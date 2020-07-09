Политика

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Президент Владимир Путин поручил правительству предусмотреть увеличение доли эффективных расходов на образование и здравоохранение при формировании бюджета страны. Как сообщается на сайте Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам своего обращения к гражданам 23 июня.
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Путин поручил увеличить расходы на образование и здравоохранение

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REGNUMвчера в 11:42

Путин поручил увеличить в бюджете долю расходов на здравоохранение и образование

ТАССвчера в 11:33

Путин поручил увеличить расходы на здравоохранение и образование

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Путин поручил правительству увеличить расходы на здравоохранение и образование

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Путин поручил увеличить расходы на медицину и образование

Газета.Ruвчера в 11:09

Путин поручил не снижать расходы на помощь детям с тяжелыми заболеваниями

РИА Новостивчера в 11:06
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