Общество
ПрофильПутин поручил увеличить расходы на образование и здравоохранение
Президент Владимир Путин поручил правительству предусмотреть увеличение доли эффективных расходов на образование и здравоохранение при формировании бюджета страны. Как сообщается на сайте Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам своего обращения к гражданам 23 июня.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Путин поручил правительству увеличить расходы на здравоохранение и образование
Общественное телевидение России11:13
Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 18:28, Ашберн
Общество
Москва заняла первое место в инвестрейтинге регионов АСИ
Москва возглавила Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах России по итогам 2019 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:04
Шоу-бизнес
В Лондоне начался суд по делу Эмбер Херд и Джонни Деппа
В Лондоне начался суд по делу бывших супругов Эмбер Херд и Джонни Деппа - ранее актеры обвиняли друг друга в жестокости во время брака.
Газета.Ru 07 июля в 14:09
Происшествия
Фургал не признал вину во вменяемых ему преступлениях
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признал вину по обвинениям в организации покушений и убийств предпринимателей.
Известия 16:51
Происшествия
Вику Тепляковой нашли мертвой в Холмском районе
Как стало известно ASTV.RU, пропавшую 6 июля Вику Теплякову обнаружили мертвой в районе села Пятиречье Холмского района.
АСТВ 17:32
Общество
Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 13 стран
Роспотребнадзор предложил возобновить авиасообщение с девятью европейскими и четырьмя азиатскими странами.
Известия 08:05
Авто
Илон Маск заявил о скором создании полностью автономного автомобиля
Илон Маск заявил в ходе церемонии открытия Всемирной конференции по вопросам искусственного интеллекта (WAIC), что Tesla «очень близка» к созданию полностью беспилотного автомобиля.
Коммерсантъ 12:34
Авто
Toyota запатентовала поворотники для автомобиля, который ездит боком
Новые поворотники разработаны для машины с колесами, способными поворачиваться на 90 градусов.
Evo-rus.com вчера в 02:24
Футбол
Моуринью о матче с «Борнмутом»: «Все знают, что был пенальти в пользу „Тоттенхэма“. Все»
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью остался недоволен судейством в матче 34-го тура АПЛ с «Борнмутом».
Sports.ru 16:31
Общество
Собянин подписал указ об отмене масочного режима на улицах Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Ведомости 05:56
Футбол
Главного тренера «Спартака» удалили в матче с «Локомотивом»
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско получил красную карточку в первом тайме матча 27-го тура чемпионата России против «Локомотива».
РБК вчера в 15:01
Политика
Экс-депутат Рады объяснила, почему Украина навсегда потеряла Крым
Киев потерял Крым, потому что вел себя с жителями полуострова непорядочно, заявила экс-депутат Рады Анна Герман.
Газета.Ru 07:04
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова ответила на критику ее отношений с Авербухом
Звезда серила «Папины дочки» Елизавета Арзамасова отреагировала на критику, обрушившуюся на актрису после новости о ее романе со знаменитым фигуристом Ильей Авербухом.
Аргументы и Факты 06:28
Энергетика
Аналитики ожидают подорожания нефти до $150 за баррель
Цены на нефть могут вырасти до $150 за баррель к 2025 году, считают аналитики. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Газета.Ru 15:06
Армия и оружие
Разведку у границ РФ за неделю вели 30 иностранных самолетов
За неделю разведывательную деятельность у российских границ вели 30 иностранных самолетов-разведчиков.
Газета.Ru 17:38
Политика
Жириновский ответил на вопрос об истинном отношении украинцев к России
Подавляющее большинство граждан Украины ждут момента, чтобы продемонстрировать свое истинное отношение к России, вывесив на своих домах государственный флаг РФ, заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
ПолитРоссия 01:44
Общество
В Боливии и.о. президента заразилась новым коронавирусом
Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес заявила, что ее тест на новую коронавирусную инфекцию дал положительный результат.
ТАСС 18:21
Футбол
Дзюба в парике показал, как «Зенит» празднует завоевание титула РПЛ
Нападающий питерского клуба Артём Дзюба опубликовал видео на своей странице в инстаграме, где он, надев синий парик, едет вместе с командой по городу.
Soccer.ru 05:22
Наука
На Аляске найден фрагмент окаменелой челюсти редкого динозавра
Фрагмент окаменелой челюсти динозавра обнаружен в арктической зоне Аляски.
News.ru 14:51
Политика
Канье Уэст поборется за пост президента США как независимый кандидат
Американский музыкант Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться на пост президента США как независимый кандидат, поскольку от республиканцев уже выдвигается нынешний глава государства Дональд Трамп.
Страна Советов on-line вчера в 15:13
Наука
Ученые разрешили вековой секрет феномена «мертвой воды»
«Мертвая вода», образующаяся на границе смешения соленой и пресной воды, заставляет судно менять скорость.
Evo-rus.com вчера в 01:21
Общество
Главный инфекционист США предупредил об усилении пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса в мире все еще находится на своем начальном этапе.
BFM.ru 11:50
Здоровье
Ужесточение карантина в Узбекистане объяснили угрозой коллапса системы здравоохранения
Ранее было принято решение разрешить бессимптомным пациентам лечиться дома, а карантинный период сократили с 14 до 10 дней.
Фергана вчера в 08:29
Экономика
В июне доходы торговых центров Татарстана упали на 90%
Падение выручки связано с тем, что ТЦ не могут работать в полноценном режиме В июне торговые центры Татарстана потеряли до 90% доходов.
Казань24 13:26
Энергетика
Минэнерго США сообщило о снижении спроса на экспорт СПГ
Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) сообщили о сокращении поставок американского сжиженного природного газа.
Деловое.ТВ 08:39
Здоровье
Для спасения Ярослава Чернова не хватает 804 954 руб
Если вы решили спасти Ярослава Чернова, пусть вас не смущает цена спасения.
Коммерсантъ 18:19
Шоу-бизнес
Адвокаты Пелагеи подали встречный иск к Ивану Телегину
В Никулинском суде Москвы адвокаты Пелагеи выдвинули встречный иск.
Суть событий 07:14
Общество
Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября
Министерство просвещения РФ одобрило проведение школьных линеек 1 сентября. Они пройдут с соблюдением всех мер безопасности.
BFM.ru 08:15
Политика
США пригласили Рябкова на новый раунд переговоров по безопасности
США пригласили замглавы МИД РФ Сергея Рябкова на новый раунд переговоров по стратегической стабильности, сообщило бюро госдепа по международной безопасности и нераспространению по итогам встречи помощника госсекретаря Кристофера Форда с российским послом Анатолием Антоновым.
РИА Новости 18:05
Игры
В Сети появилась получасовая запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla
Выход Assassin’s Creed Valhalla запланирован на конец года.
МонаВиста 07 июля в 12:48