Экономика

Российская газетаРоссийская газетаПутин поручил увеличить субсидии на закупку российской сельхозтехники

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Президент России поручил правительству выделить из госказны в этом году 2 млрд рублей на субсидии производителям сельхозтехники.
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