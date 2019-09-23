Экономика
Lenta.ruПутин поручил узаконить ипотеку под два процента годовых
Изменения в российское законодательство, предусматривающие субсидирование процентной ставки по ипотеке на Дальнем Востоке до 2 процентов годовых, должны быть внесены до 15 декабря 2019 года. Соответствующее поручение опубликовано на официальном сайте президента России Владимира Путина.
Читать в источнике
Оценить40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7008 источников, обновлено в 22:23, Вашингтон
Футбол
Месси признали лучшим футболистом года по версии ФИФА
РИА Новости 16:03
Происшествия
Экстрадированный в США россиянин признал вину в кибератаках
В прошлом году Тюрин был арестован в Грузии и экстрадирован в США, сообщает Bloomberg.
Российская газета 21:40
Гаджеты
Xiaomi показал, как будет выглядеть смартфон Mi Mix Alpha
В социальной сети Twitter появились несколько изображений нового смартфона Xiaomi Mi Mix.
Народные новости вчера в 08:28
Общество
Старейший британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации
В контролируемом Thomas Cook туроператором «Интерусит» заверили, что банкротство старейшего британского туроператора не скажется на работе российской компании.
Коммерсантъ вчера в 22:27
Гаджеты
Haval и Xiaomi заключили соглашение о партнерстве в РФ
Haval и Xiaomi заключили соглашение о партнерстве в РФ, но детали сотрудничества не раскрывают.
Tvoe-avto.com 09:36
Наука
Нейросети помогли дорисовать картины Пикассо
Энтони Бурашед из Университетского колледжа в Лондоне и Джордж Канн из коллектива Oxia Plus предложили метод раскрашивания картин Пабло Пикассо, скрытых художником под другими его полотнами.
Дилетант 21 сентября в 10:09
Происшествия
11 полицейских наказаны по делу об изнасиловании волейболистки в Анапе
В Анапе в общей сложности 11 полицейских освобождены от должности и уволены из-за дела об изнасиловании сотрудниками патрульно-постовой службы полиции 17-летней волейболистки.
Газета.Ru 08:47
Наука
Самый мощный квантовый компьютер создали в Google
Газета.Ru 10:57
Кино
Сериал «Игра престолов» получил премию «Эмми»
Награду телеакадемии США «Эмми» в номинации «Лучший драматический сериал года» получил последний сезон известного телесериала «Игра престолов».
Красная весна 02:10
Технологии
Сотовые операторы смогут распознавать абонентов по фото и голосу
"Ростелеком" начал работу над системой удаленной идентификации владельцев виртуальных сим-карт (eSIM) по фотографии лица и голосу, сообщает газета "Известия".
РИА Новости 19:34
Хоккей
Хоккейный ЦСКА по буллитам обыграл СКА в матче КХЛ
Красная весна 16:27
Авто
Дилеры предупредили о грядущем росте цен на автомобили
Грядущий рост цен на автомобили подтвердил замглавы корпоративных продаж "Авилона" Андрей Гусев: "Изменение прайс-листов производителями традиционно можно ожидать с января 2020 года", — приводит его слова РИА "Новости".
Автоновости дня вчера в 21:34
Экономика
Сбербанк запустит сервис по продаже автомобилей
Сбербанк планирует запустить маркетплейс по продаже автомобилей, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров о создании сервиса.
РБК 17:00
Культура
С сайта Министерства культуры исчез «культурный норматив школьника»
С сайта Министерства культуры исчез "культурный норматив школьника", в который были включены песни, в том числе групп "Нирвана", "Битлз", "Куинн", "Машина времени".
Эхо Москвы 10:04
Авто
В России насчитали около 3 млн премиальных автомобилей
Tvoe-avto.com 10:27
Гаджеты
Google представил собственный игровой сервис с платной подпиской
Google представил собственный игровой сервис Play Pass с платной подпиской. Об этом 23 сентября сообщили в блоге компании.
Телеканал RTVI 20:44
Политика
Соловьев раскричался из-за «либерального бреда» о России
Телеведущий Владимир Соловьев раскричался в эфире канала «Россия 1» из-за «либерального бреда» об истории России.
Lenta.ru 21:33
Экономика
ЦБ предложил ограничить возможности неквалифицированных инвесторов
Банк России подготовил новую редакцию законопроекта о квалификации инвесторов, в котором сократил число категорий инвесторов с четырех до трех: особо защищаемый неквалифицированный инвестор, простой неквалифицированный инвестор и квалифицированный инвестор, пишут "Коммерсантъ" и РБК.
Интерфакс 02:00
Кино
Вышел трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
Трейлер нового фильма Федора Бондарчука «Вторжение» вышел 23 сентября на YouTube-канале SonyPictureRu.
REGNUM 08:53
Футбол
«Вест Хэм» победил «Манчестер Юнайтед» благодаря голу Ярмоленко
Голами в ворота манкунианцев отметились украинский нападающий Андрей Ярмоленко и защитник Аарон Крессуэлл.
Sport24.ru вчера в 10:57
Наука
Предложена теория сверхтяжелых частиц темной материи
Физики Кшиштоф Мейснер (Krzysztof A. Meissner) и Герман Николаи (Hermann Nicolai) из Польши и Германии предложили новую теорию строения темной материи.
Популярная механика 21 сентября в 20:02
Происшествия
Двое российских военных ранены в Таджикистане
"Два военнослужащих подразделения 201-й российской военной базы, расквартированного в городе Бохтар - административном центре Хатлонской области, находясь вне части - в самом городе по личным делам, подверглись нападению психически больного жителя Бохтара, который нанес им несколько ножевых ранений", - рассказал представитель ведомства.
Газета.Ru 21 сентября в 13:20
Кино
Анджелина Джоли стала блондинкой в фильме «Вечные»
Первые кадры со съемок блокбастера от студии Marvel «Вечные» появились в Сети. На них заметна актриса Анджелина Джоли в роли Тены.
Мойка78 вчера в 09:17
Политика
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец вчера в 02:00
Политика
На Украине хотят провести переговоры с Россией по морской границе
Украинское госучреждение "Госгидрография" предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 22:01