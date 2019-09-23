Экономика

RT на русскомRT на русскомПутин поручил подготовить снижение ипотечных ставок в ДФО

Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству до 15 декабря подготовить поправки в законодательство, чтобы снизить ставки ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Читать в источнике
Комментировать12

Подробнее о событии

Путин поручил до 15 декабря подготовить программу ипотеки под 2% для молодых семей в ДФО

Коммерсантъ04:55

Путин: Авиакомпаниям, летающим на Дальний Восток, дадут льготы

РЕН ТВ03:34

Путин поручил обновить материально-техническую базу учреждений культуры на Дальнем Востоке

ТАСС03:56

Путин ждет от правительства предложений по привлечению инвесторов в экотуризм на Дальнем Востоке

Интерфакс03:50

Путин поручил подготовить снижение ипотечных ставок в ДФО

RT на русском03:40

Путин поручил представить предложения по инвестициям в экотуризм в ДФО

РИА Новости04:37

Путин поручил изменить закон ради льготной ипотеки на Дальнем Востоке

РБК03:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 05:23, Вашингтон
Наука

Google создал квантовый компьютер

Мой Брянск 21 сентября в 08:45
Происшествия

СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга

RT на русском 04:12
Политика

Отношения США и России дошли до опасной черты, заявил эксперт

Главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биби заявил, что отношения Москвы и Вашингтона дошли до опасной черты. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:36
Путешествия

«Интурист» продолжит плановую работу после банкротства Thomas Cook

Туроператор «Интурист» работает в плановом режиме на фоне новостей о прекращении деятельности его британского владельца — компании Thomas Cook.
РБК 04:52
Общество

Моника Беллуччи появилась на миланской Неделе моды с короткой стрижкой

Моника Беллуччи с новой прической приковала к себе все внимание на миланской Неделе моды, сообщает Daily Mail.
РИА Новости 05:10
Политика

Путин рассказал о последствиях попыток вмешательства в дела стран

Президент России Владимир Путин рассказал, к чему приводит внешнее вмешательство в политическую и общественную жизнь других стран.
RT на русском 03:27
Общество

Из мусора достали 700 млн рублей

Более полутора миллионов граждан обратились за перерасчетом платы за вывоз отходов 1,6 млн граждан по всей России обратились за перерасчетом платы за обращение с твердыми коммунальными отходами с начала «мусорной» реформы.
Коммерсантъ вчера в 18:10
Политика

Зеленский подписал закон об импичменте президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об импичменте главы государства.
Газета.Ru 04:41
Политика

Шойгу ответил на заявления Кудрина о больших расходах на оборону

Министр обороны России Сергей Шойгу возразил председателю Счетной палаты Алексею Кудрину на его слова о том, что Россия тратит на оборону и содержание армии недопустимо огромные средства.
Газета.Ru вчера в 10:16
Гаджеты

Складной смартфон Samsung Galaxy Fold появился в европейских магазинах

Первый складной смартфон Samsung Galaxy Fold начал появляться в магазинах Европы.
UfaTime.ru 20 сентября в 09:37
Шоу-бизнес

Дочери Игоря Николаева «дали новое имя»

Юлия Проскурякова дала своей дочери артистический псевдоним: "принцесса Ильяна-Вероника".
Дни24 вчера в 12:39
Кино

В Сети опубликован новый тизер фильма «Во все тяжкие»

NewInform 02:58
Экономика

Минфин объявил о сокращении госслужащих с 2020 года

Российские власти приступят к повсеместному сокращению числа госслужащих с 2020 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:19
Армия и оружие

В Совфеде объяснили слова генерала США о действиях РФ в Черном море

Ранее американский генерал, бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес пожаловался на то, что Россия "блокирует учения НАТО".
РИА Новости 04:13
Общество

В Гидрометцентре предупредили о затяжном похолодании в России

В центральной России установилась прохладная погода, которая продержится всю текущую неделю.
Известия 00:44
Происшествия

В Австралии вновь нашли иглы внутри ягод клубники

Масштабное расследование аналогичных инцидентов с иглами в ягодах и фруктах полиция Австралии проводила в сентябре прошлого года, после того, как швейные иглы и булавки были найдены в клубнике на территории шести австралийских штатов.
ТАСС 02:28
Политика

Роскомнадзор создаст список фейковых СМИ

В Роскомнадзоре проработали идею создания списка изданий, регулярно распространяющих недостоверную "фейковую" информацию.
Вести.Ru 04:08
Шоу-бизнес

Стало известно о прекращении лечения Заворотнюк

21 сентября стало известно, что актриса перенесла вторую операцию, после которой появилась надежда на ее выздоровление.
Lenta.ru вчера в 22:30
Происшествия

В Польше произошла утечка нефти из трубопровода «Дружба»

Утечка нефти из польского участка трубопровода "Дружба" произошла в районе города Воломин в Мазовецком воеводстве республики.
ТАСС 03:26
Энергетика

Мировой рынок нефти оказался на грани коллапса

Lenta.ru 03:20
Спорт

Исполнительный комитет WADA сегодня обсудит ситуацию с РУСАДА

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) на сегодняшнем заседании в Токио обсудит ситуацию с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).
Коммерсантъ 04:17
Политика

В Киеве пообещали не допустить потери территорий Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и нынешняя украинская власть никогда не пойдут на федерализацию страны и потерю территорий, заявил помощник главы государства Андрей Ермак.
Известия 02:43
Здоровье

В Индии родилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами

В индийском штате Раджастан на свет появилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами, сообщают портал India Times Post и британская газета Daily Mail.
РБК вчера в 06:12
Происшествия

В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину

В Саратове 18-летний молодой человек, обвиняемый в жестоком убийстве своей сверстницы, признал вину в этом преступлении.
Российская газета 02:23
Экономика

ЦБ предложил ограничить возможности неквалифицированных инвесторов

Банк России подготовил новую редакцию законопроекта о квалификации инвесторов, в котором сократил число категорий инвесторов с четырех до трех: особо защищаемый неквалифицированный инвестор, простой неквалифицированный инвестор и квалифицированный инвестор, пишут "Коммерсантъ" и РБК.
Интерфакс 02:00
Происшествия

Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ

В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».
Известия вчера в 22:35
Футбол

Заболотный прокомментировал свой переход в «Сочи»

Обо всем нападающий «Сочи» написал в своем Instagram-аккаунте. Антон Заболотный поделился с подписчиками криком души.
Gazeta.SPb вчера в 15:19
Политика

Путин согласился оплатить модернизацию армии Абхазии

Президент Владимир Путин поддержал соглашение о финансировании Россией модернизации вооруженных сил Абхазии.
РБК 03:29
Космос

Гранит науки: Обнаружена первая известная экзопланета с дождем и водяными облаками

Водяные пары в атмосфере планеты K2 18b были обнаружены как космическими телескопами, так и в результате моделирования, и это, возможно, первая обращающаяся вокруг далекой звезды планета с жидкой водой, необходимой для жизни в нашем представлении.
Эхо Москвы 01:53
Кино

В США вручили телепремию «Эмми»

В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения лауреатов телепремии «Эмми». Лучшим драматическим сериалом признана «Игра престолов».
BFM.ru 00:13
Как работают Яндекс.Новости?
Главное