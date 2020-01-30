с чего всё началось

Президент России Владимир Путин захотел ужесточить наказание за оскорбления. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Кремль. Глава государства поручил рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбления.

Политика Путин и Нетаньяху обсудили «сделку века» Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве обсуждал предложенную США «сделку века» по урегулированию палестино-израильского конфликта.

Происшествия Адвокат: СК считает карьеризм мотивом подставивших Голунова силовиков Следствие считает, что полицейские подбросили Ивану Голунову наркотики, чтобы повысить показатели на работе и получить повышение, сообщил РИА Новости адвокат журналиста Сергей Бадамшин.

Здоровье Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.

Политика Путин уволил главу Чувашии Игнатьева 1. Игнатьев уволен с формулировкой «в связи с утратой доверия» Президент России Владимир Путин уволил Михаила Игнатьева с поста главы Чувашии в связи с утратой доверия.

Хоккей Овечкин опередил Айзермана по заброшенным шайбам в НХЛ Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил 693-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на девятое место в истории НХЛ.

Происшествия Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке Принято решение передать мальчиков, оставленных отцом в столичном аэропорту Шереметьево, их бабушке, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

Политика Мишустин утвердил обязанности вице-премьеров Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между девятью заместителями. Об этом сообщается на сайте правительства.

Общество В Белоруссии задержали директоров всех сахарозаводов По данным белорусских журналистов, задержан директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров, директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник, а также директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов.

Политика Россия частично закрывает границу с Китаем С 31 января движение через КПП на отдельных участках российско-китайской границы из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV закрыты.