Экономика
Lenta.ruПутин поручил узаконить ипотеку под два процента годовых
Изменения в российское законодательство, предусматривающие субсидирование процентной ставки по ипотеке на Дальнем Востоке до 2 процентов годовых, должны быть внесены до 15 декабря 2019 года. Соответствующее поручение опубликовано на официальном сайте президента России Владимира Путина.
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Названы регионы, где чаще всего пропадают дети
Следственный комитет России назвал регионы страны, где чаще всего пропадают дети. Об этом сообщает РИА "Новости".
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СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга
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МИД Эстонии возмущен утверждением, что страну освободила Красная армия
Ранее российский посол в Таллине Александр Петров был вызван в МИД Эстонии за свое утверждение, что подвиг Красной армии, освободившей город, чтут жители страны.
Вести.Ru 12:07
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Дни.ру вчера в 06:43
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В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину
В Саратове 18-летний молодой человек, обвиняемый в жестоком убийстве своей сверстницы, признал вину в этом преступлении.
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Ведомости 21 сентября в 03:14
Общество
Немецкий суд признал похмелье болезнью
Суд признал, что болезнью называется любое нарушение в работе организма и похмелье относится к таковым, его сопровождают головные боли, тошнота, слабость.
Life.ru 16:54
Кино
Вышел трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
Трейлер нового фильма Федора Бондарчука «Вторжение» вышел 23 сентября на YouTube-канале SonyPictureRu.
REGNUM 08:53
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Подросток-активист по вопросам изменения климата Грета Тунберг открыла климатический саммит ООН гневным осуждением мировых лидеров за неспособность принять решительные меры по борьбе с изменением климата.
Южный Федеральный 14:08
Авто
Ravon перезапустил продажи в России
В 2018 году, в связи с резким повышением цен, поставки автомобилей узбекской марки Ravon в Россию были прекращены, сегодня компания объявила, что отгрузка моделей 2019 года вновь начата.
Autorating.ru 04:38
Политика
Сенатор осудил позицию Трампа и Дуды по «Северному потоку — 2»
Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сделал заявление, касающееся обсуждения президентом США Дональдом Трампом и лидером Польши Анджеем Дудой возможностей воспрепятствования реализации проекта "Северный поток — 2". Об этом сообщает RT.
Газета.Ru 19:00
Политика
На Украине хотят провести переговоры с Россией по морской границе
Украинское госучреждение "Госгидрография" предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 22:01
Политика
Британия, Франция и Германия обвинили Иран в атаках на саудовские НПЗ
Лидеры Франции, Германии и Великобритании в совместном коммюнике возложили на Иран ответственность за нападение на саудовские нефтяные объекты.
РИА Новости 16:45
Общество
Меган Маркл пришла на свадьбу в черном полупрозрачном платье
Для торжественной церемонии герцогиня выбрала черное полупрозрачное платье.
Дни24 21 сентября в 08:49
Шоу-бизнес
Опухоль Анастасии Заворотнюк назвали неоперабельной
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Месси признали лучшим футболистом года по версии ФИФА
РИА Новости 16:03
Политика
ГБР открыло дело против экс-спикера Рады из-за беспорядков в Одессе
Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.
RT на русском 05:28
Экономика
Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника
Минэкономразвития РФ выступает за защиту минимального дохода должника при взыскании с него по долгам, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.
РИА Новости 12:52
Происшествия
Капитан врезавшегося в мост судна из России получил срок в Южной Корее
Окружной суд южнокорейского Пусана приговорил капитана врезавшегося в мост российского сухогруза Seagrand Андрея Серикова к 2,5 годам условно.
РБК 22:19
Армия и оружие
Конашенков рассказал о дронах боевиков, сбитых на подлете к Хмеймиму
Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков рассказал о дронах боевиков, которых сбили вблизи российской авиабазы Хмеймим в Сирии.
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Кино
Сериал «Игра престолов» получил премию «Эмми»
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Авто
Toyota Land Cruiser 200 обновился и не подорожал
Цена обновленного Land Cruiser 200 не изменилась. Стоимость автомобиля в комплектации "Элеганс" начинается от 4 725 000 рублей.
Российская газета 12:23
Происшествия
Две боевые машины ВДВ разбились при десантировании
"Во время массового десантирования военной техники ВДВ на площадки приземления в Оренбургской области не сработали парашютные системы у двух боевых машин", - сообщили в ведомстве.
Газета.Ru вчера в 14:58
Спорт
На объект ЧМ-2020 по бенди в Иркутске выделено более 2 млрд рублей
Министерству спорта России из резервного фонда правительства РФ будет выделено 2 миллиарда 153 миллиона 200 тысяч рублей для предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Иркутской области, соответствующий документ за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 07:32
Космос
Робот «Федор» станет прародителем отряда роботов-космонавтов
Исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров рассказал, что в планах разработчика робота «Федора» — создание целого отряда роботов-космонавтов с различным функционалом.
Вечерняя Москва 21:16
Политика
Помощник Зеленского отверг любые уступки Донбассу
Украина не собирается ни предоставлять особый статус ЛДНР, ни допускать в любой иной форме федерализации страны.
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