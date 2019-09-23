Политика
РИА НовостиПутин поручил увеличить стимулирующие выплаты врачам и учителям в ДФО
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству к 1 декабря 2019 года увеличить выплаты для врачей и учителей в Дальневосточном федеральном округе в рамках программ "Земский доктор" и "Сельский учитель" в два раза, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
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Происшествия
Гособвинение обжаловало возврат дела «Седьмой студии» в прокуратуру
Сторона гособвинения подала апелляционное представление на решение Мещанского суда Москвы о возврате в прокуратуру из-за недостатков в обвинительном заключении дела "Седьмой студии", обвиняемым по которому проходит режиссер и худрук "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников.
Интерфакс 02:26
Происшествия
В Красноярском крае пропала семья из четырёх человек
В Тюхтетском районе Красноярского края 125 сотрудников полиции разыскивают пропавшую семью из четырёх человек.
REGNUM 02:48
Происшествия
Бывший глава полиции Армении найден мертвым в своем доме
Тело экс-начальника полиции Армении Айка Арутюняна обнаружено в его доме с огнестрельным ранением.
REGNUM 02:27
Игры
Новая Sony PlayStation станет самой энергоэффективной консолью Sony
Для сравнения PlayStation 4 в режиме ожидания потребляла 8,5 Вт. Во время своей работы потребление вырастало до 137 Вт.
Astera вчера в 07:09
Происшествия
Подавший в отставку мэр Новокуйбышевска госпитализирован с ранением
Следователи устанавливают обстоятельства получения ранения бывшим мэром Новокуйбышевска (город-спутник Самары) Владимиром Фоминым, который накануне подал заявление об отставке.
Интерфакс 02:45
Политика
Президенты США и Польши объединились против «Северного потока-2»
Президент США Дональд Трамп и глава Польши Анджей Дуда обсудили способы препятствия строительству российского газопровода «Северный поток-2».
Lenta.ru вчера в 23:35
Политика
В Киеве объяснили ошибку Зеленского в отношениях с Москвой
Президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку, поставив во главе министерства иностранных дел республики Вадима Пристайко.
REGNUM 00:58
Политика
Соловьёв прокомментировал эмоциональность в программе на «России 1»
Телеведущий Владимир Соловьёв объяснил своё эмоциональное поведение в программе на телеканале «Россия 1» тем, что не мог слышать «либеральный бред» про историю России.
RT на русском вчера в 23:41
Политика
Более 35 тысяч жителей ДНР и ЛНР получили российские паспорта
24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке получения российских паспортов жителями самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
RT на русском 00:50
Происшествия
Четыре человека погибли в результате пожара в Чебоксарах
Четыре человека погибли при возгорании деревянной постройки на территории коллективного садового товарищества в Чебоксарах.
РБК 02:43
Технологии
В России появится идентификация мобильных абонентов по лицу и голосу
Российские сотовые операторы начали работу над созданием системы удаленной идентификации абонентов по лицу и голосу.
Lenta.ru 00:00
Общество
В Гидрометцентре пообещали подобие бабьего лета в октябре
«В сентябре бабьего лета не будет, а дальше с повышенной вероятностью можно ожидать, что температура, близкая к 15 градусам, будет в октябре», — сказал Вильфанд.
РБК вчера в 08:51
Транспорт
«Ямал» жалуется на перегрузки Superjet при взлете-посадке
В августе-сентябре было зафиксировано семь случаев превышения вертикальных нагрузок на шасси SSJ при взлетах и посадках.
Коммерсантъ вчера в 18:07
Происшествия
Академики РАН потребовали пересмотреть «московское дело»
Неформальное объединение академиков РАН «Клуб 1 июля» опубликовало открытое заявление с требованием пересмотреть «московское дело».
Афиша Daily вчера в 14:30
Гаджеты
Компания Xiaomi показала Xiaomi Mi Mix Alpha
Китайская компания Xiaomi продемонстрировала уникальный смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 02:30
Происшествия
СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
RT на русском вчера в 04:12
Финансы
Эксперты предупредили о негативных эффектах вывода экономики из тени
Под выводом экономики из тени понимается вовлечение неформальной или теневой деятельности в регулируемый оборот — как следствие затронутые процессом работники и бизнес начинают платить налоги и сборы, чего раньше избегали.
РБК 00:00
Происшествия
В Хабаровском крае один человек погиб при нападении тигра
Тигр напал на охотников в Хабаровском крае, когда те случайно приблизились к месту, где он ел добычу, один человек погиб, зверь застрелен, сообщил РИА Новости генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
РИА Новости 02:00
Общество
Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку
В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
Газета.Ru вчера в 08:25
Происшествия
В Саратове юноша зарезал подругу из-за отказа вернуть ему долг
РБК 22 сентября в 10:57
Происшествия
Эвакуация с горевшей плавбазы «Петр Житников» завершена
РИА Новости вчера в 22:31
Политика
Британия, Франция и Германия обвинили Иран в атаках на саудовские НПЗ
Лидеры Франции, Германии и Великобритании в совместном коммюнике возложили на Иран ответственность за нападение на саудовские нефтяные объекты.
РИА Новости вчера в 16:45
Армия и оружие
Конашенков рассказал о дронах боевиков, сбитых при атаке Хмеймима
Дроны сирийских боевиков, которые были сбиты вблизи российской авиабазы Хмеймим в Сирии, создавались с применением сложных технических решений, требующих специального образования, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Газета.Ru 02:49
Культура
«Форт Боярд» вернулся на экраны
Форт: новейшая история Французскому шоу "Форт Боярд" в следующем году исполнится 30 лет.
RT на русском 22 сентября в 16:11
Экономика
Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих
Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.
Газета.Ru вчера в 08:51
Политика
На Украине призвали принудительно установить морскую границу с Россией
Президента Украины Владимира Зеленского и правительство страны призвали провести переговоры с Россией по установлению морской границы с Россией.
Lenta.ru вчера в 13:55
Здоровье
Педиатр назвал правила подготовки ребенка к сезону простуд
Педиатр Владимир Остапишин, профессор и доктор медицинских наук, назвал правила подготовки ребенка к сезону простуд.
Актуальные Новости вчера в 08:03
Происшествия
Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ
В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».
Известия 22 сентября в 22:35