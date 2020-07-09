Президент России Владимир Путин поручил правительству при формировании федерального бюджета на следующие года увеличить долю эффективных расходов на здравоохранение и образование.

Путин поручил увеличить расходы на здравоохранение и образование

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