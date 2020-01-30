Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин поручил ужесточить наказание за оскорбления

Президент России Владимир Путин захотел ужесточить наказание за оскорбления. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Кремль. Глава государства поручил рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбления.
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«Проанализировать… правоприменительную и судебную практику по делам о защите чести и достоинства, возбуждённым в связи с распространением в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, порочащей честь или достоинство гражданина», — говорится в сообщении
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RT на русском07:17

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Путин поручил рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление

ТАСС06:52

Путин поручил внести предложения по совершенствованию контроля КПК

РИА Новости07:27

Путин поручил ужесточить наказание за оскорбления

Lenta.ru06:59

Путин поручил ужесточить наказание за оскорбления

РБК07:34

Путин поручил изучить практику по делам об оскорблениях в интернете

RT на русском07:17

Путин поручил рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление граждан

Эхо Москвы07:31

Путин поручил проработать усиление ответственности за оскорбления

Газета.Ru07:16
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Происшествия

В Петербурге горит цех по переработке резины

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В Москве экстренно сел самолет из-за угрожающей взрывом пассажирки

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На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
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