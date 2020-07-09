Общество

Газета.RuГазета.RuПутин поручил увеличить расходы на медицину и образование

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров увеличить расходы на медицину и образование в ближайшие три года, пишет "Интерфакс" со ссылкой на Кремль.
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