Экономика

Lenta.ruLenta.ruПутин поручил узаконить ипотеку под два процента годовых

Изменения в российское законодательство, предусматривающие субсидирование процентной ставки по ипотеке на Дальнем Востоке до 2 процентов годовых, должны быть внесены до 15 декабря 2019 года. Соответствующее поручение опубликовано на официальном сайте президента России Владимира Путина.
Читать в источнике
Комментировать83

Подробнее о событии

Путин поручил узаконить ипотеку под два процента годовых

Lenta.ru23 сентября в 03:57

Путин подписал ряд поручений по развитию Дальнего Востока

RT на русском23 сентября в 12:36

Путин поручил правительству подготовить поправки для ипотеки под 2%

РБК23 сентября в 07:08

Яровая призвала парламентариев к совместной работе по развитию Дальнего Востока

Парламентская газетавчера в 07:44

Путин поручил подготовить поправки о субсидировании ипотеки молодым семьям в ДФО до 2%

ТАСС23 сентября в 03:45

Кабмин подготовит поправки по ипотеке для молодых семей в ДФО под 2%

РЕН ТВ23 сентября в 03:25

Путин поручил внести изменения в закон для выдачи ипотеки под 2% в ДФО

РИА Новости23 сентября в 03:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 00:21, Вашингтон
Политика

МИД Эстонии возмущен утверждением, что страну освободила Красная армия

Ранее российский посол в Таллине Александр Петров был вызван в МИД Эстонии за свое утверждение, что подвиг Красной армии, освободившей город, чтут жители страны.
Вести.Ru 23 сентября в 12:07
Политика

СМИ рассказали, как Зеленский пытался извиниться перед Кадыровым

РИА Новости вчера в 21:13
Гаджеты

Haval и Xiaomi заключили соглашение о партнерстве в РФ

Haval и Xiaomi заключили соглашение о партнерстве в РФ, но детали сотрудничества не раскрывают.
Tvoe-avto.com 23 сентября в 09:36
Экономика

Контракт на пилотное судно для «Арктик СПГ-2» будет подписан в октябре

Контракт по строительству на судоверфи «Звезда» пилотного танкера для «Арктик СПГ-2» планируется подписать до конца октября, сообщил журналистам первый заместитель главы «Совкомфлота» Евгений Амбросов.
Коммерсантъ вчера в 23:55
Футбол

«Монако» обыграл «Ниццу» благодаря дублю Головина

Газета.Ru вчера в 17:14
Культура

Минкульт назвал ошибкой публикацию «Культурного норматива школьника»

Как рассказал «Интерфаксу» замминистра Алла Манилова, список был компилирован из мнений различных экспертов и не утвержден на официальном уровне.
Эхо Москвы вчера в 16:03
Общество

Иванка Трамп пришла на Генассамблею ООН без нижнего белья

Lenta.ru вчера в 15:01
Политика

Лавров провел краткие переговоры с Зеленским

Глава Министерства внутренних дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 22:49
Политика

Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа

Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 17:45
Здоровье

Доктор Мясников назвал верный способ продления жизни при раке

Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как продлить жизнь при онкологическом заболевании.
iReactor 23 сентября в 19:53
Здоровье

Тяжелобольную девочку из США привезут на лечение в Краснодар

Шестимесячную девочку Луну, страдающую от серьезного заболевания, выражающегося появлением черного пятна на лице, привезут из США на лечение в Россию.
Известия вчера в 08:09
Космос

24 сентября к земле приблизится крупный астероид

По сообщениям Национального управления NASA, 24 сентября к Земле приблизится крупный астероид.
Первый областной вчера в 08:13
Политика

«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Политика

Джонсон предостерег об угрозе «цифрового авторитаризма»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал о перспективах наступления эпохи "цифрового авторитаризма".
Газета.Ru вчера в 23:48
Музыка

Россию на «Детском Евровидении» представит дуэт

Отборочный концерт юных исполнителей, желавших представить Россию на «Детском Евровидении - 2019», прошел во вторник 24 сентября в московском «Вегас Сити Холле».
Экономика сегодня вчера в 18:33
Политика

Трамп превысил регламент выступления в ООН и не упомянул Россию

Президент США Дональд Трамп во время выступления на Генассамблее ООН превысил регламент.
Известия вчера в 12:29
Хоккей

Хоккеист Сошников: Цулыгин никогда не орет и не нервничает

Главный тренер "Салавата Юлаева" Николай Цулыгин никогда не орет и не нервничает, заявил форвард уфимского хоккейного клуба Никита Сошников.
РИА Новости вчера в 16:30
Общество

Почти 52 тыс. россиян могут остаться без работы до конца сентября

Росстат опубликовал данные, согласно которым до конца сентября под сокращения могут попасть около 52 тыс. россиян.
Газета.Ru 00:11
Экономика

Названы российские регионы с самыми большими пенсиями

Самую большую пенсию в России получают жители Чукотского автономного округа.
Lenta.ru вчера в 21:48
Путешествия

Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село

Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен доступ.
Российская газета вчера в 12:08
Политика

Дания попала в газовую зависимость от России

На период простоя Копенгаген планирует закупать голубое топливо у Германии, тем самым попав в зависимость от России.
News.ru 23 сентября в 11:44
Гаджеты

Xiaomi запускает большую распродажу на Tmall для россиян

Китайская компания Xiaomi объявила о скором старте большой распродажи в России.
Ferra вчера в 09:01
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление

Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.
Южный Федеральный вчера в 12:40
Футбол

Сборную России могут не допустить до ЧМ-2022

Сборную России, в свою очередь, могут отстранить от чемпионата мира-2022 в Катаре.
Vprognoze.ru вчера в 05:12
Кино

В выходные российский прокат возглавил фильм «Тайна печати дракона»

Кинолента «Тайна печати дракона», созданная совместно Россией и Китаем, стала лидером российского проката: за минувшие выходные фильм собрал 179,3 млн рублей.
Inc-news.ru вчера в 13:48
Кино

От России на «Оскар» выдвинули фильм «Дылда»

РБК вчера в 13:03
Происшествия

Массовое отравление детей произошло в православной гимназии Иркутска

В православной женской гимназии Иркутска накануне вечером, 24 сентября, произошло ЧП с массовым отравлением детей.
REGNUM вчера в 23:34
Здоровье

Систему здравоохранения скоро изменят в Бийске

В Бийске решают проблему с большой загруженностью в одних больницах города и дефицитом мест в других.
КП - Барнаул вчера в 02:41
Политика

Зеленский в ООН заявил о потере Украиной более 15% ВВП

Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что его страна лишилась более 15% ВВП после воссоединения Крыма с Россией, а также из-за конфликта в Донбассе.
ТАСС вчера в 20:28
Политика

Заленского не включили в список выступающих на Генассамблее ООН

Отмечается, что Зеленский может выступить не в главном зале, а в ходе так называемых общих дебатов.
Московский Комсомолец вчера в 09:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное