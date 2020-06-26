Общество
Deita.ruПутин поручил увеличить продолжительность жизни на Дальнем Востоке
Президент России поручил правительству утвердить национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости. Документ будет касаться периода до 2024 года, а также должен выстраивать перспективу региона до 2035 года.
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Авто
В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей
С 1 июля 2020 года в силу вступят три новых изменения для водителей, во первых это запрет на импорт праворульной техники категорий M2 и M3 — строительных машин, грузовиков с манипуляторами, микроавтобусов и пассажирских автобусов.
Ёлдаш вчера в 00:53
Общество
В Калининградской области 27 июня запрещено продавать спиртное
В День молодёжи, который отмечается в субботу, 27 июня 2020 года, в Калининградской области запрещена розничная торговля алкоголем.
Русский Запад вчера в 10:34
Общество
Путин поздравил выпускников школ и вузов с окончанием учебного года
Владимир Путин поздравил выпускников школ и вузов с окончанием учебного года и пожелал им успехов в поиске своего будущего призвания.
RT на русском 01:20
Шоу-бизнес
Наташа Королева примерила длинную челку
Стилист сделал ей длинную густую челку. «Настроение челка!» - подписала она снимок.
Lisa.ru вчера в 10:45
Политика
Меркель предложила ЕС задуматься о мире без лидерства США
В своем интервью, опубликованном сразу в нескольких европейских СМИ, канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность новой геополитической реальности, в которой лидирующая роль не была бы за США.
Коммерсантъ вчера в 22:22
Политика
В конгресс США внесли смягченные санкции против «Северного потока — 2»
Девять американских конгрессменов от обеих партий подготовили законопроект об уточнении санкций против "Северного потока — 2" с более мягкими ограничениями.
РИА Новости вчера в 09:32
Общество
Мэрия Москвы отказала «Левому фронту» в проведении акции 4 июля
Мэрия Москвы не согласовала акцию "Левого фронта" 4 июля в гайд-парке в Сокольниках, поскольку в городе любые публичные мероприятия запрещены из-за коронавируса.
Интерфакс вчера в 10:12
Политика
Депутат Рады заявил о тайном меморандуме Украины и МВФ
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что украинские власти заключили с Международным валютным фондом (МВФ), помимо официального, тайный меморандум, предполагающий сокращение населения страны.
RT на русском вчера в 21:59
Футбол
Зенит — Крылья Советов 2:1
В матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» на своём поле обыграл самарские «Крылья Советов».
RT на русском вчера в 15:27
Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно
Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей.
Российская газета вчера в 09:53
Политика
Захарова: Москва вернет Киеву ноту из-за парада в Крыму
Газета.Ru 25 июня в 11:21
Общество
Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России
Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами.
РИА Новости вчера в 12:10
Здоровье
Ирина Гехт рассказала, когда коронавирус уйдет из Челябинской области
Как сообщила Ирина Гехт в эфире программы «Разворот» на «Челябинском эхе», новые случаи заболевания коронавирусом будут фиксировать в регионе до тех пор, пока не появится вакцина и не сформируется определенное число жителей с иммунитетом к COVID-19.
Эхо Москвы в Челябинске вчера в 09:40
Происшествия
Появилось видео с разбившим машину ФСО перед Парадом Победы солдатом
Вести.Ru вчера в 01:50
Политика
Российский лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях
Ведущий научный сотрудник института русского языка имени Виноградова РАН, кандидат филологических наук Ольга Северская в эфире радиостанции «Эхо Москвы», запись которого доступна на YouTube, заявила о найденной грамматической ошибке в бюллетенях.
Lenta.ru вчера в 14:01
Общество
За сутки в Саратовской области выявлено 111 случаев коронавируса
За прошедшие сутки в Саратовской области зафиксировано 111 случаев коронавируса.
Cаратовзем.рф вчера в 01:55
Общество
Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция
В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия вчера в 10:49
Происшествия
В Северной Осетии задержали всех участников конфликта со стрельбой
Сотрудники полиции в Северной Осетии задержали всех участников конфликта со стрельбой, в результате которого один человек погиб и ещё трое были госпитализированы, сообщили в региональном МВД России.
RT на русском 00:45
Здоровье
Кардиолог назвал способ защититься от «погодной пилы»
Врач-кардиолог, академик РАН Юрий Беленков рассказал, как избежать ухудшения самочувствия при резкой смене погоды — без проблем пережить так называемую погодную пилу.
Известия вчера в 23:00
Происшествия
Российский блогер разбился на мотоцикле под Тамбовом
Российский блогер Александр Diablo R1 разбился на мотоцикле в Тамбовской области, сообщило в четверг, 25 июня, «РИА Новости».
Известия 25 июня в 17:32
Культура
В «Симпсонах» перестанут озвучивать цветных персонажей белыми актерами
В сообщении уточняется, что с этих пор белые актеры не будут привлекаться к озвучке небелых персонажей.
Актуальные Новости 01:16
Кино
Злодей из «Парка Юрского периода» появится в «Мире Юрского периода 3»
Студия Universal Pictures возобновит съемки «Власти» уже в начале будущего месяца, а в прокат «Мир Юрского периода 3» должен попасть 10 июня 2021-го.
Киноафиша России вчера в 08:04
Футбол
Шесть футболистов покинули «Монако»
Французский "Монако" расстался с шестью футболистами. Об этом сообщается на официальном сайте "монегасков".
Газета.Ru вчера в 21:16
Общество
Депутаты хотят повысить размер почасовой оплаты труда
Эксперты считают, что как раз введение минимальной почасовой оплаты способно оградить временных сотрудников от произвола работодателей.
Мир новостей вчера в 06:37
Общество
Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет
Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Министерство труда не поддержало ее предложения о введении выплат в размере 10 тысяч рублей в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет.
Интерфакс вчера в 16:36
Музыка
«Калаш да корона». Группа ДДТ выпустила новый клип «Мертвый человек»
ИА Красная Весна вчера в 15:17
Экономика
Венгрия приняла решение о строительстве продолжения «Турецкого потока»
Венгерский газотранспортный оператор FGSZ одобрил инвестиции в строительство соединительного газопровода с Сербией мощностью 6 млрд куб. м в год, сообщает 26 июня пресс-служба оператора.
Известия вчера в 17:56
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу Парада Победы
В Калининграде наградили участницу Парада Победы, которая не сбила строй даже после того, как потеряла туфлю.
Вести ФМ 25 июня в 09:44
Армия и оружие
Су-30 подняли для перехвата самолетов-разведчиков США над Черным морем
Газета.Ru вчера в 16:59
Армия и оружие
NYT: США обвинили РФ в причастности к убийствам американских военных
В статье утверждается, что боевикам, связанным с радикальным движением «Талибан» (организация запрещена в России), Россия будто бы предлагала за вознаграждение убивать военных из западной коалиции.
REGNUM 00:59