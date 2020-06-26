Общество
Deita.ruПутин поручил увеличить продолжительность жизни на Дальнем Востоке
Президент России поручил правительству утвердить национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости. Документ будет касаться периода до 2024 года, а также должен выстраивать перспективу региона до 2035 года.
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Политика
Грызлов заявил о диалоге Киева и Донбасса по закону об особом статусе
Грызлов напомнил, что основной задачей минских договоренностей является наделение Донбасса особым статусом, закрепленным в Конституции Украины.
РБК вчера в 15:50
Политика
Меркель заявила о необходимости конструктивного диалога с Россией
Берлин, 27 июня 2020, 03:29 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель считает необходимым продолжать конструктивный диалог с Россией, в том числе и из-за способности Москва влиять на ситуацию в Сирии и Ливии.
REGNUM 20:29
Здоровье
Две больницы Омской области ждет аудиторская проверка
Омскрегион вчера в 06:29
Общество
В Челябинской области продлили режим повышенной готовности
Губернатор Челябинской области продлил до 12 июля режим повышенной готовности, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 12:04
Общество
Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет
Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Министерство труда не поддержало ее предложения о введении выплат в размере 10 тысяч рублей в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет.
Интерфакс 16:36
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
В интернете появилась запись нападения 22-летнего рядового 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК вчера в 18:03
Общество
В Омске председатель УИК выиграла квартиру в лотерее на голосовании
Жительница села Лузино и председатель УИК №1352 Анна Ганева выиграла квартиру в лотерее, организованной на избирательных участках в Омске.
Sota.vision 02:39
Музыка
Боб Дилан стал самым возрастным лидером британских чартов
Американский певец Боб Дилан стал самым возрастным музыкантом, занявшим вершину британских хит-парадов, сообщает ТАСС.
МИР 24 21:23
Экономика
Уолл-стрит: Nasdaq снова закрылся выше 10 000 пунктов
К концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 299,66 пункта (1,18%), до 25 745,60 пункта.
REGNUM вчера в 16:57
Политика
Дипмиссии России в США начали угрожать после статьи NYT об Афганистане
Российским дипломатам в Вашингтоне и Лондоне стали поступать угрозы после публикации в американской газете The New York Times статьи, содержащей необоснованные и анонимные обвинения в адрес России якобы из-за её действий в Афганистане, сообщило посольство в США.
RT на русском 22:42
Футбол
Тренер «Барселоны» признался, что клуб не сообщал ему об уходе Артура
Клуб не сообщал мне, что Артур покидает "Барселону", поэтому я не воспринимаю эту информацию как должное.
Газета.Ru 21:18
Происшествия
Рэпер Huey погиб в результате перестрелки в США
Известия 21:27
Хоккей
Хоккеист Панарин усомнился в благосостоянии НХЛ
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» (НХЛ) Артемий Панарин раскритиковал лигу в своём Twitter-аккаунте.
News.ru 13:43
Авто
Рестайлинговый внедорожник Lada Niva увидит свет в 2023 году
Хорватский партнер тольяттинского автогиганта AD Plastik Group в начале июня оформил контракт с "АвтоВАЗом" на производство пластиковых деталей обвеса для Lada Niva следующей генерации на период с 2023 до 2033 года.
Новые автомобили 12:05
Общество
В Свердловской области отменят ряд ограничений по COVID-19
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщил, что в регионе отменяют ряд мер, введенных для борьбы с коронавирусом.
Газета.Ru 11:18
Общество
В США зафиксирован рекордный рост числа зараженных коронавирусом
Вашингтон, 27 июня 2020, 03:57 — REGNUM В США за прошедшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом — 40 870 человек, сообщает агентство Reuters.
REGNUM 20:57
Здоровье
Карантин на Украине продлится до появления вакцины от коронавируса
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что карантинные меры в стране будут сохраняться до тех пор, пока не появится вакцина или лекарство, которое будет способно контролировать смертность от коронавирусной инфекции.
Inc-news.ru вчера в 13:22
Политика
Косово отказалось от участия в Вашингтоне в переговорах с Сербией
Напомним: накануне президенту Косово Хашиму Тачи в Гааге предъявили обвинение в военных преступлениях в 1998–1999 годах.
МонаВиста вчера в 05:53
Общество
Dr. Disrespect получил блокировку на Twitch. Возможно, навсегда
Популярный стример Гай Бэйм получил блокировку канала Dr.Disrespect на стриминговой платформе Twitch.
Спорт-Экспресс 19:52
Общество
Илон Маск снова назвал главу компании Amazon подражателем
Лос-Анджелес, США, 27 июня 2020, 01:56 — REGNUM Предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск назвал владельца американской компании Amazon Джеффа Безоса подражателем из-за покупки за $1,2 млрд стартапа Zoox, который связан с производством беспилотных автомобилей.
REGNUM 18:56
Общество
Названо количество доз вакцины для формирования иммунитета к COVID-19
Для формирования в России коллективного иммунитета к коронавирусу понадобится порядка 70 миллионов доз вакцины, сообщил гендиректор научного центра "Вектор" Ринат Максютов в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 20:21
Кино
Создатели «Аватара 2» показали, как проходят съемки под водой
В официальном твиттер-аккаунте научно-фантастического блокбастера Джеймса Кэмерона "Аватар" опубликовали кадр со съемок второй части, на котором показали, как проходят съемки под водой.
РИА Новости вчера в 17:14
Экономика
Самарский бизнес по заявкам получит деньги на дезинфекцию
Для получения денег следует направить электронное заявление в налоговый орган или подать его через личный кабинет налогоплательщика с 15 июля по 15 августа.
SamRU.ru 07:40
Технологии
Появился список игр, оптимизированных для Xbox Series X
В случае Xbox Series X речь идёт о полной совместимости почти со всеми играми для всех поколений Xbox.
iXBT.com 12:16
Шоу-бизнес
Наташа Королева примерила длинную челку
Стилист сделал ей длинную густую челку. «Настроение челка!» - подписала она снимок.
Lisa.ru 10:45
Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно
Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам условно режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении 129 млн рублей, обналиченных в рамках реализации проекта «Платформа».
Известия 13:24
Происшествия
Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца
В действительности следователь полиции приехала в квартиру Таушанкова около двух часов ночи — уже после того, как он был убит, отметил Бушмаков.
РБК вчера в 05:33
Политика
Трамп заявил о планах США перебросить часть войск из Германии в Польшу
Деловое.ТВ вчера в 01:45