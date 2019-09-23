Экономика
RT на русскомПутин поручил подготовить снижение ипотечных ставок в ДФО
Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству до 15 декабря подготовить поправки в законодательство, чтобы снизить ставки ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Читать в источнике
Оценить41
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7008 источников, обновлено в 01:29, Вашингтон
Происшествия
Названы регионы, где чаще всего пропадают дети
Следственный комитет России назвал регионы страны, где чаще всего пропадают дети. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:09
Армия и оружие
Глава ГВП Украины Чумак рассказал о расследовании «Иловайского дела»
Новый главный прокурор Украины Виктор Чумак рассказал в радиоэфире о том, как продвигается расследование так называемого «Иловайского дела».
Военное обозрение вчера в 22:59
Футбол
Лионеля Месси признали лучшим футболистом года по версии ФИФА
Нападающий испанского футбольного клуба «Барселона» аргентинец Лионель Месси стал обладателем награды лучшему игроку года по версии ФИФА.
Известия вчера в 16:50
Происшествия
В Екатеринбурге пропал журналист
Вести.Ru вчера в 15:58
Политика
Трамп и Дуда сочли «Северный поток — 2» угрозой для Европы
Дональд Трамп и Анджей Дуда в очередной раз заявили, что «Северный поток — 2» несёт угрозу энергетической безопасности Европы, и «обсудили, как лучше остановить реализацию этого проекта».
REGNUM вчера в 17:02
Технологии
Идентификация сотовых абонентов по лицу и голосу появится в России
В России начали работу над созданием удаленной идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу.
Известия вчера в 19:22
Общество
Старейший британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации
В контролируемом Thomas Cook туроператором «Интерусит» заверили, что банкротство старейшего британского туроператора не скажется на работе российской компании.
Коммерсантъ 22 сентября в 22:27
Политика
На отказ Киева участвовать в ПАСЕ отреагировали в ассамблее
Глава одной из политгрупп ПАСЕ Тини Кокс отреагировала на решение новой украинской делегации отказаться от участия в осенней сессии ассамблеи.
Газета.Ru вчера в 16:52
Здоровье
В Башкирии начали обследовать девочку с деформированным лицом
Врачи республиканской детской клинической больницы в Уфе начали обследовать здоровье двухлетней девочки с деформированным лицом и сросшимися пальцами, к которой вызвали интерес общества волонтеры, заявив, что ее не берут в детский сад из-за внешности, сообщили РИА Новости в минздраве Башкирии.
РИА Новости вчера в 03:48
Общество
В России создали искусственное мясо
BFM.ru вчера в 05:37
Экономика
Для Госдумы арендуют Дом союзов за 777 млн рублей
Осенью 2018 г. о временном переезде депутатов в Дом союзов сообщал председатель Госдумы Вячеслав Володин: предполагалось, что на время реконструкции основного здания там будет зал пленарных заседаний.
Ведомости вчера в 17:35
Политика
Соловьев резко отреагировал на «либеральный бред» о России
Телеведущий Владимир Соловьев ударил по барьеру в студии "России 1" и кричал в прямом эфире из-за "либерального бреда про российскую историю".
РИА Новости вчера в 18:22
Политика
На Украине хотят изменить морскую границу с Россией
Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.
Известия вчера в 20:06
Политика
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 22 сентября в 02:00
Экономика
РБК: Сбербанк запустит сервис по продаже автомобилей
Коммерсантъ вчера в 18:52
Армия и оружие
Шойгу назвал число военных баз США по всему миру
Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, сколько военных баз США размещено по всему миру.
Газета.Ru 22 сентября в 04:01
Авто
Mitsubishi и Nissan могут начать продажи электромобилей в России
UfaTime.ru вчера в 06:24
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян-Уэст и Кендалл Дженнер засмеяли на «Эмми»
Гости 71-й церемонии вручения премии "Эмми" высмеяли Ким Кардашьян-Уэст и Кендалл Дженнер за то, что они назвали себя "реальными людьми, которые остаются сами собой" в шоу "Жизнь семейства Кардашьян".
Газета.Ru вчера в 10:10
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о характеристиках сбитых около Хмеймима дронов
RT на русском 01:03
Политика
Япония и США завершили переговоры по торговому соглашению
Глава японского МИД сообщил, что переговоры по новому соглашению о торговле между Японией и США полностью завершены.
Экономика сегодня 00:45
Игры
Новая Sony PlayStation станет самой энергоэффективной консолью Sony
Для сравнения PlayStation 4 в режиме ожидания потребляла 8,5 Вт. Во время своей работы потребление вырастало до 137 Вт.
Astera вчера в 07:09
Здоровье
Более 700 тысяч москвичей привились от гриппа
Более 700 тысяч москвичей сделали прививку от гриппа.
Вечерняя Москва 00:10
Политика
Венесуэла сообщила постпреду РФ при ООН о рисках «Пакта Рио»
Венесуэла направила постпреду РФ, председательствующей в СБ ООН, Василию Небензя письмо о рисках применения «Пакта Рио» в отношении Боливарианской республики.
Политика Сегодня вчера в 22:01
Технологии
«Промобот» поставит в Швейцарию почти 1000 роботов
В течении пяти лет – до 2024 года пермская компания поставит швейцарской Advanced Robotics 999 роботов.
Коммерсантъ Пермь вчера в 22:26
Происшествия
В метро Санкт-Петербурга погибла женщина
Трагедия произошла на станции метро Санкт-Петербурга, упавший на рельсы перед приближающимся поездом пассажир погиб на месте, сообщает 24 сентября «Российская газета».
REGNUM вчера в 19:28
Общество
Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку
В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
Газета.Ru вчера в 08:25
Гаджеты
OnePlus возвращается к истокам. Появилось фото упаковки нового флагмана компании
Компания OnePlus — одна из немногих, кто уделяет дополнительное внимание упаковке своих смартфонов и оформлению того, что лежит внутри.
iXBT.com вчера в 16:31
Шоу-бизнес
Наташа Королева занялась йогой в бикини
Наташа Королева занялась йогой в бикини у Мертвого моря. Свою тренировку певица сняла на видео и выложила в Инстаграм.
Aobe.ru вчера в 06:42
Спорт
IAAF продлила отстранение российских легкоатлетов
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение не восстанавливать статус Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает Reuters.
РБК вчера в 11:56
Наука
Ядерное топливо на расплавах солей испытали облучением
В Нидерландах провели опыты с радиоактивным облучением расплавов солей с целью имитации условий работы ядерных реакторов на топливе такого вида.
N+1 вчера в 10:28