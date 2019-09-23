Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить до 15 декабря 2019 года поправки в законодательство, предусматривающие снижение ипотечных ставок для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.

Путин поручил правительству подготовить поправки для ипотеки под 2%

Политика Содержание послания Путина странам НАТО раскрыли СМИ Президент России Владимир Путин направил представителям ряда стран, в том числе и членам НАТО, послание о неразмещении ракет в Европе и других регионах.

Общество В МВД оценили идею о снижении допустимого порога превышения скорости Заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин в эфире «Авторадио» заявил, что порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости могут изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.

Политика США могут сделать предложение Турции по поставкам ЗРК Patriot Власти США могут сделать Турции новое предложение по поставкам ЗРК Patriot и истребителей пятого поколения F-35.

Политика В администрации США пытались не допустить встречу Трампа и Зеленского Сотрудники администрации президента США Дональда Трампа пытались не допустить проведение телефонного разговора, а также встречи американского лидера и его украинского коллеги Владимира Зеленского, в связи с тем, что Трамп мог использовать рычаги давления и потребовать у Киева порочащую информацию о своем политическом оппоненте.

Здоровье Опаснее онкологии могут быть только эти заболевания Врачи назвали пять заболеваний, чьи показатели смертности которых значительно выше онкологических.

Общество МЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений МЧС России переведет свои территориальные органы и силы на новую организационно-штатную структуру с 1 января 2020 года.

Политика Песков призвал ООН жестко ответить США из-за виз российской делегации Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что США нарушили международные обязательства своим нежеланием вовремя выдать въездные визы членам российской делегации на Генассамблее ООН, которая проходит в Нью-Йорке.

Экономика Богатейшие семьи спешно запасаются наличными Согласно результатам опроса UBS, проведенного в феврале-марте 2019 года, прибыль семейных офисов составила в среднем 5,4%. Богатейшие семьи планеты по-своему готовятся к приходу рецессии и сокращению источников получения прибыли – они запасаются наличностью.

Общество Эксперты назвали губернаторов — лидеров по ботам в Instagram Лидеры по ботам Средний процент ботов в аудитории Instagram-аккаунтов российских губернаторов составил 30,4%.

Шоу-бизнес Деми Мур рассказала об изнасиловании в 15 лет и предательстве матери Голливудская актриса Деми Мур представила автобиографическую книгу, в которой рассказала, как была изнасилована в пятнадцатилетнем возрасте.

Политика Индекс S&P 500 упал на новостях об импичменте президента США Индекс S&P 500 на закрытии торгов снизился на 0,84% до 2966,6 пункта, показав максимальное дневное падение за месяц, сообщает Reuters.

Футбол «Монако» обыграл «Ниццу» благодаря дублю Головина В матче 7-го тура чемпионата Франции "Монако" дома победил "Ниццу". Встреча закончилась со счетом 3:1.

Культура Раскрыта причина срыва Соловьева Гость программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» общественный деятель Григорий Амнуэль рассказал о причинах срыва телеведущего Владимира Соловьева во время съемок программы.

Политика Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов В ходе новой волны губернаторских отставок возможна замена 11 руководителей, говорится в подготовленном компанией «Минченко консалтинг» очередном рейтинге политической устойчивости губернаторов.

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк сделала заявление Дочь знаменитости Анна призвала журналистов не спекулировать на теме здоровья матери и не публиковать вымышленные сенсации.

Здоровье В Минздраве РФ сообщили, как правильно питаться в осенний период Какие продукты нужно употреблять в пищу для поддержания иммунитета осенью, назвал главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян в интервью RT.

Футбол Сычёв: намеренно не говорил об окончании карьеры Нападающий «Пюника» Дмитрий Сычёв поделился мыслями о своём решении возобновить профессиональную карьеру игрока.

Общество Меган Маркл и принц Гарри нарушили протокол во время турне в ЮАР В первый день десятидневного турне принц Гарри и Меган Маркл посетили Кейптаун, где герцогиня обсудила с представительницами общественных организаций защиту прав женщин и детей.

Политика Лавров провел краткие переговоры с Зеленским Глава Министерства внутренних дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Экономика Названы российские регионы с самыми большими пенсиями Самую большую пенсию в России получают жители Чукотского автономного округа.

Энергетика Новак объяснил суть предложения по соглашению «Газпрома» и «Нафтогаза» Глава российского Минэнерго Александр Новак пояснил, что понимается под «нулевым вариантом» мирового соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом» по Стокгольмскому арбитражу.