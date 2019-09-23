Экономика
РБКПутин поручил правительству подготовить поправки для ипотеки под 2%
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить до 15 декабря 2019 года поправки в законодательство, предусматривающие снижение ипотечных ставок для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.
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Власти ждут, что тысячи россиян ринутся на Дальний Восток ради льготной ипотеки
Секрет фирмывчера в 09:14
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Гаджеты
Компания Xiaomi опубликовала исходный код смартфона Redmi Note 8
Китайский бренд Xiaomi опубликовал исходный код новейшего смартфона Redmi Note 8, презентация которого состоялась совсем недавно.
Vevby.ru вчера в 13:57
Кино
Вышел новый трейлер мультфильма «Холодное сердце 2»
В YouTube опубликован трейлер полнометражного мультфильма «Холодное сердце 2». Режиссерами анимационного проекта стали Крис Бак и Дженнифер Ли.
Культуромания 09:18
Политика
Арестован собравшийся воевать на Украине американский солдат
Федеральное бюро расследований (ФБР) США арестовало американского солдата, который обвиняется в том, что планировал теракты в Соединенных Штатах, распространял в интернете информацию об изготовлении бомб и собирался уехать на Украину, чтобы воевать против батальона «Азов».
Lenta.ru 14:00
Происшествия
Экстрадированный в США россиянин признался в совершении кибератак
Экстрадированный в США из Грузии гражданин России Андрей Тюрин признал вину в совершении кибератак в период с 2012 по 2015 год.
Газета.Ru 19:45
Здоровье
В России могут начать бесплатно выдавать назначенные лекарства
Минздрав в рамках разработки единой цифровой системы амбулаторного лекарственного обеспечения пытается просчитать варианты выдачи пациентам поликлиник необходимых лекарств.
Газета.Ru вчера в 11:19
Космос
NASA: Венера 700 млн лет назад могла быть обитаема
Эксперты не исключают существование на планете 700 млн лет назад жидкой воды.
Актуальные Новости 03:21
Здоровье
В областном онкологическом диспансере отменены платные услуги
В областном онкологическом диспансере отменены платные услуги.
Сахалин.Инфо 20:01
Политика
Политолог оценил позицию Трампа и Дуды по «Северному потоку — 2»
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT обсуждение президентами США и Польши Дональдом Трампом и Анджеем Дудой возможностей воспрепятствования реализации проекта «Северный поток — 2».
RT на русском 16:53
Авто
Renault начала экспорт нового купе-кроссовера Arkana в страны СНГ
Автоновости дня 04:23
Политика
Генсек ООН объявил о создании Конституционного комитета по Сирии
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил в понедельник, 23 сентября, о создании Конституционного комитета по Сирии.
Известия 10:26
Общество
Что ждет жителей Красноармейского района с 23 по 29 сентября
На этой неделе не рекомендуется проводить крупные денежные операции.
Голос правды (ст. Полтавская) вчера в 00:00
Общество
Лесной министр Приангарья арестован, но нарушения продолжаются
Министерство лесного хозяйства Иркутской области вновь уличили в нарушении природоохранного законодательства, которое неизбежно привело бы к незаконной вырубке более полумиллиона кубометров древесины.
REGNUM 02:53
Кино
Вышел трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
Трейлер нового фильма Федора Бондарчука «Вторжение» вышел 23 сентября на YouTube-канале SonyPictureRu.
REGNUM 08:53
Политика
Британия, Франция и Германия обвинили Иран в атаках на саудовские НПЗ
Лидеры Франции, Германии и Великобритании в совместном коммюнике возложили на Иран ответственность за нападение на саудовские нефтяные объекты.
РИА Новости 16:45
Технологии
Сотовые операторы смогут распознавать абонентов по фото и голосу
"Ростелеком" начал работу над системой удаленной идентификации владельцев виртуальных сим-карт (eSIM) по фотографии лица и голосу, сообщает газета "Известия".
РИА Новости 19:34
Транспорт
В ближайшие дни проезд в автобусах Владивостока подорожает на 5 рублей
В автобусах проезд подорожает на пять рублей, в трамвае и троллейбусе - на четыре рубля, на фуникулере - сразу на шесть.
КП - Владивосток 05:42
Политика
Кремль не комментирует публикацию МИД РФ о пакте Молотова-Риббентропа
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не считает нужным комментировать публикацию российского внешнеполитического ведомства, которая посвящена заключению в 1939 году Советским Союзом пакта о ненападении с нацистской Германией.
РЕН ТВ 06:14
Экономика
Деловая активность снизилась в европейской зоне до минимума
Сводный показатель деловой активности (Purchasing Managers Index, PMI) 19 стран Европейского союза сократился по сравнению с августом до 50,4 пункта, в то время как в августе данный показатель составлял 51,9 пункта.
ГЛАС.RU 07:08
Шоу-бизнес
Пенсия Лолиты Милявской оказалась меньше прожиточного минимума
Невские Новости вчера в 06:44
Гаджеты
Google представил собственный игровой сервис с платной подпиской
Google представил собственный игровой сервис Play Pass с платной подпиской. Об этом 23 сентября сообщили в блоге компании.
Телеканал RTVI 20:44
Культура
С сайта Министерства культуры исчез «культурный норматив школьника»
С сайта Министерства культуры исчез "культурный норматив школьника", в который были включены песни, в том числе групп "Нирвана", "Битлз", "Куинн", "Машина времени".
Эхо Москвы 10:04
Футбол
Месси признали лучшим футболистом года по версии ФИФА
РИА Новости 16:03
Космос
Решено создать вместо двух версий корабля «Орел» одну универсальную
Взгляд.ру вчера в 20:40
Происшествия
Дело об убийстве Михаила Круга закрыто
Коммерсантъ 04:59
Политика
Киев предложил новый договор о суверенитете Украины
Что предлагает Киев Об инициативе подписать масштабный международный договор, защищающий суверенитет и территориальную целостность Украины, рассказал помощник президента Украины Андрей Ермак в интервью изданию "Левый берег".
РБК 15:05
Шоу-бизнес
Моника Беллуччи вышла в свет в прозрачном нижнем белье
54-летняя итальянская актриса и модель Моника Беллуччи появилась на публике в откровенном костюме.
Lenta.ru 06:44
Происшествия
Две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада, где расположены дипмиссии
Две ракеты упали в "зеленой зоне" Багдада, где расположены дипмиссии и правительственные учреждения, передает в ночь на вторник телеканал Sky News Arabia.
РИА Новости 17:36