Экономика
РБКПутин поручил правительству подготовить поправки для ипотеки под 2%
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить до 15 декабря 2019 года поправки в законодательство, предусматривающие снижение ипотечных ставок для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.
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Яровая призвала парламентариев к совместной работе по развитию Дальнего Востока
Парламентская газетавчера в 07:44
Путин поручил подготовить поправки о субсидировании ипотеки молодым семьям в ДФО до 2%
ТАСС23 сентября в 03:45
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 01:59, Вашингтон
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