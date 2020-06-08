Экономика

Российская газетаРоссийская газетаПутин поручил увеличить субсидии на закупку российской сельхозтехники

Президент России поручил правительству выделить из госказны в этом году 2 млрд рублей на субсидии производителям сельхозтехники.
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Поручение Президента РФ от 7 июня 2020 г. «Перечень поручений по итогам совещания о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности»

Гарант04:58

Путин поручил выделить «Росагролизингу» миллиарды рублей

ИА Красная Веснавчера в 13:57

Путин поручил продлить программу льготных кредитов сельхозпроизводителям

REGNUMвчера в 13:13

Путин поручил выделить 6 млрд рублей на докапитализацию «Росагролизинга»

ТАССвчера в 13:03

Владимир Путин поручил выделить средства на поддержку производителей сельхозтехники

Парламентская газетавчера в 12:36

Путин поручил выделить 6 млрд рублей на докапитализацию «Росагролизинга»

Российская газетавчера в 13:24

Путин поручил добавить на закупку сельхозтехники 4,5 миллиарда рублей

ТК Звездавчера в 13:26
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Происшествия

В крови у Ефремова обнаружили 2,1 промилле алкоголя

Росбалт 07:12
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Происшествия

Прокурор сообщил об анализе осколков в телах членов экипажа MH17

РБК 00:41
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Кино

Режиссер «Чернобыля» снимет пилотный эпизод для сериала The Last of Us

Российская газета вчера в 04:37
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Футбол

Василий Уткин назвал лучших игроков в истории российского футбола

Уткин открыл очередной выпуск своей программы на Youtube признанием, что готов к ожесточенному спору в комментариях и готов назвать лучших, по его мнению, игроков в отечественном футболе.
Newia.ru вчера в 12:45
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Политика

Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru вчера в 19:12
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Общество

В США нашли признаки вспышки коронавируса в Ухане летом 2019 года

Учёные не считают эти признаки однозначным подтверждением эпидемии, однако полагают, что ситуация в Ухане ухудшилась ещё до декабря, когда вспышка произошла на рынке морепродуктов.
REGNUM 05:06
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Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
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Общество

Минпросвещения призвало провести очные выпускные после завершения ЕГЭ

Минпросвещения России рекомендовало российским школам провести очные выпускные вечера после завершения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
News.ru 07:35
Армия и оружие

На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1»

За последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, подсчитал Defense Express, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru 06 июня в 17:08
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Шоу-бизнес

Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова

Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер вчера в 09:45
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Происшествия

Адвокат заявил о готовности Ефремова помогать семье погибшего в ДТП

Известия 06:32
Происшествия

Чемпион мира по хоккею Сушинский сообщил об обысках в его автосалоне

Президент клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" Максим Сушинский прокомментировал информацию о том, что сотрудники полиции проводят обыск в его доме и автосалоне, который ему принадлежит.
Газета.Ru 07:56
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Политика

Песков оценил снятие ограничений в Москве

В Кремле не считают снятие ограничений в столице слишком стремительным.
Российская газета 06:36
Экономика

Власти готовят для российских пенсионеров две новые льготы

Российские пенсионеры смогут получать две новые льготы. В Госдуму поступили соответствующие законопроекты.
IrkutskMedia 05:22
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Общество

Депутаты ЛДПР предложили ввести минимальную почасовую оплату труда

Обновлено в 14:32 Депутаты ЛПДР разработали и направили в правительство законопроект о введении минимального порога почасовой оплаты труда для тех, кто работает по срочному договору или неполный рабочий день, сообщает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 06:46
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Общество

Глава Ростуризма рассчитывает на старт туристического сезона с 1 июля

«Очень рассчитываем, что начиная с 1 июля россияне смогут свободно путешествовать по нашей стране — безусловно, с соблюдением всех мер безопасности и предосторожностей», — приводит ТАСС слова Догузовой.
RT на русском 07:25
Происшествия

Пропавшую в Пермском крае двухлетнюю девочку нашли в лесу

Пропавшую девочку нашли живой днем 9 июня, сообщает портал «59.ру» cо ссылкой на волонтеров поисковых отрядов.
Рифей-Пермь 05:26
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Здоровье

В Ивановской области за неделю резко выросло число больных пневмонией

Иваново, 8 июня 2020, 12:21 — REGNUM Число тяжёлых случаев и случаев средней тяжести среди пациентов с положительными тестами на коронавирус выросло в Ивановской области.
REGNUM вчера в 05:21
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Происшествия

Мать и троих детей нашли мертвыми в квартире в Элисте

«По предварительным данным, дети погибли от колотых ран, несовместимых с жизнью, женщина покончила с собой», — говорится в сообщении ведомства.
Известия вчера в 12:25
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Шоу-бизнес

Последняя программа с покойной Норкиной вышла в эфир

Слово и Дело вчера в 12:50
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Происшествия

В Госдуме призвали к самому строгому наказанию для Михаила Ефремова

Если суд подтвердит, что актер Михаил Ефремов был пьян, то наказание за ДТП, где погиб человек, должно быть самым строгим.
Российская газета 04:22
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Игры

Sony перенесла презентацию игр для PlayStation 5 на 11 июня

Коммерсантъ вчера в 18:04
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Политика

Песков заявил о превалирующей поддержке поправок к Конституции

"Ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок к Конституции", - констатировал Песков, заметив, что об этом свидетельствуют и социологические исследования.
Российская газета вчера в 06:24
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Здоровье

У 107 постояльцев дома престарелых под Воронежем выявили коронавирус

Коронавирус в Воронежской области подтвердился у 107 постояльцев дома престарелых и у 12 сотрудников.
Известия вчера в 10:57
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Авто

В России отзывают минивэны Toyota Alphard

Представители Toyota сообщили о планах отозвать на рынке России популярные минивэны Aphard.
Faktom вчера в 14:03
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Шоу-бизнес

Наташа Королева поделилась видео из бани

На днях популярная певица Наташа Королева порадовала своих поклонников в Instagram.
Bimru.ru вчера в 06:31
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Кино

Пора прощаться: актриса Инна Королева покинула сериал «Сваты»

Актриса Инна Королева, сыгравшая в «Сватах» Машу Ковалеву, отвечая на вопросы поклонников в Instagram, рассказала, что покинула телепроект.
Городовой вчера в 07:02
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Общество

В Берлине по запросу США арестовали российского музыканта

Минюст США обвинил российского диджея Дениса Казначеева в мошенничестве в Сети. Также мужчине вменяют отмывание денег.
ФедералПресс 07 июня в 18:39
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Общество

Все санатории и отели откроют в Крыму

Рамблер вчера в 15:41
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Происшествия

Экс-глава саратовского ГУ МЧС оправдан по делу о превышении полномочий

СаратовБизнесКонсалтинг 06:59
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Как работают Яндекс.Новости?
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