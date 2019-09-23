Экономика

РБКРБКПутин поручил правительству подготовить поправки для ипотеки под 2%

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить до 15 декабря 2019 года поправки в законодательство, предусматривающие снижение ипотечных ставок для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 01:59, Вашингтон
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