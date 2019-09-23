Изменения в российское законодательство, предусматривающие субсидирование процентной ставки по ипотеке на Дальнем Востоке до 2 процентов годовых, должны быть внесены до 15 декабря 2019 года. Соответствующее поручение опубликовано на официальном сайте президента России Владимира Путина.

Путин поручил узаконить ипотеку под два процента годовых

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