Политика
ИзвестияПутин поручил увеличить выплаты врачам и учителям ДФО
Президент России Владимир Путин поручил правительству увеличить выплаты для врачей и учителей в Дальневосточном федеральном округе в рамках программы «Земский учитель» и «Земский доктор». Поручение, данное по итогам Восточного экономического форума, опубликовано на сайте Кремля.
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Путин поручил увеличить выплаты сельским врачам и учителям на Дальнем Востоке
Rambler News Service04:14
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 07:16, Вашингтон
Происшествия
В Екатеринбурге ищут автомобилиста, который проехал по голове пешехода
В сети появилось видео, на котором видно, что водитель проехал по голове мужчины, вышедшего на дорогу.
Уральский меридиан вчера в 06:03
Политика
Против Парубия возбуждено дело о массовых беспорядках в Одессе
Бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий подтвердил информацию о том, что против него возбуждено уголовное дело по факту организации беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.
Газета.Ru 05:47
Происшествия
На Кубани поезд сбил насмерть четырехлетнего мальчика
Российская газета 06:19
Происшествия
Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ
В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».
Известия вчера в 22:35
Авто
Появилась информация о Kia Sorento нового поколения
Ожидается, что официальная премьера нового поколения Kia Sorento состоится в ближайшие месяцы, а продажи начнутся в начале следующего года.
Тарантас Ньюс вчера в 23:30
Шоу-бизнес
Петросян пожаловался на беспредел Степаненко
Петросян и Степаненко развелись в ноябре 2018 года.
Утро.ru 06:48
ЖКХ
Власти Москвы объявили о начале подачи тепла в жилые дома
«Сегодня город приступает к пуску тепла с включением отопления в медицинских и образовательных учреждениях, жилых домах, объектах спортивной инфраструктуры, административных и промышленных зданиях», — сказал Бирюков, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.
РБК 07:15
Экономика
Запас прочности есть: Медведев рассказал о профицитном бюджете
Глава правительства доложил о состоявшемся обсуждении проекта бюджета на 2020 год и на плановый период 2021—2022 годов.
REGNUM 06:54
Политика
Зеленский призвал украинцев поучаствовать во флешмобе против коррупции
Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев к «масштабному флешмобу», предложив сообщать о любых проявлениях коррупции на горячую линию Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
RT на русском 06:51
Шоу-бизнес
Стало известно о прекращении лечения Заворотнюк
21 сентября стало известно, что актриса перенесла вторую операцию, после которой появилась надежда на ее выздоровление.
Lenta.ru вчера в 22:30
Политика
Роскомнадзор создаст список фейковых СМИ
В Роскомнадзоре проработали идею создания списка изданий, регулярно распространяющих недостоверную "фейковую" информацию.
Вести.Ru 04:08
Политика
Шпиона Смоленкова объявили в розыск
Бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, объявили в розыск как пропавшего без вести.
Lenta.ru 05:44
Происшествия
ФСБ использовала амнистию капитала против бизнеса
Эксперты называют это опасным прецедентом, который создает угрозу для всех, кто решил легализовать свои капиталы.
Ведомости вчера в 17:13
Транспорт
Власти Москвы обязали агрегаторов делиться новыми данными
Мэрия Москвы опубликовала постановление, расширяющее перечень информации, которую службы заказа такси, включая онлайн-агрегаторов, должны передавать в единую региональную навигационно-информационную систему Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Коммерсантъ вчера в 18:10
Экономика
Минфин объявил о сокращении госслужащих с 2020 года
Российские власти приступят к повсеместному сокращению числа госслужащих с 2020 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:19
Авто
Заработали новые правила расчета транспортного налога
Новые правила расчет транспортного налога заработали на всей территории России, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 07:05
Армия и оружие
МИД прокомментировал планы Британии создать дивизию против киберугроз
Ряд британских СМИ сообщал, что в рамках сухопутных войск Соединенного Королевства создается первая в своем роде дивизия по борьбе с "гибридными действиями", которая займется координацией работы по организации кибератак, распространению дезинформации и применению так называемых "электронных вооружений".
РИА Новости 04:29
Происшествия
По делу экс-мэра Оренбурга утвердили обвинительное заключение
В Оренбурге прокуратура утвердила обвинительное заключение экс-главе города Евгению Арапову.
Телеканал UTV 02:08
Экономика
Российские застройщики стали чаще банкротиться
В период с 1 января по 10 сентября 2019 года в России выявлено 133 обанкротившихся строительных компании, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на данные Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК).
Lenta.ru 06:33
Происшествия
Кремль не комментирует решение суда по делу дизайнера Коновалова
Кремль не комментирует решение суда по делу о несогласованном митинге 27 июля в отношении дизайнера Константина Коновалова, у которого после задержания был диагностирован перелом ноги.
ТАСС 06:25
Общество
Астрономическая осень. Что означает осеннее равноденствие
День весеннего равноденствия (хару-но хиган сюмбун-но хи) и День осеннего равноденствия (аки-но хиган сюбун-но хи) связаны с поминанием ушедших предков, в это время принято посещать могилы усопших родственников.
ТАСС 03:20
Наука
Компания Google создала самый мощный компьютер в мире
Представители компании Google сообщили о создании самого мощного квантового компьютера в мире – он способен всего за несколько минут произвести расчеты, на которые его предшественнику потребовались бы тысячи лет.
NewInform 21 сентября в 07:56
Авто
Названы автомобили с лучшими мультимедийными системами
Изучив отзывы владельцев, эксперты исследовательского агентства J.D. Power назвали автомобили с лучшими мультимедийными системами.
Автоновости дня 20 сентября в 11:37
Здоровье
Об опасности проживания в однокомнатных квартирах предупредили медики
Об опасности проживания в однокомнатных квартирах предупредили медики. Нехватка пространства может привести к нервным расстройствам.
Aobe.ru 21 сентября в 09:56
Общество
Чем быстрее человек ходит, тем дольше он проживет, считают в Японии
LentaChel.ru 21 сентября в 01:14
Кино
В США вручили телепремию «Эмми»
В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения лауреатов телепремии «Эмми». Лучшим драматическим сериалом признана «Игра престолов».
BFM.ru 00:13
Происшествия
В Петербурге возбудили дело из-за фотографий политиков на кладбище
Как сообщил изданию «Фонтанка» адвокат одного из задержанных Андрея Жексимбаева Максим Камакин, его подзащитный был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, которое возбуждено по ст.244 УК России (надругательство над телами умерших и местами их захоронения группой лиц по предварительному сговору).
РБК 21 сентября в 14:18
Армия и оружие
Роскосмос отказывается от своей самой мощной ракеты
Популярная механика 03:36
Общество
В Гидрометцентре предупредили о затяжном похолодании в России
В центральной России установилась прохладная погода, которая продержится всю текущую неделю.
Известия 00:44