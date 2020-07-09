Политика
ПрофильПутин поручил увеличить расходы на образование и здравоохранение
Президент Владимир Путин поручил правительству предусмотреть увеличение доли эффективных расходов на образование и здравоохранение при формировании бюджета страны. Как сообщается на сайте Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам своего обращения к гражданам 23 июня.
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Путин поручил правительству увеличить расходы на здравоохранение и образование
Общественное телевидение Россиивчера в 11:13
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Шоу-бизнес
Кайли и Кендалл Дженнер отдыхают на роскошном курорте в пустыне
Srnsk 08 июля в 07:07
Финансы
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 71,24 рубля
По состоянию на 10:17 мск, курс доллара находился на отметке 71,3 руб. (+0,54%), а курс евро - на 80,28 руб. (+0,35%).
ТАСС 03:22
Космос
Первый запуск китайской ракеты-носителя «Куайчжоу-11» закончился неудачей
Неполадки, возникшие при первом запуске китайской твердотопливной ракеты-носителя "Куайчжоу-11", привели к аварии, миссия признана неудачной, сообщает Центральное телевидение Китая.
РИА Новости 02:59
Происшествия
В Хабаровском крае арестовали двух депутатов ЛДПР
Член координационного совета регионального отделения партии ЛДПР, и.о. координатора отделения Захар Синяговский сообщил ТАСС, что фракция считает задержание депутатов напрямую связанным с делом губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого подозревают в организации убийств предпринимателей.
РБК 03:09
Общество
В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября
Линейки в школах 1 сентября проведут в новой форме, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 08 июля в 09:38
Шоу-бизнес
Симоньян похудела на 30 кг ради свадьбы Навки
После третьих родов женщина стала весить 72,5 килограмм, избавиться от лишних кг ей удалось с трудом.
Evo-rus.com 02:32
Происшествия
Банковские счета подозреваемого в госизмене Сафронова заблокировали
Иван Сафронов ранее работал журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей». О его назначении советником главы «Роскосмоса» сообщили в мае.
Известия вчера в 18:21
Космос
Астрономы обнаружили неизвестные ранее космические объекты
Австралийские ученые обнаружили ранее неизвестный тип космических объектов.
Профиль вчера в 07:52
Здоровье
В ВОЗ объяснили рост числа заболеваний COVID-19 в России
Суточный прирост зараженных COVID-19 в России не снижается более двух недель, это не является хорошим знаком, рост числа заболеваний продолжается из-за несоблюдения правил самоизоляции, заявила в интервью РИА Новости представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.
РИА Новости 03:12
Общество
Банки зафиксировали попытки краж кешбэка с бонусных счетов клиентов
«В начале лета банк фиксирует попытки злоумышленников зайти в личный кабинет клиента и вывести с бонусного счета накопленные бонусы или мили, покупая товары и услуги из каталога программы», — говорит Синенко, добавляя, что подобные попытки пресекаются банком.
РБК 00:00
Происшествия
Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей
Найденный мертвым в ночь на пятницу мэр столицы Южной Кореи Сеула Пак Вон Сун в своей предсмертной записке извинился перед всеми гражданами и своей семьей и попросил кремировать его, передает агентство Ренхап.
РИА Новости 00:18
Армия и оружие
США одобрили продажу Японии 105 самолетов F-35
США одобрили продажу Японии 105 истребителей пятого поколения F-35 на сумму более 23 миллиардов долларов.
Lenta.ru 02:23
Общество
В Крыму выявили 16 новых случаев COVID-19
Шестнадцать новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлены в Крыму за минувшие сутки, один из них завозной, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:16
Биатлон
Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ
Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
BFM.ru 03:01
Происшествия
На Сахалине задержаны подозреваемые в убийстве восьмилетней девочки
По делу об убийстве восьмилетней девочки на Сахалине были задержаны мужчина и женщина.
Газета.Ru вчера в 22:41
Общество
В России началась финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса
Позднее, 23 июня, вакцину получили еще 20 добровольцев, они протестируют препарат в бустерном варианте — им позднее введут второй компонент вакцины.
РИА Новости вчера в 22:04
Общество
Названы регионы с высокой распространённостью психических заболеваний
Самый низкий уровень распространённости психических заболеваний и расстройств поведения Минздрав фиксирует в Чечне (1411,9 случая на 100 тыс. населения), Москве (2022,5), Ингушетии (2067,8), Севастополе (2313,3) и Северной Осетии (2454,5).
RT на русском вчера в 23:00
Общество
США снова побили рекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки
В Соединенных Штатах зарегистрировано 65,6 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, это самый высокий суточный прирост с начала пандемии, сообщил американский Университет Джонса Хопкинса.
Взгляд.ру 01:48
Технологии
Сбербанк запустил новый платежный сервис Sberpay
Сбербанк запустил новую систему платежных сервисов SberPay.
Shraibikus News 02:09
Происшествия
У экс-замминистра ЖКХ Башкирии обнаружили на счетах более $1,5 млн
По данному факту прокуратура Башкирии через суд потребовала обратить в доход Российской Федерации свыше 1,5 млн долларов США, два земельных участка в Алуште и две квартиры в Уфе, которые были приобретены чиновником на неустановленные доходы.
REGNUM 01:43
Общество
Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами
Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru вчера в 13:30
Наука
Теорию норвежского археолога Хейердала смог подтвердить анализ ДНК
Evo-rus.com вчера в 13:44
Общество
После прорыва дамбы восстановлено движение по Волоколамскому шоссе
Приостановленное из-за прорыва дамбы движение по Волоколамскому шоссе возобновлено, сообщил глава Рузского городского округа Московской области Николай Пархоменко.
RT на русском 01:13
Футбол
«Манчестер Юнайтед» выиграл «Астон Виллу» в матче чемпионата Англии
Моя Москва.онлайн 00:27
Общество
Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru вчера в 13:25
Игры
В Epic Games Store началась раздача трёх игр
CyberSport.ru вчера в 11:47
Общество
Режим самоизоляции на Ямале продлили до 20 июля
Режим самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции продлен в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) до 20 июля.
ТАСС 01:55
Происшествия
В Кировской области один человек погиб при взрыве газа в жилом доме
Один человек погиб и двое ранены при взрыве газа в многоквартирном жилом доме в поселке Кикнур Кировской области, сообщило в пятницу ГУ МЧС по региону.
Российская газета 01:39
Игры
Авторы Psychonauts 2 вернули в игру вырезанный контент благодаря Microsoft
Double Fine смогла вернуть в Psychonauts 2 вырезанный контент благодаря тому, что студию купила Microsoft.
CyberSport.ru 03:26