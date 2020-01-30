Политика
Lenta.ruПутин поручил ужесточить наказание за оскорбления
Президент России Владимир Путин захотел ужесточить наказание за оскорбления. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Кремль. Глава государства поручил рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбления.
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с чего всё началось
«Проанализировать… правоприменительную и судебную практику по делам о защите чести и достоинства, возбуждённым в связи с распространением в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, порочащей честь или достоинство гражданина», — говорится в сообщении.RT на русском07:17
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Политика
Путин и Нетаньяху обсудили «сделку века»
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве обсуждал предложенную США «сделку века» по урегулированию палестино-израильского конфликта.
Происшествия
В Москве экстренно сел самолет из-за угрожающей взрывом пассажирки
В аэропорту Домодедово самолет компании S7 буксируют на стоянку с людьми на борту, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Происшествия
Адвокат: СК считает карьеризм мотивом подставивших Голунова силовиков
Следствие считает, что полицейские подбросили Ивану Голунову наркотики, чтобы повысить показатели на работе и получить повышение, сообщил РИА Новости адвокат журналиста Сергей Бадамшин.
Здоровье
Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
Политика
Путин уволил главу Чувашии Игнатьева
1. Игнатьев уволен с формулировкой «в связи с утратой доверия» Президент России Владимир Путин уволил Михаила Игнатьева с поста главы Чувашии в связи с утратой доверия.
Происшествия
Из галереи в Стокгольме похитили более десяти работ Сальвадора Дали
Из галереи Couleur в Стокгольме, Швеция, были похищены 10-12 бронзовых скульптур и гравюр художника Сальвадора Дали.
Хоккей
Овечкин опередил Айзермана по заброшенным шайбам в НХЛ
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил 693-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на девятое место в истории НХЛ.
Кино
Появились первые отзывы критиков о «Хищных птицах» с Марго Робби
Политика
Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере
Футбол
«Спартак» официально представил Соболева
Московский "Спартак" официально представил нападающего Александра Соболева.
Происшествия
Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке
Принято решение передать мальчиков, оставленных отцом в столичном аэропорту Шереметьево, их бабушке, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
Политика
Путин поручил создать единую базу жертв политических репрессий
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о создании единой базы данных жертв политических репрессий.
Шоу-бизнес
Вдова Коби Брайанта впервые высказалась после гибели мужа и дочери
Ванесса Брайант, вдова легендарного баскетболиста Коби Брайанта, сделала первое заявление после гибели мужа и дочери Джианны.
Общество
В АТОР подсчитали потери российского турбизнеса из-за коронавируса
«Если до конца марта ситуация не стабилизируется, то мы можем оценочно говорить о потерях до $100 млн», — сказала Ломидзе.
Общество
В Болгарии осквернили памятник советскому солдату — освободителю
Происшествия
Кассира магазина в Москве заподозрили в убийстве покупателя
Полицейские задержали кассира магазина в Москве по подозрению в избиении мужчины до смерти.
Экономика
Илон Маск разбогател за час на 2,3 миллиарда долларов
Политика
Мишустин утвердил обязанности вице-премьеров
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между девятью заместителями. Об этом сообщается на сайте правительства.
Шоу-бизнес
Соседов рассказал о состоянии Заворотнюк
Общество
В Белоруссии задержали директоров всех сахарозаводов
По данным белорусских журналистов, задержан директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров, директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник, а также директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов.
Политика
Россия частично закрывает границу с Китаем
С 31 января движение через КПП на отдельных участках российско-китайской границы из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV закрыты.
Общество
Сын российского миллиардера снимает квартиру в Москве и ездит на метро
Александр Фридман, 19-летний сын одного из богатейших россиян Михаила Фридмана, снимает двухкомнатную квартиру на окраине Москвы за $500 (около 31 000 рублей по текущему курсу) в месяц и добирается до работы на метро.
Происшествия
В Италии застряли 6 тыс. пассажиров лайнера из-за угрозы коронавируса
В порту города Чивитавеккья неподалеку от Рима временно заблокирован круизный лайнер Costa Crociere с 6 тыс. пассажирами на борту.
Киберспорт
Состоялся выход Warcraft III: Reforged
Состоялся выход игры Warcraft III: Reforged.
Общество
У жителей Саратова измерят длину ванн
Жителей Ленинского района Саратова встревожило объявление о предстоящем измерении длины ванн.
Кино
Вован и Лексус разыграли Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг
Уральские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) смогли разыграть актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг, пишет "РИА Новости".