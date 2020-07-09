Общество

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Президент Владимир Путин поручил правительству предусмотреть увеличение доли эффективных расходов на образование и здравоохранение при формировании бюджета страны. Как сообщается на сайте Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам своего обращения к гражданам 23 июня.
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Путин поручил увеличить расходы на здравоохранение и образование

Взгляд.ру12:03

Путин поручил увеличить расходы на медицину и образование

Газета.Ru11:09

Путин поручил увеличить в бюджете долю расходов на здравоохранение и образование

ТАСС11:33

Путин поручил увеличить расходы на образование и здравоохранение

НТВ11:16

Путин поручил правительству увеличить расходы на здравоохранение и образование

Общественное телевидение России11:13

Путин поручил увеличить расходы бюджета на здравоохранение и образование

REGNUM11:42

Путин поручил к августу доложить о выделении регионам допподдержки

РИА Новости11:08
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