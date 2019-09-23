Политика
ИзвестияПутин поручил увеличить выплаты врачам и учителям ДФО
Президент России Владимир Путин поручил правительству увеличить выплаты для врачей и учителей в Дальневосточном федеральном округе в рамках программы «Земский учитель» и «Земский доктор». Поручение, данное по итогам Восточного экономического форума, опубликовано на сайте Кремля.
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Автоматически обработано 7008 источников, обновлено в 01:29, Вашингтон
Общество
Татарстан вошел в десятку регионов РФ с самым большим числом студентов
Татарстан же вошел в десятку регионов, куда чаще всего направляются 18-летние из этих регионов, передает «Коммерсантъ» .
БИЗНЕС Online 00:28
Политика
Глава Бурятии Цыденов: Я не считаю, что можно назвать сложившуюся ситуацию в республике «политическим кризисом»
Глава республики Бурятия Алексей Цыденов считает, что вряд ли можно назвать сложившуюся ситуацию в республике "политическим кризисом".
Эхо Москвы вчера в 08:11
Политика
Соловьев резко отреагировал на «либеральный бред» о России
Телеведущий Владимир Соловьев ударил по барьеру в студии "России 1" и кричал в прямом эфире из-за "либерального бреда про российскую историю".
РИА Новости вчера в 18:22
Общество
Назван самый популярный спиртной напиток в РФ
Пиво оказалось самым популярным в России алкогольным напитком.
REGNUM 01:23
Армия и оружие
Sina: С-500 станет самой эффективной системой ПВО в мире
Новые ракетные комплексы системы ПВО С-500 "Прометей" превзойдут аналогичные системы противовоздушной обороны.
Pravda.Ru вчера в 03:28
Путешествия
Три лоукостера из Европы подали заявки на полеты в Россию
Крепнейшие лоукостеры Европы Ryanair, британская компания EasyJet и венгерская WizzAir подали заявки на полеты из Санкт-Петербургкого аэропорта Пулково.
Газета.Ru вчера в 16:00
Политика
МИД России объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа
МИД России назвал заключение в 1939 году договора о ненападении между СССР и Германией, который известен как пакт Молотова — Риббентропа, вынужденным шагом.
BFM.ru 22 сентября в 14:10
Происшествия
СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга
РИА Новости вчера в 07:25
Футбол
Лионеля Месси признали лучшим футболистом года по версии ФИФА
Нападающий испанского футбольного клуба «Барселона» аргентинец Лионель Месси стал обладателем награды лучшему игроку года по версии ФИФА.
Известия вчера в 16:50
Спорт
IAAF продлила отстранение российских легкоатлетов
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение не восстанавливать статус Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает Reuters.
РБК вчера в 11:56
Происшествия
Две боевые машины разбились при десантировании на учениях «Центр-2019»
Две боевые машины десанта разбились на учениях "Центр-2019" во время десантирования из самолетов Ил-76 из-за отказавших парашютных систем.
ТАСС 22 сентября в 14:31
Экономика
Крупнейшая газовая компания Якутии сменила гендиректора
С 2016 года гендиректором ЯТЭК был Рубен Геворкян.
РБК вчера в 16:27
Общество
Меган Маркл пришла на свадьбу в черном полупрозрачном платье
Для торжественной церемонии герцогиня выбрала черное полупрозрачное платье.
Дни24 21 сентября в 08:49
Армия и оружие
Дуда прокомментировал размещение в Польше американских военных
МонаВиста вчера в 23:35
Интернет
Названы самые небезопасные пароли
Специалисты немецкого разработчика антивирусов Avira выяснили, какие пароли являются самыми небезопасными при использовании "умных" гаджетов и сетевых устройств.
РИА Новости 22 сентября в 20:49
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая вернулась в Россию из-за финансовых проблем
News.ru вчера в 08:20
Авто
Названы цены на новые спецверсии автомобилей Lada
В субботу были озвучены цены на новые лимитированные спецверсии с приставкой #CLUB Lada Granta, Xray и Largus.
МИР 24 21 сентября в 17:33
Общество
Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку
В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
Газета.Ru вчера в 08:25
Технологии
Идентификация сотовых абонентов по лицу и голосу появится в России
В России начали работу над созданием удаленной идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу.
Известия вчера в 19:22
Политика
В Киеве объяснили ошибку Зеленского в отношениях с Москвой
Президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку, поставив во главе министерства иностранных дел республики Вадима Пристайко.
REGNUM 00:58
Шоу-бизнес
Ксения Собчак могла пропустить медовый месяц из-за кожного заболевания
Bimru.ru вчера в 04:35
Политика
Мадуро объявил о визите в Россию
REGNUM вчера в 19:22
Политика
На Украине хотят изменить морскую границу с Россией
Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.
Известия вчера в 20:06
Технологии
«Промобот» поставит в Швейцарию почти 1000 роботов
В течении пяти лет – до 2024 года пермская компания поставит швейцарской Advanced Robotics 999 роботов.
Коммерсантъ Пермь вчера в 22:26
Гаджеты
Вышел айфон с частицей корабля Гагарина
Рамблер вчера в 16:16
Происшествия
Суд продлил арест зампреда Сибирского отделения РАН
Фрунзенский районный суд Владивостока продлил срок ареста зампредседателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию Ивана Благодыря.
Известия 01:07
Космос
Зонд «Хаябуса-2» подготовили к последней операции у астероида Рюгу
Для подготовки к отправке последнего ровера на поверхность астероида (ранее на Рюгу были высажены аппараты MINERVA-II1A, MINERVA-II1B и MASCOT) с зонда «Хаябуса-2» были выпущены два целевых маркера.
REGNUM 22 сентября в 03:48
Игры
Новая Sony PlayStation станет самой энергоэффективной консолью Sony
Для сравнения PlayStation 4 в режиме ожидания потребляла 8,5 Вт. Во время своей работы потребление вырастало до 137 Вт.
Astera вчера в 07:09
Политика
Политолог оценил идею международного договора по Украине
Ранее Андрей Ермак рассказал об обсуждении на Украине идеи подписания масштабного международного договора с крупнейшими западными странами.
Комсомольская правда вчера в 09:25
Армия и оружие
В России создают истребители шестого поколения
Российские специалисты ведут работу над созданием истребителей шестого поколения – об этом в разговоре с РИА Новости проинформировал гендиректор ГосНИИАС Сергей Хохлов.
Капитал страны вчера в 03:18