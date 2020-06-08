Экономика
Российская газетаПутин поручил увеличить субсидии на закупку российской сельхозтехники
Президент России поручил правительству выделить из госказны в этом году 2 млрд рублей на субсидии производителям сельхозтехники.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Владимир Путин поручил выделить средства на поддержку производителей сельхозтехники
Парламентская газетавчера в 12:36
Путин поручил выделить 6 млрд рублей на докапитализацию «Росагролизинга»
Российская газетавчера в 13:24
Автоматически обработаны 7222 источника, обновлено в 08:08, Ашберн
Кино
Режиссер «Чернобыля» снимет пилотный эпизод для сериала The Last of Us
Российская газета вчера в 04:37
Футбол
Василий Уткин назвал лучших игроков в истории российского футбола
Уткин открыл очередной выпуск своей программы на Youtube признанием, что готов к ожесточенному спору в комментариях и готов назвать лучших, по его мнению, игроков в отечественном футболе.
Newia.ru вчера в 12:45
Политика
Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru вчера в 19:12
Общество
В США нашли признаки вспышки коронавируса в Ухане летом 2019 года
Учёные не считают эти признаки однозначным подтверждением эпидемии, однако полагают, что ситуация в Ухане ухудшилась ещё до декабря, когда вспышка произошла на рынке морепродуктов.
REGNUM 05:06
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
Общество
Минпросвещения призвало провести очные выпускные после завершения ЕГЭ
Минпросвещения России рекомендовало российским школам провести очные выпускные вечера после завершения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
News.ru 07:35
Армия и оружие
На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1»
За последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, подсчитал Defense Express, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru 06 июня в 17:08
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова
Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер вчера в 09:45
Происшествия
Чемпион мира по хоккею Сушинский сообщил об обысках в его автосалоне
Президент клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" Максим Сушинский прокомментировал информацию о том, что сотрудники полиции проводят обыск в его доме и автосалоне, который ему принадлежит.
Газета.Ru 07:56
Политика
Песков оценил снятие ограничений в Москве
В Кремле не считают снятие ограничений в столице слишком стремительным.
Российская газета 06:36
Экономика
Власти готовят для российских пенсионеров две новые льготы
Российские пенсионеры смогут получать две новые льготы. В Госдуму поступили соответствующие законопроекты.
IrkutskMedia 05:22
Общество
Депутаты ЛДПР предложили ввести минимальную почасовую оплату труда
Обновлено в 14:32 Депутаты ЛПДР разработали и направили в правительство законопроект о введении минимального порога почасовой оплаты труда для тех, кто работает по срочному договору или неполный рабочий день, сообщает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 06:46
Общество
Глава Ростуризма рассчитывает на старт туристического сезона с 1 июля
«Очень рассчитываем, что начиная с 1 июля россияне смогут свободно путешествовать по нашей стране — безусловно, с соблюдением всех мер безопасности и предосторожностей», — приводит ТАСС слова Догузовой.
RT на русском 07:25
Происшествия
Пропавшую в Пермском крае двухлетнюю девочку нашли в лесу
Пропавшую девочку нашли живой днем 9 июня, сообщает портал «59.ру» cо ссылкой на волонтеров поисковых отрядов.
Рифей-Пермь 05:26
Здоровье
В Ивановской области за неделю резко выросло число больных пневмонией
Иваново, 8 июня 2020, 12:21 — REGNUM Число тяжёлых случаев и случаев средней тяжести среди пациентов с положительными тестами на коронавирус выросло в Ивановской области.
REGNUM вчера в 05:21
Происшествия
Мать и троих детей нашли мертвыми в квартире в Элисте
«По предварительным данным, дети погибли от колотых ран, несовместимых с жизнью, женщина покончила с собой», — говорится в сообщении ведомства.
Известия вчера в 12:25
Шоу-бизнес
Последняя программа с покойной Норкиной вышла в эфир
Слово и Дело вчера в 12:50
Происшествия
В Госдуме призвали к самому строгому наказанию для Михаила Ефремова
Если суд подтвердит, что актер Михаил Ефремов был пьян, то наказание за ДТП, где погиб человек, должно быть самым строгим.
Российская газета 04:22
Игры
Sony перенесла презентацию игр для PlayStation 5 на 11 июня
Коммерсантъ вчера в 18:04
Политика
Песков заявил о превалирующей поддержке поправок к Конституции
"Ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок к Конституции", - констатировал Песков, заметив, что об этом свидетельствуют и социологические исследования.
Российская газета вчера в 06:24
Здоровье
У 107 постояльцев дома престарелых под Воронежем выявили коронавирус
Коронавирус в Воронежской области подтвердился у 107 постояльцев дома престарелых и у 12 сотрудников.
Известия вчера в 10:57
Авто
В России отзывают минивэны Toyota Alphard
Представители Toyota сообщили о планах отозвать на рынке России популярные минивэны Aphard.
Faktom вчера в 14:03
Шоу-бизнес
Наташа Королева поделилась видео из бани
На днях популярная певица Наташа Королева порадовала своих поклонников в Instagram.
Bimru.ru вчера в 06:31
Кино
Пора прощаться: актриса Инна Королева покинула сериал «Сваты»
Актриса Инна Королева, сыгравшая в «Сватах» Машу Ковалеву, отвечая на вопросы поклонников в Instagram, рассказала, что покинула телепроект.
Городовой вчера в 07:02
Общество
В Берлине по запросу США арестовали российского музыканта
Минюст США обвинил российского диджея Дениса Казначеева в мошенничестве в Сети. Также мужчине вменяют отмывание денег.
ФедералПресс 07 июня в 18:39
Общество
Все санатории и отели откроют в Крыму
Рамблер вчера в 15:41
Происшествия
Экс-глава саратовского ГУ МЧС оправдан по делу о превышении полномочий
СаратовБизнесКонсалтинг 06:59