в результате перестрелки в США

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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» (НХЛ) Артемий Панарин раскритиковал лигу в своём Twitter-аккаунте.
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Авто

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Хорватский партнер тольяттинского автогиганта AD Plastik Group в начале июня оформил контракт с "АвтоВАЗом" на производство пластиковых деталей обвеса для Lada Niva следующей генерации на период с 2023 до 2033 года.
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Общество

В Свердловской области отменят ряд ограничений по COVID-19

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщил, что в регионе отменяют ряд мер, введенных для борьбы с коронавирусом.
Газета.Ru 11:18
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Общество

В США зафиксирован рекордный рост числа зараженных коронавирусом

Вашингтон, 27 июня 2020, 03:57 — REGNUM В США за прошедшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом — 40 870 человек, сообщает агентство Reuters.
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Здоровье

Карантин на Украине продлится до появления вакцины от коронавируса

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что карантинные меры в стране будут сохраняться до тех пор, пока не появится вакцина или лекарство, которое будет способно контролировать смертность от коронавирусной инфекции.
Inc-news.ru вчера в 13:22
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Косово отказалось от участия в Вашингтоне в переговорах с Сербией

Напомним: накануне президенту Косово Хашиму Тачи в Гааге предъявили обвинение в военных преступлениях в 1998–1999 годах.
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Общество

Dr. Disrespect получил блокировку на Twitch. Возможно, навсегда

Популярный стример Гай Бэйм получил блокировку канала Dr.Disrespect на стриминговой платформе Twitch.
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Общество

Илон Маск снова назвал главу компании Amazon подражателем

Лос-Анджелес, США, 27 июня 2020, 01:56 — REGNUM Предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск назвал владельца американской компании Amazon Джеффа Безоса подражателем из-за покупки за $1,2 млрд стартапа Zoox, который связан с производством беспилотных автомобилей.
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Общество

На Аляске потребовали снести памятник главе русских поселений Баранову

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Названо количество доз вакцины для формирования иммунитета к COVID-19

Для формирования в России коллективного иммунитета к коронавирусу понадобится порядка 70 миллионов доз вакцины, сообщил гендиректор научного центра "Вектор" Ринат Максютов в эфире телеканала "Россия 1".
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Для получения денег следует направить электронное заявление в налоговый орган или подать его через личный кабинет налогоплательщика с 15 июля по 15 августа.
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Появился список игр, оптимизированных для Xbox Series X

В случае Xbox Series X речь идёт о полной совместимости почти со всеми играми для всех поколений Xbox.
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Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно

Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам условно режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении 129 млн рублей, обналиченных в рамках реализации проекта «Платформа».
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Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца

В действительности следователь полиции приехала в квартиру Таушанкова около двух часов ночи — уже после того, как он был убит, отметил Бушмаков.
РБК вчера в 05:33
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Трамп заявил о планах США перебросить часть войск из Германии в Польшу

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