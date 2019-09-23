Президент РФ Владимир Путин поручил правительству к 1 декабря 2019 года увеличить выплаты для врачей и учителей в Дальневосточном федеральном округе в рамках программ "Земский доктор" и "Сельский учитель" в два раза, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Путин поручил увеличить стимулирующие выплаты врачам и учителям в ДФО

Происшествия Экстрадированный в США россиянин признал вину в кибератаках В прошлом году Тюрин был арестован в Грузии и экстрадирован в США, сообщает Bloomberg.

Происшествия В Петербурге пассажир погиб под поездом метрополитена В Петербурге на станции "Площадь Александра Невского" пассажир упал на пути перед идущим поездом.

Политика Трамп поручил заморозить военную помощь Украине из-за коррупции Президент США Дональд Трамп поручил временно заблокировать выделение военной помощи Украине на сумму около $400 млн из-за высокого уровня коррупции в стране.

Политика На Украине хотят изменить морскую границу с Россией Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.

Транспорт «Ямал» жалуется на перегрузки Superjet при взлете-посадке В августе-сентябре было зафиксировано семь случаев превышения вертикальных нагрузок на шасси SSJ при взлетах и посадках.

Политика Соловьев резко отреагировал на «либеральный бред» о России Телеведущий Владимир Соловьев ударил по барьеру в студии "России 1" и кричал в прямом эфире из-за "либерального бреда про российскую историю".

Происшествия Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру Семья командира экипажа аварийно севшего в Подмосковье А321 "Уральских авиалиний" Дамира Юсупова не будет переезжать в подаренную губернатором Свердловской области квартиру, сообщает издание URA.RU.

Гаджеты Apple начнет производить Macbook в США Ранее президент США Дональд Трамп заявил в своем Twitter, что Apple не получит исключений в отношении пошлин на запчасти Mac Pro, производящихся в Китае.

Общество Крах Thomas Cook вызвал веерное падение акций турфирм по всему миру Согласно прогнозу британской прессы, в результате краха компании работу потеряют около 20 тыс. человек по всему миру, в том числе порядка 9 тыс. - в самой Великобритании, ведь туроператор имеет по всей стране разветвлённую сеть собственных турагентств по продаже путевок, насчитывающей 563 офиса.

Футбол Лионеля Месси признали лучшим футболистом года по версии ФИФА Нападающий испанского футбольного клуба «Барселона» аргентинец Лионель Месси стал обладателем награды лучшему игроку года по версии ФИФА.

Экономика В России могут увеличить период выплаты накопительной пенсии В России могут на полгода увеличить срок дожития, то есть ожидаемый период выплаты для накопительных пенсий.

Шоу-бизнес Опухоль Анастасии Заворотнюк назвали неоперабельной Актриса продолжает лежать в больнице под наблюдением медиков, ее состояние остается тяжелым.

Общество На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.

Здоровье Во Франции разгорается крупнейший фармацевтический скандал Лекарство для похудения «Медиатор» стало причиной крупнейшего фармацевтического скандала во Франции, сообщает «МедикФорум».

Игры Новая Sony PlayStation станет самой энергоэффективной консолью Sony Для сравнения PlayStation 4 в режиме ожидания потребляла 8,5 Вт. Во время своей работы потребление вырастало до 137 Вт.

Политика На отказ Киева участвовать в ПАСЕ отреагировали в ассамблее Глава одной из политгрупп ПАСЕ Тини Кокс отреагировала на решение новой украинской делегации отказаться от участия в осенней сессии ассамблеи.

Авто Кроссовер Volkswagen T-Roc получил новый двигатель Volkswagen укомплектовал новую версию кроссовера T-Roc новым дизельным двигателем, сообщает пресс-служба компании.

Экономика Крупнейший после «Челси» актив Абрамовича в Великобритании впервые выйдет в ноль Основной бизнес британского оператора связи Truphone в этом году впервые не будет убыточным, пишет Financial Times со ссылкой на генерального директора компании Ральфа Стеффенса.

Политика В Киеве объяснили ошибку Зеленского в отношениях с Москвой Президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку, поставив во главе министерства иностранных дел республики Вадима Пристайко.

Музыка Суд вернул в Минкульт дело за мат на ростовском концерте «Ленинграда» Мировой суд вернул заявителю административное дело, которое было возбуждено в отношении организатора концерта группы «Ленинград» в Ростове-на-Дону за нецензурную лексику во время выступления.

Общество Назван самый популярный спиртной напиток в РФ Пиво оказалось самым популярным в России алкогольным напитком.

Кино В Лос-Анджелесе вручили престижную премию «Эмми» "Игра престолов" завоевала престижную в США телевизионную премию "Эмми" как лучший драматический сериал.

Наука Создан квантовый компьютер «для бедных», способный работать при комнатной температуре Компании вроде IBM уже разработали методики, позволяющие исследовать симуляцию химических задач с помощью квантовых процессоров.

Здоровье Более 700 тыс. москвичей сделали прививки от гриппа Более 700 тыс. человек в Москве сделали прививки от гриппа с момента старта кампании по вакцинации 4 сентября, сообщается на сайте столичной мэрии.