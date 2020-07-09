Политика

Взгляд.руВзгляд.руПутин поручил увеличить расходы на здравоохранение и образование

Президент России Владимир Путин поручил правительству при формировании федерального бюджета на следующие года увеличить долю эффективных расходов на здравоохранение и образование.
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Путин поручил увеличить расходы на здравоохранение и образование

Взгляд.ру12:03

Путин поручил увеличить в бюджете долю расходов на здравоохранение и образование

ТАСС11:33

Путин поручил увеличить расходы на медицину и образование

Газета.Ru11:09

Путин поручил увеличить долю расходов бюджета на здравоохранение и образование

Rambler News Service11:15

Путин поручил правительству увеличить расходы на здравоохранение и образование

Общественное телевидение России11:13

Путин поручил увеличить расходы на образование и здравоохранение

НТВ11:16

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