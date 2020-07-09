Общество
Газета.RuПутин поручил увеличить расходы на медицину и образование
Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров увеличить расходы на медицину и образование в ближайшие три года, пишет "Интерфакс" со ссылкой на Кремль.
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Путин поручил правительству увеличить расходы на здравоохранение и образование
Общественное телевидение России11:13
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Здоровье
Израиль представляет 8 технологий, которые изменят мир туризма
Технология искусственного носа, разработанная компанией NANOSCENT, позволяет обнаружить молекулы носителей коронавируса.
Большая Азия 08:42
Общество
Минпросвещения разрешит традиционные линейки в школах 1 сентября
Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что традиционные линейки в российских школах 1 сентября пройдут, но будут обеспечены меры безопасности в связи с эпидемией коронавируса.
RT на русском 07:02
Происшествия
Губернатору Хабаровского края Фургалу предъявили обвинение
Следственный комитет России предъявил задержанному губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение по делу об убийствах.
RT на русском 13:04
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Метро Москвы проведет эксперимент по снижению цен на фиолетовой ветке
Метро Москвы в сентябре проведет эксперимент по снижению тарифов от 30% до 50% вне часа пик на таганско-краснопресненской линии, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире телеканала "Москва 24".
Газета.Ru 11:31
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В России запустят в производство не менее 3–4 вакцин от коронавируса
В России, как ожидается, до промышленного производства дойдет как минимум 3–4 вакцины от коронавируса, заявил в эфире телеканала «Россия 24» министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Коммерсантъ 13:52
Спорт
Релиз Remothered: Broken Porcelain отложили до октября
Издательство Modus Games приняло решение отложить релиз хоррор-боевика Remothered: Broken Porcelain итальянской студии Stormind Games и Darril Arts.
Игромания.ру 13:53
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 06:04
Происшествия
Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым
Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым после многочасовой поисковой операции, передает агентство Ренхап со ссылкой на полицию.
РИА Новости 12:18
Общество
Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами
Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru 13:30
Футбол
Дзюба выложил коллаж с собой, Кокориным и опечаленным Азмуном
Форвард «Зенита» Артем Дзюба продолжает шутить в инстаграме.
Sports.ru 12:45
Единоборства
Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре
Известный российский боец смешанного единоборств Сергей Харитонов ответил на слова другого популярного россиянина - Александра Емельяненко о принятии его вызова на поединок.
CT news вчера в 14:19
Игры
Nvidia будет бесплатно раздавать игру Death Stranding при покупке видеокарт
Вашингтон, 9 июля 2020, 20:24 — REGNUM Компания Nvidia объявила, что сегодняшнего дня, 9 июля 2020 года, покупатели видеокарт серии RTX будут бесплатно получать игру Death Stranding.
REGNUM 13:24
Гаджеты
Настольные Core i7 поколения Rocket Lake-S предложат 8 ядер и 12 потоков. Не спрашивайте, как
Следующим поколением настольных процессоров Intel станут чипы семейства Rocket Lake-S.
3DNews 12:55
Наука
В Ливерпульском университете создали робота-химика
Коммерсантъ 11:02
Технологии
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay, позволяющий оплачивать товары и услуги через приложение «Сбербанк онлайн», говорится в релизе банка.
Ведомости 06:37
Политика
МИД назвал вбросом данные о «российском следе» в беспорядках в Сербии
Сообщения в некоторых СМИ о якобы «российском следе» в беспорядках в Белграде являются «низкопробной заказухой» с целью помешать сотрудничеству двух стран, заявили в МИД России.
RT на русском 14:03
Политика
ФСБ вменила Сафронову передачу гостайны спецслужбе страны НАТО
Советника гендиректора "Роскосмоса" Ивана Сафронова подозревают в том, что он по заданию одной из спецслужб НАТО собирал и передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, составляющие гостайну.
Интерфакс 07 июля в 04:59
Армия и оружие
Российские комплексы С-400 перехватили украинские ракеты «Нептун»
С начала года Украина успела провести несколько испытаний Р-360, позиционируя ракету как способную уничтожить Крымский мост за несколько мгновений.
Актуальные Новости 02:52
Политика
Жириновский ответил на вопрос об истинном отношении украинцев к России
Подавляющее большинство граждан Украины ждут момента, чтобы продемонстрировать свое истинное отношение к России, вывесив на своих домах государственный флаг РФ, заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
ПолитРоссия 01:44
Киберспорт
В CS:GO была добавлена новая система защиты от читеров
Вчера, 8 июля, Valve добавила в Counter Strike: Global Offensive новую систему защиты от читеров, сообщается в официальном блоге шутера.
Чемпионат 04:51
Происшествия
Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM 07:34
Футбол
«Спартак» пожаловался в РФС на гендиректора «Зенита»
В среду руководство московского футбольного клуба «Спартак» распространило пост, что подана жалоба о нарушении этики на руководителя петербургского «Зенита» Александра Медведева.
Городовой 12:25
Общество
Вице-президент Telegram сравнил Apple и Google с Золотой ордой
Вице-президент Telegram Илья Перекопский призвал Россию присоединиться к борьбе с 30-процентным налогом Apple и Google с покупок в мобильных приложениях.
РБК 11:47
Общество
Собянин подписал указ об отмене масочного режима на улицах Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Ведомости 05:56
Происшествия
Следователи нашли похищенного мужчину в Екатеринбурге
Сотрудники СК нашли похищенного в Екатеринбурге мужчину и проводят его допрос.
ТАСС 08:27
Политика
Глава Пентагона не получал докладов о «сговоре» России с талибами
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что не получал докладов о "вознаграждении", которое якобы выплачивала Россия афганским талибам за нападения на американских солдат.
РИА Новости 14:04
Экономика
Суд разрешил британскому банку не платить по долгу перед Вексельбергом
По решению Апелляционного суда, Cynergy Bank Limited был вынужден выполнить условие договора и перестать платить по кредиту, так как в противном случае США могли бы ввести вторичные санкции против британского банка за трансакции с подсанкционным лицом — господином Вексельбергом.
Коммерсантъ 02:24
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» ответила на критику ее отношений с Авербухом
Актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", ответила в инстаграме на критику, обрушившуюся на нее после того, как стало известно о ее отношениях с фигуристом Ильей Авербухом.
РИА Новости 04:56