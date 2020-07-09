Президент Владимир Путин поручил правительству предусмотреть увеличение доли эффективных расходов на образование и здравоохранение при формировании бюджета страны. Как сообщается на сайте Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам своего обращения к гражданам 23 июня.

Путин поручил увеличить расходы на образование и здравоохранение

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